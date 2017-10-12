Анализ рынков

Время с семьей и друзьями, физические упражнения, правильное питание: как потребители поддерживают свое здоровье

Время с семьей и друзьями, физические упражнения, правильное питание: как потребители поддерживают свое здоровье

Почти две трети участников онлайн-опроса GfK в 17 странах сказали, что для поддержания своего здоровья стараются высыпаться, принимать полезную пищу и не забывать о физических упражнениях. Интересно, что почти такое же количество респондентов (62 процента) теперь включает в список регулярных занятий для поддержания хорошего самочувствия и физического здоровья проведение времени с семьей, друзьями или домашними питомцами. В 2014 году так отвечали лишь 56 процентов опрошенных.

Доля любителей хорошо поспать остается неизменной последние три года – 65 процентов респондентов включили этот пункт в список своих регулярных занятий для поддержания здоровья в норме. При этом некоторые способы сохранения хорошего самочувствия за это время существенно прибавили в сторонниках – особенно это касается следования специальным диетам, перерыва в использовании гаджетов, здорового питания и проведения времени с семьей, друзьями или домашними питомцами.

Способы поддержания хорошего физического здоровья и самочувствия

2017

Разница в процентах 2017 vs 2014

Достаточное количество времени на сон

65%

0

Здоровая и питательная пища

65%

+7

Упражнения

64%

+5

Проведение времени с семьей, друзьями или домашними питомцами

62%

+6

Применение средств для ухода за кожей/личной гигиены

46%

+4

Перерыв в использовании технологий

34%

+10

Следование специальной диете

30%

+12

Медитация или другие расслабляющие техники

25%

+7

Травяные, холистические и другие виды альтернативной терапии

23%

+8

Косметическая/элективная хирургия или нехирургические процедуры, включая стоматологию

10%

+4

Ничего из перечисленного

1%

-3

Исследование GfK показывает растущий запрос потребителей на «качество времени», которое помогает в поддержании физического здоровья. Например, временный отказ от использования гаджетов, как способ улучшить свое самочувствие, в 2014 году выбирали 24 процента участников опроса, в 2017 же их доля выросла до 34 процентов. Кроме того, заметно увеличилась доля респондентов, которые для поддержания своего физического здоровья проводят время с семьей, друзьями или домашними питомцами – с 56 процентов в 2014 до 62 процентов в этом году.

Процент потребителей, выбирающих для поддержания здоровья правильное питание, тоже возрос: «следовать специальной диете» в 2014 году предпочитали 18 процентов респондентов, тогда как в 2017 – уже 30 процентов. Наконец, есть здоровую и питательную пищу в 2017 году предпочитает 65 процентов потребителей – в 2014 этот пункт выбрали 58 процентов опрошенных.

В Канаде, Мексике и Испании самая большая доля любителей провести время с семьей или друзьями для поддержания здоровья

Примерно три четверти онлайн-населения Мексики проводит время с семьей, друзьями или домашними питомцами, таким способом поддерживая свое здоровье – это самая большая доля среди всех 17 стран, принявших участие в опросе. Следом идут Испания и Аргентина (71 процент в каждой из стран) и Канада с Бразилией (по 68 процентов).

Мексика также лидирует по доле потребителей, которые, чтобы чувствовать себя хорошо, на время откладывают в сторону гаджеты и выходят из Интернета: регулярно так поступает 43 процента онлайн-населения страны. На втором месте в этом списке – Китай (40 процентов), затем Аргентина (39 процентов), Испания (38 процентов) и Бразилия (34 процента).

Россия: спорт набрал популярность, а средства для ухода за кожей стали использовать меньше

В России, как и во многих других странах-участницах исследования, самый популярный способ улучшения и поддержания в норме своего здоровья – больше проводить время с семьей, друзьями или домашними питомцами, при этом доля таких ответов по сравнению с 2014 годом осталась неизменной (63 процента). На втором месте – хороший сон (62 процента), затем - здоровое питание (61 процент).

