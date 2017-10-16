Нейминг промышленных материалов от PR2B Group

Объединенное пиар и брендинговое агентство PR2B Group разработало товарный знак антистатических резиновых материалов для промышленности и строительства – Electroll.

Материалы Electroll представляют собой рулонные напольные покрытия из токорассеивающих и токопроводящих резин. Они создают условия для равномерного и стабильного стекания статического электричества к системе заземления, что особенно важно для закрытых помещений, насыщенных электрооборудованием и точными приборами, а также – взрывчатыми веществами.

Создание торговой марки Electroll включало в себя позиционирование, нейминг, нейролингвистическую и патентную экспертизы.

Название Electroll – фантазийное. Это гибрид первой части мультиязыковых сложносоставных слов – electro (электро) – «электрический» и интернационального слова roll (ролл) - «свернутый в рулон» с двумя общими для обеих частей буквами - electroll. Интернационализм «ролл» ассоциируется с чем-то свёрнутым в рулон. Таким образом, название Electroll семантически очевидно и отражает потребительские свойства продукта – «рулонное покрытие, связанное с электричеством». Легко запоминается и может стать названием для целой категории продукта – «электроллы». Сочетание интернационализмов в названии Electroll характерно для формирующегося глобального «лингва-франка» и хорошо воспринимается, как в Европе, так и отечественным топ-менеджментом, что было подтверждено нейролингвистической экспертизой.

В целом, промышленный нейминг Electroll отражает потребительские свойства продукта, подчеркивает его интернациональность и высокотехнологичность.

Разработка брендаElectroll осуществлялась группой в составе: креативный директор Михаил Дряшин, креаторы Алина Малина и Борис Громов. Нейролингвистическая экспертиза осуществлена Константином Баляниным (MasterMind). Патентная экспертиза проведена Кириллом Митягиным (Nevsky IP Law).

По мнению президента PR2B Group, к.и.н Владимира Журавля: «…Российские предприятия с успехом используют протекционистскую политику правительства для вывода на отечественный и международный рынки современных интеллектуально-емких промышленных продуктов. Лучшие брендинговые агентства способствуют созданию для них привлекательной оболочки, понятной самому взыскательному и профессиональному потребителю…»

Надо отметить, что брендинг промышленных компаний, оборудования и материалов является одним из ведущих направлений деятельности PR2B Group, в портфолио которой разработка брендов CONCURATOR, DiMAXX, FERATA, FreiBach, IQmule, KEENG, NOWELLE, powerstart, ROBOOKY, Robot-Bobot, SAFORT, WEGGER, ZORGER, АэроМастер, ВЕДОКА, ГЛАВРЕЗИНА, РАДЕТЕЛЬ, ПОНОВА и многие другие.