100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (11/09/2017 - 17/09/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 11/09/2017 - 17/09/2017
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|15.09.2017
|Голос
|Пятница
|21:31:14
|23:28:51
|7.2
|22.4
|2
|17.09.2017
|Удивительные люди
|Воскресенье
|17:57:59
|19:58:51
|5.3
|17.0
|3
|13.09.2017
|Вести. (20:00)
|Среда
|20:00:04
|20:43:55
|5.0
|15.4
|4
|17.09.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:09
|22:14:41
|5.0
|14.3
|5
|12.09.2017
|Местное время
|Вторник
|20:44:21
|20:59:45
|5.0
|15.2
|6
|15.09.2017
|Время
|Пятница
|21:00:08
|21:31:14
|4.6
|14.7
|7
|13.09.2017
|60 минут
|Среда
|19:00:07
|19:58:58
|4.5
|16.7
|8
|17.09.2017
|Что? Где? Когда?
|Воскресенье
|22:18:41
|23:44:38
|4.4
|15.8
|9
|17.09.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:22:54
|21:00:00
|4.4
|12.5
|10
|11.09.2017
|Отчий берег
|Понедельник
|21:37:08
|23:42:26
|4.3
|13.9
|11
|12.09.2017
|След
|Вторник
|21:12:35
|22:00:02
|4.2
|12.7
|12
|14.09.2017
|Черная кровь
|Четверг
|22:03:12
|23:16:43
|4.2
|13.7
|13
|16.09.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|19:49:56
|20:59:59
|4.0
|13.1
|14
|14.09.2017
|На самом деле
|Четверг
|18:49:19
|19:53:50
|3.9
|15.0
|15
|11.09.2017
|Морские дьяволы. Северные рубежи
|Понедельник
|20:46:38
|21:47:10
|3.9
|11.5
|16
|12.09.2017
|Известия (22:00)
|Вторник
|22:00:09
|22:25:35
|3.8
|11.7
|17
|12.09.2017
|Пусть говорят
|Вторник
|19:54:31
|21:00:01
|3.8
|12.3
|18
|15.09.2017
|Новая волна. Юбилейный концерт Филиппа Киркорова
|Пятница
|20:58:06
|01:03:41
|3.8
|13.8
|19
|17.09.2017
|Ты не поверишь!
|Воскресенье
|20:11:51
|21:09:39
|3.7
|10.4
|20
|15.09.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:52:10
|20:59:57
|3.6
|12.5
|21
|17.09.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:07
|22:18:41
|3.6
|10.7
|22
|17.09.2017
|Звезды сошлись
|Воскресенье
|21:09:39
|23:01:35
|3.6
|11.0
|23
|17.09.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:09
|20:11:51
|3.5
|10.3
|24
|13.09.2017
|Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2017-2018
|Среда
|22:42:11
|23:42:58
|МАТЧ ТВ
|3.4
|11.5
|25
|15.09.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:46:48
|19:52:10
|3.4
|13.2
|26
|17.09.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:14:41
|01:32:30
|3.4
|16.2
|27
|15.09.2017
|Вечерний Ургант
|Пятница
|23:28:51
|00:25:38
|3.4
|14.7
|28
|13.09.2017
|Андрей Малахов. Прямой эфир
|Среда
|17:54:06
|19:00:07
|3.3
|15.2
|29
|17.09.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:42
|18:01:16
|3.3
|12.5
|30
|17.09.2017
|Пассажиры
|Воскресенье
|21:00:01
|23:09:21
|3.3
|10.1
|31
|16.09.2017
|Хочу быть счастливой
