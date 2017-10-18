"Сбербанк" выпустит кнопку для заказа уборки от сервиса Qlean

При нажатии в компанию отправится предварительный заказ.

Когда пользователь нажмёт на кнопку, Qlean получит предварительный заказ, затем представители компании перезвонят клиенту и уточнят детали.

Устройство передаёт информацию о клиенте через сеть Wi-Fi. Без подзарядки кнопка выдерживает более 500 нажатий, рассказали в Qlean.

«Кнопка Сбербанка» пока доступна 50 клиентам Qlean в тестовом режиме, в среднем каждый пользователь сможет заказать по четыре уборки. Тестирование продлится до конца 2017 года, компании планируют определить модель распространения по итогам пилотного запуска.

В октябре 2016 года «Сбербанк» представил пилотную версию «Кнопки». Тогда устройство позволяло переводить средства одним нажатием.

В 2015 году ритейлер Amazon представил устройство Amazon Dash — кнопку для моментального заказа товаров. Каждая кнопка позволяет заказать товар определённого бренда, стоимость устройства составляет около $5.