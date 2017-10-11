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100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (11/09/2017 - 17/09/2017)

100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (11/09/2017 - 17/09/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 11/09/2017 - 17/09/2017

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 15.09.2017 Голос Пятница 21:31:14 23:28:51 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.2 22.4
2 17.09.2017 Удивительные люди Воскресенье 17:57:59 19:58:51 РОССИЯ1 5.3 17.0
3 13.09.2017 Вести. (20:00) Среда 20:00:04 20:43:55 РОССИЯ1 5.0 15.4
4 17.09.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:09 22:14:41 РОССИЯ1 5.0 14.3
5 12.09.2017 Местное время Вторник 20:44:21 20:59:45 РОССИЯ1 5.0 15.2
6 15.09.2017 Время Пятница 21:00:08 21:31:14 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 14.7
7 13.09.2017 60 минут Среда 19:00:07 19:58:58 РОССИЯ1 4.5 16.7
8 17.09.2017 Что? Где? Когда? Воскресенье 22:18:41 23:44:38 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 15.8
9 17.09.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:22:54 21:00:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.4 12.5
10 11.09.2017 Отчий берег Понедельник 21:37:08 23:42:26 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 13.9
11 12.09.2017 След Вторник 21:12:35 22:00:02 4.2 12.7
12 14.09.2017 Черная кровь Четверг 22:03:12 23:16:43 РОССИЯ1 4.2 13.7
13 16.09.2017 Сегодня вечером Суббота 19:49:56 20:59:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.0 13.1
14 14.09.2017 На самом деле Четверг 18:49:19 19:53:50 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 15.0
15 11.09.2017 Морские дьяволы. Северные рубежи Понедельник 20:46:38 21:47:10 НТВ 3.9 11.5
16 12.09.2017 Известия (22:00) Вторник 22:00:09 22:25:35 3.8 11.7
17 12.09.2017 Пусть говорят Вторник 19:54:31 21:00:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 12.3
18 15.09.2017 Новая волна. Юбилейный концерт Филиппа Киркорова Пятница 20:58:06 01:03:41 РОССИЯ1 3.8 13.8
19 17.09.2017 Ты не поверишь! Воскресенье 20:11:51 21:09:39 НТВ 3.7 10.4
20 15.09.2017 Поле чудес Пятница 19:52:10 20:59:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 12.5
21 17.09.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:07 22:18:41 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.6 10.7
22 17.09.2017 Звезды сошлись Воскресенье 21:09:39 23:01:35 НТВ 3.6 11.0
23 17.09.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:09 20:11:51 НТВ 3.5 10.3
24 13.09.2017 Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2017-2018 Среда 22:42:11 23:42:58 МАТЧ ТВ 3.4 11.5
25 15.09.2017 Человек и закон Пятница 18:46:48 19:52:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 13.2
26 17.09.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:14:41 01:32:30 РОССИЯ1 3.4 16.2
27 15.09.2017 Вечерний Ургант Пятница 23:28:51 00:25:38 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 14.7
28 13.09.2017 Андрей Малахов. Прямой эфир Среда 17:54:06 19:00:07 РОССИЯ1 3.3 15.2
29 17.09.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:42 18:01:16 НТВ 3.3 12.5
30 17.09.2017 Пассажиры Воскресенье 21:00:01 23:09:21 СТС 3.3 10.1
31 16.09.2017 Хочу быть счастливой Суббота 21:02:20 00:30:33 РОССИЯ1 3.2 11.9
32 11.09.2017 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы Понедельник 21:47:10 23:48:48 НТВ 3.1 10.4
33 16.09.2017 Постскриптум Суббота 21:00:08 22:09:56 3.1 10.0
34 16.09.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 21:02:20 РОССИЯ1 3.0 9.7
35 16.09.2017 Сто к одному Суббота 09:22:16 10:08:46 РОССИЯ1 3.0 20.1
36 14.09.2017 Вечерние новости Четверг 18:00:27 18:49:19 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.0 13.9
37 15.09.2017 Место встречи Пятница 16:31:15 17:31:11 НТВ 2.9 15.4
38 11.09.2017 Ольга Понедельник 20:29:18 20:58:21 ТНТ 2.9 8.8
39 15.09.2017 Сегодня днем. (16:00) Пятница 16:00:06 16:31:15 НТВ 2.9 16.9
40 16.09.2017 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:59:23 21:29:06 ТНТ 2.9 9.3
41 17.09.2017 Новые русские сенсации. Татьяна Овсиенко. Очная ставка с мужем Воскресенье 18:01:16 18:59:51 НТВ 2.8 9.6
42 16.09.2017 Танцы Суббота 21:29:06 23:29:05 ТНТ 2.8 9.5
43 14.09.2017 Тайны следствия - 10 Четверг 14:53:58 15:57:32 РОССИЯ1 2.7 18.0
44 16.09.2017 Своя игра Суббота 15:05:22 15:59:55 НТВ 2.7 15.0
45 14.09.2017 Время покажет Четверг 16:58:58 18:00:27 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 14.2
46 15.09.2017 Морские дьяволы. Смерч-2 Пятница 21:47:08 22:46:23 НТВ 2.7 8.0
47 17.09.2017 Хороший мальчик Воскресенье 17:30:22 19:22:54 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 8.9
