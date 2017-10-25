100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (25/09/2017 - 01/10/2017)
Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 25/09/2017 - 01/10/2017
|№
|Дата
|Название
|День недели
|Начало
|Конец
|Канал
|Рейтинг, %
|Доля, %
|1
|29.09.2017
|Голос
|Пятница
|21:35:15
|23:32:53
|7.9
|24.5
|2
|01.10.2017
|Лучше всех!
|Воскресенье
|19:25:30
|20:59:59
|6.5
|18.0
|3
|29.09.2017
|Время
|Пятница
|21:00:07
|21:35:15
|5.4
|16.1
|4
|01.10.2017
|Вести недели
|Воскресенье
|20:00:07
|22:18:06
|5.0
|13.6
|5
|01.10.2017
|Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа
|Воскресенье
|21:00:08
|22:30:11
|5.0
|13.7
|6
|01.10.2017
|КВН - 2017. Встреча выпускников
|Воскресенье
|22:30:11
|00:48:53
|4.9
|19.5
|7
|30.09.2017
|Битва экстрасенсов
|Суббота
|19:59:43
|21:29:51
|4.8
|14.7
|8
|25.09.2017
|Вести. (20:00)
|Понедельник
|20:00:13
|20:44:06
|4.7
|14.6
|9
|30.09.2017
|Сегодня вечером
|Суббота
|21:29:15
|23:11:16
|4.6
|14.1
|10
|01.10.2017
|Удивительные люди
|Воскресенье
|17:44:53
|19:58:43
|4.6
|14.2
|11
|25.09.2017
|60 минут
|Понедельник
|19:00:08
|19:59:05
|4.5
|16.3
|12
|26.09.2017
|Пес-2
|Вторник
|20:51:24
|21:49:08
|4.4
|13.1
|13
|28.09.2017
|Местное время
|Четверг
|20:44:51
|21:00:05
|4.4
|12.3
|14
|28.09.2017
|Пусть говорят
|Четверг
|19:45:00
|20:59:57
|4.3
|12.9
|15
|01.10.2017
|Я могу
|Воскресенье
|17:30:12
|19:25:30
|4.1
|13.1
|16
|25.09.2017
|Отличница
|Понедельник
|21:35:11
|23:20:41
|3.9
|12.7
|17
|26.09.2017
|На самом деле
|Вторник
|18:40:32
|19:46:41
|3.9
|14.9
|18
|29.09.2017
|Поле чудес
|Пятница
|19:51:33
|21:00:01
|3.9
|12.8
|19
|29.09.2017
|Человек и закон
|Пятница
|18:40:34
|19:51:33
|3.8
|14.8
|20
|28.09.2017
|След
|Четверг
|21:11:53
|22:00:03
|3.7
|10.2
|21
|26.09.2017
|Ольга
|Вторник
|20:32:58
|21:02:24
|3.7
|10.8
|22
|26.09.2017
|Время покажет
|Вторник
|16:58:46
|18:00:12
|3.5
|20.0
|23
|29.09.2017
|Вечерний Ургант
|Пятница
|23:32:53
|00:29:36
|3.5
|15.6
|24
|29.09.2017
|Аншлаг и Компания
|Пятница
|21:00:13
|00:01:58
|3.5
|11.2
|25
|30.09.2017
|Центральное телевидение
|Суббота
|19:00:06
|20:05:07
|3.5
|11.8
|26
|30.09.2017
|Добежать до себя
|Суббота
|21:02:54
|00:42:45
|3.4
|11.9
|27
|26.09.2017
|Мужское/женское
|Вторник
|16:06:19
|16:58:46
|3.4
|21.3
|28
|01.10.2017
|"Следствие вели..." с Леонидом Каневским
|Воскресенье
|16:21:15
|18:02:08
|3.4
|12.2
|29
|26.09.2017
|Вечерние новости
|Вторник
|18:00:12
|18:40:32
|3.3
|15.6
|30
|27.09.2017
|Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2017-2018
|Среда
|21:15:09
|00:01:13
|МАТЧ ТВ
|3.3
|11.3
|31
|28.09.2017
|Благие намерения
|Четверг
|22:24:57
|23:25:05
|3.3
|10.9
|32
|01.10.2017
|Пластмассовая королева
|Воскресенье
|14:20:59
|17:44:53
|3.3
|12.6
|33
|30.09.2017
|Танцы
|Суббота
