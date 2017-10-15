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Новая благотворительная акция "ЭГИС" и КБФ "Катрен" будет посвящена социальной адаптации воспитанниц детских домов

Новая благотворительная акция &quot;ЭГИС&quot; и КБФ &quot;Катрен&quot; будет посвящена социальной адаптации воспитанниц детских домов

С 16 октября по 14 января на территории России пройдет совместная благотворительная акция компании «ЭГИС» и КБФ «Катрен» под названием «Покупай во благо». 5 рублей с каждой проданной упаковки мыла, геля или капсул Вагилак® будут перечислены в пользу фонда «Катрен» и направлены на реализацию проектов, ориентированных на помощь детям-сиротам, которые воспитываются в государственных учреждениях и приемных семьях.

Присоединиться к акции может любое аптечное учреждение, в указанный период заказавшее через  АО НПК «Катрен» средство Вагилак® в одной или нескольких из перечисленных выше форм. На вырученные деньги фонд «Катрен» продолжит развитие программы «Образование», цель которой – профориентация и социализация воспитанников детских домов, а также формирование у ребят активной жизненной позиции и желания ставить перед собой трудные цели и достигать их. В ее рамках фонд не только оплачивает репетиторство, организацию мастер-классов и познавательные экскурсии для детей-сирот, но и выдает стипендии тем из них, кто показывает успехи в учебе.

В поддержку акции также стартует образовательная программа по социальной адаптации детей-сирот «Правила интимной гигиены». Лекции будут посвящены важным вопросам, о которых должна знать каждая девочка пубертатного возраста, и затронут такие темы, как важность интимной гигиены, основные правила по уходу за собой, поддержание физиологического уровня Ph и многие другие. Лекторами выступят врачи-гинекологи. Уроки пройдут в 19 учреждениях в 9 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Воронеже, Челябинске, Ярославле, Ставрополе, Орле и Одинцове.

«Десятки тысяч детей, находящихся на попечении государства, – это острая проблема, которую ответственный бизнес не должен оставлять без внимания. Если прошлая акция “Покупай во благо”, по итогам которой мы пожертвовали в фонд “Катрен” свыше 600 000 рублей, была направлена на поддержку замещающих семей, то сейчас мы решили посвятить ее такой деликатной теме, как интимная гигиена девочек-подростков. Воспитанницы школ-интернатов не всегда могут откровенно обсудить эти вопросы со взрослыми, однако подобные образовательные диалоги нужны, причем проводить их необходимо с привлечением специалистов. Мы уверены, что благодаря ресурсам “ЭГИС” и КБФ “Катрен”, а также отклику со стороны аптечных сетей и покупателей мы сможем донести эту важную информацию до всех, кто в ней может нуждаться», – говорит менеджер по связям с общественностью компании «ЭГИС» в России Елена Бершадская.

«У нашего фонда уже есть опыт успешного сотрудничества с «ЭГИС», поэтому инициатива компании по организации образовательных занятий для девочек-подростков из детских домов получила с нашей стороны горячую поддержку, – отмечает директор КБФ «Катрен» Инна Прохорова. – Забота о личном здоровье – очень тонкий и интимный вопрос, который в семье обычно обсуждается между мамой и дочерью. Лишенные материнской заботы, девочки-сироты часто не задумываются о таких вопросах, что приводит к ранним проблемам со здоровьем и беременностям в 17 лет. А затем история повторяется – появившиеся на свет дети не нужны мамам, которые сами еще дети, и оказываются на попечении государства. Замкнутый круг. Надеюсь, что совместная работа компании “ЭГИС” и благотворительного фонда “Катрен” поможет разорвать этот круг, девочки получат все необходимые консультации от специалистов и будут ответственно относиться к жизненно важным вопросам».

16.10.2017

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