Почта России бесплатно доставит открытки с Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Более 2000 открыток отправили участники XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в день открытия на стенде Почты России. Компания предлагает бесплатно отправить почтовые карточки и письма в конвертах, выпущенных специально к фестивалю.

Оформить и отправить корреспонденцию в дни фестиваля помогут консультанты Почты России, работающие на стенде. Здесь же установлены почтовые ящики для сбора и бесплатной отправки писем и открыток.

14 октября в почтовое обращение вышла марка, посвященная ВФМС. Ее можно приобрести на стенде Почты России. Погасить марки, почтовые карточки и конверты можно специальным штемпелем, который изготовлен к важному международному событию. Также на стенде можно приобрести модели автомобилей с логотипом Почты России: УАЗ «Hunter», Лада «4х4» («Нива»), «ГАЗель», «Волга» и Микроавтобус.

Также у волонтёров Всемирного фестиваля молодежи и студентов с 17 октября можно будет получить открытки акции «Благодарю», проводимой «Рыбаков Фондом» вместе с Почтой России. С помощью такой открытки можно поблагодарить человека, который когда-то сделал вам добро или сыграл важную роль в вашей жизни. Открытку постараются доставить, даже если вы не знаете точного адреса получателя. Нужно только описать, кому и за что вы благодарны как можно подробнее: фамилию адресата, город, его место работы в прошлом или настоящем. Заполненные открытки можно вернуть волонтерам или опустить в почтовый ящик, установленный на стенде Почты России. Открытки попадут в центр обработки данных Акции. Открытки с известными адресами будут сразу же отправлены получателю Почтой России.

Время работы стенда:

14 и 22 октября - с 09.00 до 18.00;

с 15 по 21 октября - с 09.00 до 20.00.