|21:29:51
|23:31:43
|3.2
|10.1
|34
|30.09.2017
|Вести в субботу (20:00)
|Суббота
|20:00:08
|21:02:54
|3.2
|10.0
|35
|30.09.2017
|Секрет на миллион
|Суббота
|16:58:44
|18:59:48
|3.2
|13.3
|36
|29.09.2017
|Андрей Малахов. Прямой эфир
|Пятница
|17:54:35
|19:00:07
|3.2
|14.5
|37
|01.10.2017
|Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым
|Воскресенье
|22:18:06
|01:56:18
|3.2
|14.5
|38
|01.10.2017
|"Смеяться разрешается". Юмористический концерт
|Воскресенье
|13:14:54
|13:59:19
|3.2
|14.1
|39
|01.10.2017
|Звезды сошлись
|Воскресенье
|21:10:12
|23:00:46
|3.1
|8.9
|40
|01.10.2017
|Вести. (14:00)
|Воскресенье
|14:00:06
|14:20:59
|3.0
|12.8
|41
|01.10.2017
|Итоги недели с Ирадой Зейналовой
|Воскресенье
|19:00:09
|20:11:22
|3.0
|8.8
|42
|28.09.2017
|Известия (22:00)
|Четверг
|22:00:11
|22:29:57
|3.0
|8.7
|43
|28.09.2017
|Место встречи
|Четверг
|16:31:58
|17:01:15
|2.9
|16.5
|44
|01.10.2017
|Инферно
|Воскресенье
|20:59:52
|23:23:56
|2.9
|8.5
|45
|01.10.2017
|Когда все дома с Тимуром Кизяковым
|Воскресенье
|10:11:09
|10:59:54
|2.8
|14.5
|46
|26.09.2017
|Ольга (повтор)
|Вторник
|20:01:34
|20:32:58
|2.8
|8.7
|47
|01.10.2017
|Сто к одному
|Воскресенье
|09:25:46
|10:11:09
|2.8
|16.5
|48
|30.09.2017
|Чужое счастье
|Суббота
|14:28:41
|19:59:53
|2.7
|11.6
|49
|30.09.2017
|Короли фанеры
|Суббота
|23:11:16
|23:59:30
|2.7
|10.3
|50
|30.09.2017
|Постскриптум
|Суббота
|20:59:41
|22:13:20
|2.7
|8.3
|51
|30.09.2017
|Кто хочет стать миллионером?
|Суббота
|18:14:27
|19:51:24
|2.7
|9.8
|52
|30.09.2017
|Вести. (11:00)
|Суббота
|11:00:07
|11:31:24
|2.7
|14.6
|53
|01.10.2017
|Ты не поверишь!
|Воскресенье
|20:11:22
|21:10:12
|2.7
|7.2
|54
|25.09.2017
|Улицы разбитых фонарей. Менты-16
|Понедельник
|18:01:23
|18:59:51
|2.7
|12.2
|55
|01.10.2017
|Олег Ефремов. "Ему можно было простить все"
|Воскресенье
|12:15:14
|13:20:03
|2.7
|12.4
|56
|28.09.2017
|Индиана Джонс и королевство хрустального черепа
|Четверг
|21:00:28
|23:25:22
|2.7
|8.1
|57
|29.09.2017
|Новости. (12:00)
|Пятница
|12:00:08
|12:15:18
|2.7
|18.8
|58
|01.10.2017
|Три тополя на Плющихе
|Воскресенье
|13:20:03
|14:50:30
|2.7
|11.3
|59
|01.10.2017
|Новости. (12:00 сб, вск)
|Воскресенье
|12:00:07
|12:15:14
|2.7
|12.5
|60
|27.09.2017
|Вечер с Владимиром Соловьевым
|Среда
|23:23:03
|02:10:28
|2.6
|18.1
|61
|28.09.2017
|Футбол. Лига Европы УЕФА 2017-2018
|Четверг
|21:57:41
|22:57:54
|МАТЧ ТВ
|2.6
|7.9
|62
|28.09.2017
|Сегодня днем. (16:00)
|Четверг
|16:00:01
|16:31:58
|2.6
|15.5
|63
|30.09.2017
|Однажды
|Суббота
|16:21:21
|16:58:44
|2.6
|11.8
|64
|01.10.2017
|Stand up
|Воскресенье
|22:01:02
|23:02:28
|2.5
|7.5
|65
|01.10.2017
|Фазенда
|Воскресенье
|11:24:40
|12:00:02
|2.5
|11.7
|66
|01.10.2017
|Дачный ответ
|Воскресенье
|11:59:13
|13:05:09
|2.5
|11.6
|67
|28.09.2017
|Новости. (15:00)
|Четверг
|15:00:23
|15:15:10
|2.5
|15.7
|68
|28.09.2017
