Nielsen Россия объявляет о запуске онлайн ритейл-аудита в категориях детского питания и детских FMCG-товаров

Отражая потребность российского рынка в независимых и точных измерениях в стремительно растущем канале eCommerce, Nielsen Россия запускает аудит розничной торговли онлайн-магазинов в категории детского питания и детских FMCG-товаров*.

Первая база данных, содержащая информацию о продажах начиная с июня 2017 года, была доставлена 10 октября 2017 года.

В то время как онлайн ритейл-аудит является самостоятельным продуктом, его архитектура соответствует традиционному аудиту розничной торговли Nielsen и обогащает его. Так, новые базы данных содержат факты по привычным для индустрии показателям, таким как объемы продаж в натуральном и денежном выражении на уровне категории, сегментов, производителей, брендов и товарных позиций; ценовой индекс, доля рынка производителей, динамика развития категории и многое другое. Информация обновляется на ежемесячной основе. Под онлайн-продажами Nielsen понимает все заказы, размещенные онлайн, независимо от способа доставки (pick-up в магазине или доставка).

«Продажи продуктов питания и товаров повседневного спроса (FMCG) в России сегодня составляют около 1% от всего рынка FMCG, но производителям и ритейлерам уже важно знать, какой вклад в развитие их категорий вносит онлайн-канал. Чтобы игроки рынка могли увереннее ориентироваться в особенностях омникальной среды и принимать своевременные бизнес-решения, Nielsen в России видит своей целью предоставлять рынку прозрачные и точные данные, которые могли бы служить «единым источником правды» о тенденциях и динамике рынка. Мы рады, что мы начали путь с успешного запуска онлайн-измерений в такой важной индустрии, как детское питание и товары по уходу за ребенком», – говорит Александр Коцуба, генеральный директор Nielsen в России.

Продажи детских FMCG-категорий онлайн в России, по оценкам Nielsen, составляют порядка $97 млн, или 4% от объемов продаж категории офлайн.

* Категории детского питания и FMCG-товаров это вязкое и сухое детское питание, детские напитки, заменители грудного молока и детские молочные продукты, а также подгузники, детские салфетки, крема для детей и товары для кормления.