48 16.09.2017 Короли фанеры Суббота 23:10:59 00:01:21 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.6 10.8
49 16.09.2017 Секрет на миллион Суббота 16:59:27 18:58:45 НТВ 2.6 11.8
50 16.09.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:07 20:02:23 НТВ 2.6 9.7
51 16.09.2017 События Суббота 23:25:59 23:36:44 2.6 10.3
52 17.09.2017 Злая судьба Воскресенье 14:19:53 17:57:59 РОССИЯ1 2.6 10.6
53 16.09.2017 Вести. (14:00) Суббота 14:00:08 14:21:01 РОССИЯ1 2.6 14.6
54 17.09.2017 Stand up Воскресенье 22:01:18 23:01:49 ТНТ 2.5 8.1
55 17.09.2017 Фазенда Воскресенье 11:25:01 12:00:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 12.9
56 16.09.2017 Кто хочет стать миллионером? Суббота 18:15:11 19:49:56 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 10.1
57 17.09.2017 Однажды в России Воскресенье 20:58:48 22:01:18 ТНТ 2.5 7.3
58 17.09.2017 Дачный ответ Воскресенье 12:01:41 13:07:48 НТВ 2.5 13.0
59 13.09.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Среда 23:15:10 02:21:47 РОССИЯ1 2.5 16.1
60 11.09.2017 Ольга (повтор) Понедельник 20:00:02 20:29:18 ТНТ 2.4 7.6
61 16.09.2017 Идеальный ремонт Суббота 12:15:59 13:25:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 13.5
62 16.09.2017 Право знать! Суббота 22:09:56 23:25:59 2.4 8.5
63 17.09.2017 Честное слово с Юрием Николаевым Воскресенье 10:32:56 11:25:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.4 13.1
64 16.09.2017 Юмор! Юмор! Юмор!!! Суббота 11:41:01 13:58:41 РОССИЯ1 2.4 13.3
65 17.09.2017 Теория заговора Воскресенье 13:03:42 14:02:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 11.8
66 17.09.2017 Новости. (12:00 сб, вск) Воскресенье 12:00:08 12:15:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 12.0
67 17.09.2017 Спецназ-2 Воскресенье 20:43:36 21:42:05 2.3 6.6
68 12.09.2017 Итоги дня Вторник 23:50:08 00:21:18 НТВ 2.3 11.4
69 11.09.2017 Сегодня вечером. (19:00) Понедельник 19:00:07 19:41:34 НТВ 2.2 8.5
70 14.09.2017 Морской бой Четверг 21:00:18 23:30:39 СТС 2.2 7.2
71 16.09.2017 Шпион Суббота 21:00:40 23:20:57 СТС 2.2 7.4
72 14.09.2017 Футбол. Лига Европы УЕФА 2017-2018 Четверг 20:54:29 21:54:49 МАТЧ ТВ 2.2 6.7
73 15.09.2017 Прибытие Пятница 20:59:24 23:15:23 СТС 2.2 6.8
74 12.09.2017 Новости. (07:30) Вторник 07:30:05 07:36:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 19.9
75 15.09.2017 Утро России Пятница 07:10:21 07:30:14 РОССИЯ1 2.2 21.4
76 15.09.2017 Жди меня Пятница 17:01:17 17:59:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 10.7
77 15.09.2017 Комеди Клаб Пятница 21:02:17 22:00:31 ТНТ 2.2 6.7
78 17.09.2017 "Жара 2017" международный музыкальный фестиваль Воскресенье 14:02:05 17:30:22 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 9.3
79 16.09.2017 Смак Суббота 11:19:23 12:00:00 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.2 11.9
80 17.09.2017 Спецназ Воскресенье 19:44:11 20:43:36 2.1 6.0
81 17.09.2017 Когда все дома с Тимуром Кизяковым Воскресенье 10:10:26 10:59:48 РОССИЯ1 2.1 12.1
82 12.09.2017 Мужское/женское Вторник 16:01:14 16:59:31 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 14.6
83 16.09.2017 Ты супер! Танцы Суббота 20:02:23 22:46:16 НТВ 2.1 6.8
84 16.09.2017 Люси Суббота 16:03:19 17:57:33 ТНТ 2.1 10.1
85 17.09.2017 Вести. (11:00) Воскресенье 11:00:07 11:20:32 РОССИЯ1 2.0 11.0
86 14.09.2017 Новости. (08:00) Четверг 08:00:05 08:06:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.0 20.0
87 14.09.2017 Телеканал "Доброе утро" Четверг 07:36:07 08:00:05 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.0 18.7
88 16.09.2017 Новая волна 2017 Суббота 18:16:54 19:59:50 РОССИЯ1 2.0 7.9
89 17.09.2017 Иван Царевич и серый волк-3 Воскресенье 16:31:19 17:59:38 2.0 7.4
90 14.09.2017 Вести. (07:00) Четверг 07:00:07 07:07:26 РОССИЯ1 2.0 23.6
91 12.09.2017 Вести. (08:00) Вторник 08:00:35 08:07:42 РОССИЯ1 2.0 19.4
92 14.09.2017 Студия Союз Четверг 20:59:10 22:00:21 ТНТ 2.0 6.0
93 16.09.2017 Поедем, поедим! Суббота 14:10:05 15:05:22 НТВ 2.0 11.2
94 16.09.2017 Однажды Суббота 16:20:28 16:59:27 НТВ 2.0 9.8
95 11.09.2017 Слепая Понедельник 18:03:06 18:34:13 2.0 9.4
96 11.09.2017 Чрезвычайное происшествие Понедельник 18:31:00 18:59:49 НТВ 1.9 8.4
97 17.09.2017 Где логика? Воскресенье 19:59:05 20:58:48 ТНТ 1.9 5.4
98 17.09.2017 Иван Царевич и серый волк-2 Воскресенье 15:09:12 16:31:19 1.9 8.2
99 14.09.2017 Новости. (12:00) Четверг 12:00:06 12:15:22 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 1.9 15.7
100 16.09.2017 Моя мама против Суббота 14:21:01 18:16:54 РОССИЯ1 1.9 9.7
TNS Россия
Advertology.Ru

12.10.2017

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Есть мнение ...

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