|Суббота
|21:02:20
|00:30:33
|3.2
|11.9
|32
|11.09.2017
|Морские дьяволы. Смерч. Судьбы
|Понедельник
|21:47:10
|23:48:48
|3.1
|10.4
|33
|16.09.2017
|Постскриптум
|Суббота
|21:00:08
|22:09:56
|3.1
|10.0
|34
|16.09.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|21:02:20
|3.0
|9.7
|35
|16.09.2017
|Сто к одному
|Суббота
|09:22:16
|10:08:46
|3.0
|20.1
|36
|14.09.2017
|Вечерние новости
|Четверг
|18:00:27
|18:49:19
|3.0
|13.9
|37
|15.09.2017
|Место встречи
|Пятница
|16:31:15
|17:31:11
|2.9
|15.4
|38
|11.09.2017
|Ольга
|Понедельник
|20:29:18
|20:58:21
|2.9
|8.8
|39
|15.09.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Пятница
|16:00:06
|16:31:15
|2.9
|16.9
|40
|16.09.2017
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:59:23
|21:29:06
|2.9
|9.3
|41
|17.09.2017
|Новые русские сенсации. Татьяна Овсиенко. Очная ставка с мужем
|Воскресенье
|18:01:16
|18:59:51
|2.8
|9.6
|42
|16.09.2017
|Танцы
|Суббота
|21:29:06
|23:29:05
|2.8
|9.5
|43
|14.09.2017
|Тайны следствия - 10
|Четверг
|14:53:58
|15:57:32
|2.7
|18.0
|44
|16.09.2017
|Своя игра
|Суббота
|15:05:22
|15:59:55
|2.7
|15.0
|45
|14.09.2017
|Время покажет
|Четверг
|16:58:58
|18:00:27
|2.7
|14.2
|46
|15.09.2017
|Морские дьяволы. Смерч-2
|Пятница
|21:47:08
|22:46:23
|2.7
|8.0
|47
|17.09.2017
|Хороший мальчик
|Воскресенье
|17:30:22
|19:22:54
|2.6
|8.9
|48
|16.09.2017
|Короли фанеры
|Суббота
|23:10:59
|00:01:21
|2.6
|10.8
|49
|16.09.2017
|Секрет на миллион
|Суббота
|16:59:27
|18:58:45
|2.6
|11.8
|50
|16.09.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:07
|20:02:23
|2.6
|9.7
|51
|16.09.2017
|События
|Суббота
|23:25:59
|23:36:44
|2.6
|10.3
|52
|17.09.2017
|Злая судьба
|Воскресенье
|14:19:53
|17:57:59
|2.6
|10.6
|53
|16.09.2017
|Вести. (14:00)
|Суббота
|14:00:08
|14:21:01
|2.6
|14.6
|54
|17.09.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:01:18
|23:01:49
|2.5
|8.1
|55
|17.09.2017
|Фазенда
|Воскресенье
|11:25:01
|12:00:00
|2.5
|12.9
|56
|16.09.2017
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|18:15:11
|19:49:56
|2.5
|10.1
|57
|17.09.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:58:48
|22:01:18
|2.5
|7.3
|58
|17.09.2017
|Дачный ответ
|Воскресенье
|12:01:41
|13:07:48
|2.5
|13.0
|59
|13.09.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Среда
|23:15:10
|02:21:47
|2.5
|16.1
|60
|11.09.2017
|Ольга (повтор)
|Понедельник
|20:00:02
|20:29:18
|2.4
|7.6
|61
|16.09.2017
|Идеальный ремонт
|Суббота
|12:15:59
|13:25:01
|2.4
|13.5
|62
|16.09.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:09:56
|23:25:59
|2.4
|8.5
|63
|17.09.2017
|Честное слово с Юрием Николаевым
|Воскресенье
|10:32:56
|11:25:01
|2.4
|13.1
|64
|16.09.2017
|Юмор! Юмор! Юмор!!!
