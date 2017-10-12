Smetana зажгла неонового демона из Кореи

Рынок платного телевидения по итогам года может показать худшую динамику за последние пять лет, прогнозируют в агентстве TelecomDaily. Число новых подключений составит около 1 млн домохозяйств. Представители операторов соглашаются, что сейчас происходит постепенная смена бизнес-модели, когда наращивание абонентской базы отходит на второй план, а более важной становится монетизация существующих пользователей.

В 2015 и 2016 годах рынок слияний и поглощений составил более 8 триллионов долларов. В то время как дью-дилидженс и планирование во время принятия решений по сделке опираются на финансовые факторы, анализ будущей стратегии брендов часто упускается из виду или оценивается только после слияния или поглощения. Частично это связано с нехваткой соответствующих данных для анализа. Тем не менее, успех сделки и её ценность для компании, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, являются результатом принятия решения о том, когда, как и имеет ли в принципе проводить ребрендинг приобретенных брендов.

Согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of Business Ethics, реклама с участием сексуально привлекательных женских моделей вызывает у женщин косвенную агрессию.

Фармацевтическое импортозамещение пошло на убыль. Так, если два года назад четверо из пяти респондентов (81%) с той или иной долей успеха пытались найти аналоги импортным препаратам, то сегодня о подобных попытках заявили уже две трети опрошенных (66%). Возможно, наступило привыкание к новым ценам, поэтому потребители продолжают покупать привычные импортные препараты. Однако среди тех, кто перешел на использование российских лекарств, вдвое выросла доля лояльных пользователей, которые признают превосходство качества отечественных лекарств над импортными.