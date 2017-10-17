First Apple приблизит молодых рекламщиков к работе мечты

Фестиваль Red Apple и индустриальный портал о работе и рынке труда в медиа, digital и рекламе Mediajobs.ru объявили о старте проекта First Apple. Это конкурс креативных концепций для начинающих креативщиков, которые горят желанием попасть на работу в крупное рекламное агентство, избежав долгих переписок по e-mail и томных собеседований.

Для участия необходимо отправить организаторам конкурса идею рекламной кампании, которая поможет претендентам доказать, что именно они — лучшие кандидаты в креативный отдел рекламного агентства, готовый вдохновлять и менять индустрию. «Мы не будем просить вас рекламировать сок, чипсы или гель для душа. Объектом рекламы в нашем конкурсе являетесь вы сами, ваши идеи и стремления», — говорится в брифе. При разработке идеи участникам предлагается ориентироваться на несколько целевых аудиторий — это креативные директора, HR-директора и, конечно, клиенты.

«Работа в креативном агентстве — неоценимый опыт: крупные клиенты, крутая творческая атмосфера, возможность проявить себя в командной работе. Стоит ли говорить, что такой пункт в резюме открывает широчайшие горизонты для дальнейшего развития карьеры, — комментирует идею конкурса руководитель коммерческого отдела проекта Mediajobs.ru Вероника Таракановская. — Наш конкурс максимально сокращает дистанцию между топовыми работодателями и талантливыми соискателями. Мы даем уникальную возможность проявить себя, не дожидаясь собеседований и появления открытых вакансий в компаниях. Это ваш шанс, не упустите его! Возможно, именно этот конкурс станет для вас входным билетом в мир креативного бизнеса. Всем удачи!».

“Конкурс First Apple для начинающих креативщиков может стать площадкой для открытия новых талантов, что на данный момент очень актуально для рекламной индустрии. Мы рады, что Red Apple предоставляет возможность агентствам вести диалог с молодыми кадрами напрямую. Надеемся, что участники конкурса смогут проявить себя в заданном формате и показать нестандартные идеи, а главное - их творческую реализацию” - говорит продюсер фестиваля Валерия Нюхалова.

Приём работ стартовал сегодня и продлится до 16 ноября: более подробная информация доступна на сайте. 4 декабря будут объявлены победители первого тура First Apple. 8 декабря состоится очный второй тур — защита работ перед жюри в рамках Международного фестиваля рекламы Red Apple, в котором участникам будет предоставлен шанс заявить о себе и пообщаться с представителями топовых компаний рекламного рынка России. По итогам конкурса агентства примут финальное решение.

Дерзайте!