Интересно, что по сравнению с 2014 годом существенно увеличилась доля потребителей, которые для поддержания здоровья прибегают к физическим упражнениям – если три года назад этот ответ выбрали лишь 40 процентов, то в 2017 году – уже 60 процентов участников опроса. А вот использование средств для ухода за кожей или для красоты, напротив, несколько потеряло в популярности: доля респондентов, указавших этот ответ, снизилась с 60 процентов в 2014 до 51 процента в 2017 году. Впрочем, это не помешало России возглавить топ стран по доле выбравших использование средств для ухода за кожей в качестве способа поддержать свое физическое здоровье.

Об исследовании

В опросе GfK приняли участие 23000 онлайн-респондентов в возрасте от 15 лет (в России – от 16 лет) из 17 стран. Вопрос, заданный участникам исследования: Чем из перечисленного Вы регулярно занимаетесь с целью поддержания своего физического здоровья?

Полевой этап исследования был завершен летом 2017 года. Данные были взвешены для отображения демографического состава онлайн-населения в возрасте 15+ (в России 16+) каждой из стран. Глобальное среднее значение в этом релизе взвешено на основе размера каждой страны пропорционально другим странам.

В 2014 году в опросе GfK приняли участие более 21000 респондентов из 16 стран (в Нидерландах исследование не проводилось).

Страны, принявшие участие в исследовании: Аргентина, Австралия, Бельгия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Япония, Мексика, Нидерланды, Россия, Южная Корея, Испания, Великобритания и США.

13.10.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Измерения

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Платное ТВ собрало базуПлатное ТВ собрало базу
Рынок платного телевидения по итогам года может показать худшую динамику за последние пять лет, прогнозируют в агентстве TelecomDaily. Число новых подключений составит около 1 млн домохозяйств. Представители операторов соглашаются, что сейчас происходит постепенная смена бизнес-модели, когда наращивание абонентской базы отходит на второй план, а более важной становится монетизация существующих пользователей.
Landor: первое количественное исследование брендов компаний из списка...Landor: первое количественное исследование брендов компаний из списка...
В 2015 и 2016 годах рынок слияний и поглощений составил более 8 триллионов долларов. В то время как дью-дилидженс и планирование во время принятия решений по сделке опираются на финансовые факторы, анализ будущей стратегии брендов часто упускается из виду или оценивается только после слияния или поглощения. Частично это связано с нехваткой соответствующих данных для анализа. Тем не менее, успех сделки и её ценность для компании, как в краткосрочной, так и долгосрочной перспективе, являются результатом принятия решения о том, когда, как и имеет ли в принципе проводить ребрендинг приобретенных брендов.
Провокационные рекламные образы фотомоделей усиливают соперничество...Провокационные рекламные образы фотомоделей усиливают соперничество... (2)
Согласно новому исследованию, опубликованному в Journal of Business Ethics, реклама с участием сексуально привлекательных женских моделей вызывает у женщин косвенную агрессию.
Трудный лекарственный выборТрудный лекарственный выбор
Фармацевтическое импортозамещение пошло на убыль. Так, если два года назад четверо из пяти респондентов (81%) с той или иной долей успеха пытались найти аналоги импортным препаратам, то сегодня о подобных попытках заявили уже две трети опрошенных (66%). Возможно, наступило привыкание к новым ценам, поэтому потребители продолжают покупать привычные импортные препараты. Однако среди тех, кто перешел на использование российских лекарств, вдвое выросла доля лояльных пользователей, которые признают превосходство качества отечественных лекарств над импортными.
Санкт-Петербург может остаться без значительной части газет и журналовСанкт-Петербург может остаться без значительной части газет и журналов (1)
Как стало известно из опубликованной в СМИ информации, Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга подготовил поправки к постановлению городского правительства от 27 сентября 2012 г. N1045, регулирующему размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности. В пояснительной записке авторы поправок указывают, что они разработаны «в целях обеспечения требований антитеррористической защищенности станций метрополитена и безопасного прохода больших масс людей».   

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

13.10.2017 - 11:00
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация