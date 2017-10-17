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ТОП-10 СМИ авиационной отрасли в III квартале 2017 года

ТОП-10 СМИ авиационной отрасли в III квартале 2017 года

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых медиаресурсов авиационной отрасли в III квартале 2017 года. Лидерами рейтинга стали интернет-ресурс Bizavnews.ru, а также журнал Авиатранспортное обозрение и интернет-ресурс Aviaport.ru.

ТОП-10 СМИ авиационной отрасли:

Место

Перемещение за квартал

СМИ

Категория

ИЦ

1

+1

Bizavnews.ru

Интернет

10,75

2

+1

Авиатранспортное обозрение

Журнал

7,66

3

-2

Aviaport.ru

Интернет

7,11

4

+1

Aex.ru

Интернет

5,64

5

+2

Ato.ru

Интернет

5,08

6

0

Avia.pro

Интернет

3,28

7

+3

Aviaru.net

Интернет

1,28

8

+1

Авиасоюз

Журнал

1,18

9

-1

Крылья Родины

Журнал

0,86

10

new

Взлет

Журнал

0,42

Методика

  1. В рейтинг вошли медиаресурсы авиационной отрасли.
  2. Основой для построения рейтинга стал Индекс Цитируемости (ИЦ) «Медиалогии».
  3. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 42 700 наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.
  4. Период исследования: 1 июля – 30 сентября 2017 года.
  5. При расчете рейтингов не      учитывается взаимная перекрестная цитируемость, если она масштабна и носит      регулярный характер. Специалистами "Медиалогии" разработан      математический алгоритм, который выявляет устойчивые пары СМИ, а также      автоматически определяет допустимый порог аномальности на основании      анализа взаимного цитирования у других СМИ.  Цитаты между СМИ, уровень взаимного      цитирования у которых превысил порог аномальности, исключаются из общего      результата данных СМИ.

18.10.2017

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