|Суббота
|11:41:01
|13:58:41
|2.4
|13.3
|65
|17.09.2017
|Теория заговора
|Воскресенье
|13:03:42
|14:02:05
|2.3
|11.8
|66
|17.09.2017
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Воскресенье
|12:00:08
|12:15:05
|2.3
|12.0
|67
|17.09.2017
|Спецназ-2
|Воскресенье
|20:43:36
|21:42:05
|2.3
|6.6
|68
|12.09.2017
|Итоги дня
|Вторник
|23:50:08
|00:21:18
|2.3
|11.4
|69
|11.09.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Понедельник
|19:00:07
|19:41:34
|2.2
|8.5
|70
|14.09.2017
|Морской бой
|Четверг
|21:00:18
|23:30:39
|2.2
|7.2
|71
|16.09.2017
|Шпион
|Суббота
|21:00:40
|23:20:57
|2.2
|7.4
|72
|14.09.2017
|Футбол. Лига Европы УЕФА 2017-2018
|Четверг
|20:54:29
|21:54:49
|МАТЧ ТВ
|2.2
|6.7
|73
|15.09.2017
|Прибытие
|Пятница
|20:59:24
|23:15:23
|2.2
|6.8
|74
|12.09.2017
|Новости. (07:30)
|Вторник
|07:30:05
|07:36:06
|2.2
|19.9
|75
|15.09.2017
|Утро России
|Пятница
|07:10:21
|07:30:14
|2.2
|21.4
|76
|15.09.2017
|Жди меня
|Пятница
|17:01:17
|17:59:59
|2.2
|10.7
|77
|15.09.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:02:17
|22:00:31
|2.2
|6.7
|78
|17.09.2017
|"Жара 2017" международный музыкальный фестиваль
|Воскресенье
|14:02:05
|17:30:22
|2.2
|9.3
|79
|16.09.2017
|Смак
|Суббота
|11:19:23
|12:00:00
|2.2
|11.9
|80
|17.09.2017
|Спецназ
|Воскресенье
|19:44:11
|20:43:36
|2.1
|6.0
|81
|17.09.2017
|Когда все дома с Тимуром Кизяковым
|Воскресенье
|10:10:26
|10:59:48
|2.1
|12.1
|82
|12.09.2017
|Мужское/женское
|Вторник
|16:01:14
|16:59:31
|2.1
|14.6
|83
|16.09.2017
|Ты супер! Танцы
|Суббота
|20:02:23
|22:46:16
|2.1
|6.8
|84
|16.09.2017
|Люси
|Суббота
|16:03:19
|17:57:33
|2.1
|10.1
|85
|17.09.2017
|Вести. (11:00)
|Воскресенье
|11:00:07
|11:20:32
|2.0
|11.0
|86
|14.09.2017
|Новости. (08:00)
|Четверг
|08:00:05
|08:06:06
|2.0
|20.0
|87
|14.09.2017
|Телеканал "Доброе утро"
|Четверг
|07:36:07
|08:00:05
|2.0
|18.7
|88
|16.09.2017
|Новая волна 2017
|Суббота
|18:16:54
|19:59:50
|2.0
|7.9
|89
|17.09.2017
|Иван Царевич и серый волк-3
|Воскресенье
|16:31:19
|17:59:38
|2.0
|7.4
|90
|14.09.2017
|Вести. (07:00)
|Четверг
|07:00:07
|07:07:26
|2.0
|23.6
|91
|12.09.2017
|Вести. (08:00)
|Вторник
|08:00:35
|08:07:42
|2.0
|19.4
|92
|14.09.2017
|Студия Союз
|Четверг
|20:59:10
|22:00:21
|2.0
|6.0
|93
|16.09.2017
|Поедем, поедим!
|Суббота
|14:10:05
|15:05:22
|2.0
|11.2
|94
|16.09.2017
|Однажды
|Суббота
|16:20:28
|16:59:27
|2.0
|9.8
|95
|11.09.2017
|Слепая
|Понедельник
|18:03:06
|18:34:13
|2.0
|9.4
|96
|11.09.2017
|Чрезвычайное происшествие
|Понедельник
|18:31:00
|18:59:49
|1.9
|8.4
|97
|17.09.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|19:59:05
|20:58:48
|1.9
|5.4
|98
|17.09.2017
|Иван Царевич и серый волк-2
|Воскресенье
|15:09:12
|16:31:19
|1.9
|8.2
|99
|14.09.2017
|Новости. (12:00)
|Четверг
|12:00:06
|12:15:22
|1.9
|15.7
|100
|16.09.2017
|Моя мама против
|Суббота
|14:21:01
|18:16:54
|1.9
|9.7
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12.10.2017
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