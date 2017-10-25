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100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (25/09/2017 - 01/10/2017)

100 наиболее популярных ТВ программ среди москвичей (25/09/2017 - 01/10/2017)

Исследуемый регион: Москва
Исследуемая аудитория: население в возрасте 4+
Период: 25/09/2017 - 01/10/2017

Дата Название День недели Начало Конец Канал Рейтинг, % Доля, %
1 29.09.2017 Голос Пятница 21:35:15 23:32:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 7.9 24.5
2 01.10.2017 Лучше всех! Воскресенье 19:25:30 20:59:59 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 6.5 18.0
3 29.09.2017 Время Пятница 21:00:07 21:35:15 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.4 16.1
4 01.10.2017 Вести недели Воскресенье 20:00:07 22:18:06 РОССИЯ1 5.0 13.6
5 01.10.2017 Воскресное "Время". Информационно-аналитическая программа Воскресенье 21:00:08 22:30:11 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 5.0 13.7
6 01.10.2017 КВН - 2017. Встреча выпускников Воскресенье 22:30:11 00:48:53 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.9 19.5
7 30.09.2017 Битва экстрасенсов Суббота 19:59:43 21:29:51 ТНТ 4.8 14.7
8 25.09.2017 Вести. (20:00) Понедельник 20:00:13 20:44:06 РОССИЯ1 4.7 14.6
9 30.09.2017 Сегодня вечером Суббота 21:29:15 23:11:16 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.6 14.1
10 01.10.2017 Удивительные люди Воскресенье 17:44:53 19:58:43 РОССИЯ1 4.6 14.2
11 25.09.2017 60 минут Понедельник 19:00:08 19:59:05 РОССИЯ1 4.5 16.3
12 26.09.2017 Пес-2 Вторник 20:51:24 21:49:08 НТВ 4.4 13.1
13 28.09.2017 Местное время Четверг 20:44:51 21:00:05 РОССИЯ1 4.4 12.3
14 28.09.2017 Пусть говорят Четверг 19:45:00 20:59:57 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.3 12.9
15 01.10.2017 Я могу Воскресенье 17:30:12 19:25:30 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 4.1 13.1
16 25.09.2017 Отличница Понедельник 21:35:11 23:20:41 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 12.7
17 26.09.2017 На самом деле Вторник 18:40:32 19:46:41 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 14.9
18 29.09.2017 Поле чудес Пятница 19:51:33 21:00:01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.9 12.8
19 29.09.2017 Человек и закон Пятница 18:40:34 19:51:33 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.8 14.8
20 28.09.2017 След Четверг 21:11:53 22:00:03 3.7 10.2
21 26.09.2017 Ольга Вторник 20:32:58 21:02:24 ТНТ 3.7 10.8
22 26.09.2017 Время покажет Вторник 16:58:46 18:00:12 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 20.0
23 29.09.2017 Вечерний Ургант Пятница 23:32:53 00:29:36 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.5 15.6
24 29.09.2017 Аншлаг и Компания Пятница 21:00:13 00:01:58 РОССИЯ1 3.5 11.2
25 30.09.2017 Центральное телевидение Суббота 19:00:06 20:05:07 НТВ 3.5 11.8
26 30.09.2017 Добежать до себя Суббота 21:02:54 00:42:45 РОССИЯ1 3.4 11.9
27 26.09.2017 Мужское/женское Вторник 16:06:19 16:58:46 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.4 21.3
28 01.10.2017 "Следствие вели..." с Леонидом Каневским Воскресенье 16:21:15 18:02:08 НТВ 3.4 12.2
