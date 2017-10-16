TUC победил голод и пробки

Этой осенью хрустающий крекер TUC, мастер открывать новые возможности каждый день, с успехом боролся не только со знакомым каждому чувством легкого голода, но и с пробками в центре Москвы: в течение месяца по городу курсировали настоящие Тук-Тук Такси, на которых жители и гости столицы могли бесплатно и, главное, быстро добраться до работы, универа или ближайшего парка!

Масштабный городской проект подошел концу, и самое время подвести итоги! За месяц проекта было съедено 180 000 крекеров (это целых 6 000 пачек), а на желтых Тук-Тук Такси прокатились и зарядились позитивным настроением более 8 000 человек, многие из которых получили фирменные призы от бренда! Среди пассажиров Тук-Тук Такси были замечены популярные lifestyle-блогеры Андрей Глазунов, Ксения Хоффман и Аня Мэй, которые поделились впечатлениями от нового вида транспорта в своих аккаунтах в Instagram.

Проект стал сенсацией, ведь его целью было не только помочь избежать людям пробок на дорогах и давки в общественном транспорте, но и продлить ощущение лета, зарядить каждого солнечным настроением и положительными эмоциями перед предстоящими холодами! Побеждайте голод и осеннюю хандру вместе с TUC и, возможно, Тук-Тук Такси вернутся в следующем году, чтобы вновь радовать москвичей!

Напомним, что с 15 сентября по 15 октября восемь Тук-Тук Такси курсировали в радиусе Бульварного кольца, а также рядом с парками ЦПКиО имени Горького, «ВДНХ» и «Сокольникои» и бесплатно подвозили всех желающих до пункта назначения.