|"Поединок" с Владимиром Соловьевым
|Четверг
|23:25:05
|01:26:03
|2.5
|14.7
|69
|27.09.2017
|Сегодня вечером. (19:00)
|Среда
|19:00:07
|19:42:09
|2.5
|9.5
|70
|30.09.2017
|Экстрасенсы ведут расследование
|Суббота
|19:30:12
|19:59:43
|2.5
|8.1
|71
|01.10.2017
|Своя игра
|Воскресенье
|15:05:55
|15:59:55
|2.4
|9.6
|72
|30.09.2017
|Засекреченные списки
|Суббота
|18:59:58
|20:58:53
|2.4
|7.7
|73
|25.09.2017
|Самые шокирующие гипотезы
|Понедельник
|17:59:04
|19:00:13
|2.4
|10.7
|74
|25.09.2017
|Воронины
|Понедельник
|19:28:39
|19:59:41
|2.4
|8.2
|75
|30.09.2017
|Ты супер! Танцы
|Суббота
|20:05:07
|22:46:07
|2.4
|7.2
|76
|25.09.2017
|Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега
|Понедельник
|20:59:34
|23:16:02
|2.3
|7.3
|77
|01.10.2017
|Большой праздничный концерт, посвященный дню работника атомной промышленности
|Воскресенье
|11:19:51
|13:14:54
|2.3
|10.7
|78
|01.10.2017
|Непутевые заметки
|Воскресенье
|10:14:43
|10:34:29
|2.3
|12.1
|79
|27.09.2017
|Интерны
|Среда
|19:30:13
|20:00:07
|2.3
|8.2
|80
|01.10.2017
|Честное слово с Юрием Николаевым
|Воскресенье
|10:34:29
|11:24:40
|2.3
|11.1
|81
|28.09.2017
|Тайны следствия - 12
|Четверг
|14:55:39
|16:59:11
|2.3
|13.6
|82
|27.09.2017
|Новости. (07:30)
|Среда
|07:30:06
|07:36:09
|2.3
|20.7
|83
|28.09.2017
|Давай поженимся!
|Четверг
|15:15:10
|16:06:27
|2.3
|13.7
|84
|29.09.2017
|Комеди Клаб
|Пятница
|21:01:39
|22:01:57
|2.2
|6.6
|85
|01.10.2017
|Где логика?
|Воскресенье
|19:58:26
|20:59:38
|2.2
|5.9
|86
|01.10.2017
|Новые русские сенсации. Диана Шурыгина. История всероссийского скандала
|Воскресенье
|18:02:08
|18:59:49
|2.2
|7.1
|87
|01.10.2017
|Однажды в России
|Воскресенье
|20:59:38
|22:01:02
|2.2
|6.0
|88
|30.09.2017
|Право знать!
|Суббота
|22:13:20
|23:41:37
|2.2
|7.1
|89
|29.09.2017
|Новости. (19:30)
|Пятница
|19:30:05
|19:53:35
|2.2
|7.9
|90
|26.09.2017
|Утро России
|Вторник
|07:11:02
|07:29:34
|2.2
|22.0
|91
|01.10.2017
|Новости. (10:00 сб, вск)
|Воскресенье
|09:59:05
|10:14:43
|2.1
|11.5
|92
|30.09.2017
|Пятеро на одного
|Суббота
|10:09:28
|10:59:53
|2.1
|12.0
|93
|27.09.2017
|Вести. (07:00)
|Среда
|07:00:31
|07:07:44
|2.1
|23.6
|94
|26.09.2017
|Вести. (08:00)
|Вторник
|08:00:20
|08:07:48
|2.1
|20.5
|95
|29.09.2017
|Телеканал "Доброе утро"
|Пятница
|07:36:11
|08:00:06
|2.1
|21.6
|96
|27.09.2017
|Индиана Джонс, и последний крестовый поход
|Среда
|21:00:46
|23:30:09
|2.1
|6.8
|97
|25.09.2017
|Вести. (17:00)
|Понедельник
|17:00:07
|17:38:51
|2.1
|11.5
|98
|01.10.2017
|Чудо техники с Сергеем Малоземовым
|Воскресенье
|11:04:17
|11:59:13
|2.1
|9.8
|99
|30.09.2017
|Еда живая и мертвая
|Суббота
|11:02:46
|12:01:28
|2.1
|11.0
|100
|29.09.2017
|Код Да Винчи
|Пятница
|20:59:33
|23:50:43
|2.1
|6.5
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26.10.2017
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