29 26.09.2017 Вечерние новости Вторник 18:00:12 18:40:32 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 3.3 15.6
30 27.09.2017 Футбол. Лига чемпионов УЕФА 2017-2018 Среда 21:15:09 00:01:13 МАТЧ ТВ 3.3 11.3
31 28.09.2017 Благие намерения Четверг 22:24:57 23:25:05 РОССИЯ1 3.3 10.9
32 01.10.2017 Пластмассовая королева Воскресенье 14:20:59 17:44:53 РОССИЯ1 3.3 12.6
33 30.09.2017 Танцы Суббота 21:29:51 23:31:43 ТНТ 3.2 10.1
34 30.09.2017 Вести в субботу (20:00) Суббота 20:00:08 21:02:54 РОССИЯ1 3.2 10.0
35 30.09.2017 Секрет на миллион Суббота 16:58:44 18:59:48 НТВ 3.2 13.3
36 29.09.2017 Андрей Малахов. Прямой эфир Пятница 17:54:35 19:00:07 РОССИЯ1 3.2 14.5
37 01.10.2017 Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым Воскресенье 22:18:06 01:56:18 РОССИЯ1 3.2 14.5
38 01.10.2017 "Смеяться разрешается". Юмористический концерт Воскресенье 13:14:54 13:59:19 РОССИЯ1 3.2 14.1
39 01.10.2017 Звезды сошлись Воскресенье 21:10:12 23:00:46 НТВ 3.1 8.9
40 01.10.2017 Вести. (14:00) Воскресенье 14:00:06 14:20:59 РОССИЯ1 3.0 12.8
41 01.10.2017 Итоги недели с Ирадой Зейналовой Воскресенье 19:00:09 20:11:22 НТВ 3.0 8.8
42 28.09.2017 Известия (22:00) Четверг 22:00:11 22:29:57 3.0 8.7
43 28.09.2017 Место встречи Четверг 16:31:58 17:01:15 НТВ 2.9 16.5
44 01.10.2017 Инферно Воскресенье 20:59:52 23:23:56 СТС 2.9 8.5
45 01.10.2017 Когда все дома с Тимуром Кизяковым Воскресенье 10:11:09 10:59:54 РОССИЯ1 2.8 14.5
46 26.09.2017 Ольга (повтор) Вторник 20:01:34 20:32:58 ТНТ 2.8 8.7
47 01.10.2017 Сто к одному Воскресенье 09:25:46 10:11:09 РОССИЯ1 2.8 16.5
48 30.09.2017 Чужое счастье Суббота 14:28:41 19:59:53 РОССИЯ1 2.7 11.6
49 30.09.2017 Короли фанеры Суббота 23:11:16 23:59:30 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 10.3
50 30.09.2017 Постскриптум Суббота 20:59:41 22:13:20 2.7 8.3
51 30.09.2017 Кто хочет стать миллионером? Суббота 18:14:27 19:51:24 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 9.8
52 30.09.2017 Вести. (11:00) Суббота 11:00:07 11:31:24 РОССИЯ1 2.7 14.6
53 01.10.2017 Ты не поверишь! Воскресенье 20:11:22 21:10:12 НТВ 2.7 7.2
54 25.09.2017 Улицы разбитых фонарей. Менты-16 Понедельник 18:01:23 18:59:51 НТВ 2.7 12.2
55 01.10.2017 Олег Ефремов. "Ему можно было простить все" Воскресенье 12:15:14 13:20:03 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 12.4
56 28.09.2017 Индиана Джонс и королевство хрустального черепа Четверг 21:00:28 23:25:22 СТС 2.7 8.1
57 29.09.2017 Новости. (12:00) Пятница 12:00:08 12:15:18 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 18.8
58 01.10.2017 Три тополя на Плющихе Воскресенье 13:20:03 14:50:30 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 11.3
59 01.10.2017 Новости. (12:00 сб, вск) Воскресенье 12:00:07 12:15:14 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.7 12.5
60 27.09.2017 Вечер с Владимиром Соловьевым Среда 23:23:03 02:10:28 РОССИЯ1 2.6 18.1
61 28.09.2017 Футбол. Лига Европы УЕФА 2017-2018 Четверг 21:57:41 22:57:54 МАТЧ ТВ 2.6 7.9
62 28.09.2017 Сегодня днем. (16:00) Четверг 16:00:01 16:31:58 НТВ 2.6 15.5
63 30.09.2017 Однажды Суббота 16:21:21 16:58:44 НТВ 2.6 11.8
64 01.10.2017 Stand up Воскресенье 22:01:02 23:02:28 ТНТ 2.5 7.5
