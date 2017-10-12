Smetana зажгла неонового демона из Кореи
13.10.2017
13.10.2017
|Платное ТВ собрало базу
|Рынок платного телевидения по итогам года может показать худшую динамику за последние пять лет, прогнозируют в агентстве TelecomDaily. Число новых подключений составит около 1 млн домохозяйств. Представители операторов соглашаются, что сейчас происходит постепенная смена бизнес-модели, когда наращивание абонентской базы отходит на второй план, а более важной становится монетизация существующих пользователей.
|Landor: первое количественное исследование брендов компаний из списка...
|В 2015 и 2016 годах рынок слияний и поглощений составил более 8 триллионов долларов. В то время как дью-дилидженс и планирование во время принятия решений по сделке опираются на финансовые факторы, анализ будущей стратегии брендов часто упускается из виду или оценивается только после слияния или поглощения. Частично это связано с нехваткой соответствующих данных для анализа. Тем не менее, успех сделки и её ценность для компании, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, являются результатом принятия решения о том, когда, как и имеет ли в принципе проводить ребрендинг приобретенных брендов.
|Провокационные рекламные образы фотомоделей усиливают соперничество... (2)
|Согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of Business Ethics, реклама с участием сексуально привлекательных женских моделей вызывает у женщин косвенную агрессию.
|Трудный лекарственный выбор
|Фармацевтическое импортозамещение пошло на убыль. Так, если два года назад четверо из пяти респондентов (81%) с той или иной долей успеха пытались найти аналоги импортным препаратам, то сегодня о подобных попытках заявили уже две трети опрошенных (66%). Возможно, наступило привыкание к новым ценам, поэтому потребители продолжают покупать привычные импортные препараты. Однако среди тех, кто перешел на использование российских лекарств, вдвое выросла доля лояльных пользователей, которые признают превосходство качества отечественных лекарств над импортными.
|Санкт-Петербург может остаться без значительной части газет и журналов (1)
|Как стало известно из опубликованной в СМИ информации, Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга подготовил поправки к постановлению городского правительства от 27 сентября 2012 г. N1045, регулирующему размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности. В пояснительной записке авторы поправок указывают, что они разработаны «в целях обеспечения требований антитеррористической защищенности станций метрополитена и безопасного прохода больших масс людей».
|Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
|В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
|ДИЗАЙН и РЕКЛАМА
|Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу.
|Художник-археолог
|ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер.
|Московское метро - Подземный Памятник архитектуры
|Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
|Художественные сокровища России (1)
|Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.
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