65 01.10.2017 Фазенда Воскресенье 11:24:40 12:00:02 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 11.7
66 01.10.2017 Дачный ответ Воскресенье 11:59:13 13:05:09 НТВ 2.5 11.6
67 28.09.2017 Новости. (15:00) Четверг 15:00:23 15:15:10 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.5 15.7
68 28.09.2017 "Поединок" с Владимиром Соловьевым Четверг 23:25:05 01:26:03 РОССИЯ1 2.5 14.7
69 27.09.2017 Сегодня вечером. (19:00) Среда 19:00:07 19:42:09 НТВ 2.5 9.5
70 30.09.2017 Экстрасенсы ведут расследование Суббота 19:30:12 19:59:43 ТНТ 2.5 8.1
71 01.10.2017 Своя игра Воскресенье 15:05:55 15:59:55 НТВ 2.4 9.6
72 30.09.2017 Засекреченные списки Суббота 18:59:58 20:58:53 2.4 7.7
73 25.09.2017 Самые шокирующие гипотезы Понедельник 17:59:04 19:00:13 2.4 10.7
74 25.09.2017 Воронины Понедельник 19:28:39 19:59:41 СТС 2.4 8.2
75 30.09.2017 Ты супер! Танцы Суббота 20:05:07 22:46:07 НТВ 2.4 7.2
76 25.09.2017 Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега Понедельник 20:59:34 23:16:02 СТС 2.3 7.3
77 01.10.2017 Большой праздничный концерт, посвященный дню работника атомной промышленности Воскресенье 11:19:51 13:14:54 РОССИЯ1 2.3 10.7
78 01.10.2017 Непутевые заметки Воскресенье 10:14:43 10:34:29 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 12.1
79 27.09.2017 Интерны Среда 19:30:13 20:00:07 ТНТ 2.3 8.2
80 01.10.2017 Честное слово с Юрием Николаевым Воскресенье 10:34:29 11:24:40 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 11.1
81 28.09.2017 Тайны следствия - 12 Четверг 14:55:39 16:59:11 РОССИЯ1 2.3 13.6
82 27.09.2017 Новости. (07:30) Среда 07:30:06 07:36:09 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 20.7
83 28.09.2017 Давай поженимся! Четверг 15:15:10 16:06:27 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.3 13.7
84 29.09.2017 Комеди Клаб Пятница 21:01:39 22:01:57 ТНТ 2.2 6.6
85 01.10.2017 Где логика? Воскресенье 19:58:26 20:59:38 ТНТ 2.2 5.9
86 01.10.2017 Новые русские сенсации. Диана Шурыгина. История всероссийского скандала Воскресенье 18:02:08 18:59:49 НТВ 2.2 7.1
87 01.10.2017 Однажды в России Воскресенье 20:59:38 22:01:02 ТНТ 2.2 6.0
88 30.09.2017 Право знать! Суббота 22:13:20 23:41:37 2.2 7.1
89 29.09.2017 Новости. (19:30) Пятница 19:30:05 19:53:35 2.2 7.9
90 26.09.2017 Утро России Вторник 07:11:02 07:29:34 РОССИЯ1 2.2 22.0
91 01.10.2017 Новости. (10:00 сб, вск) Воскресенье 09:59:05 10:14:43 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 11.5
92 30.09.2017 Пятеро на одного Суббота 10:09:28 10:59:53 РОССИЯ1 2.1 12.0
93 27.09.2017 Вести. (07:00) Среда 07:00:31 07:07:44 РОССИЯ1 2.1 23.6
94 26.09.2017 Вести. (08:00) Вторник 08:00:20 08:07:48 РОССИЯ1 2.1 20.5
95 29.09.2017 Телеканал "Доброе утро" Пятница 07:36:11 08:00:06 ПЕРВЫЙ КАНАЛ 2.1 21.6
96 27.09.2017 Индиана Джонс, и последний крестовый поход Среда 21:00:46 23:30:09 СТС 2.1 6.8
97 25.09.2017 Вести. (17:00) Понедельник 17:00:07 17:38:51 РОССИЯ1 2.1 11.5
98 01.10.2017 Чудо техники с Сергеем Малоземовым Воскресенье 11:04:17 11:59:13 НТВ 2.1 9.8
99 30.09.2017 Еда живая и мертвая Суббота 11:02:46 12:01:28 НТВ 2.1 11.0
100 29.09.2017 Код Да Винчи Пятница 20:59:33 23:50:43 СТС 2.1 6.5
TNS Россия
Advertology.Ru

26.10.2017

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