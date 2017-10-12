Время с семьей и друзьями, физические упражнения, правильное питание: как потребители поддерживают свое здоровье

Почти две трети участников онлайн-опроса GfK в 17 странах сказали, что для поддержания своего здоровья стараются высыпаться, принимать полезную пищу и не забывать о физических упражнениях. Интересно, что почти такое же количество респондентов (62 процента) теперь включает в список регулярных занятий для поддержания хорошего самочувствия и физического здоровья проведение времени с семьей, друзьями или домашними питомцами. В 2014 году так отвечали лишь 56 процентов опрошенных.

Доля любителей хорошо поспать остается неизменной последние три года – 65 процентов респондентов включили этот пункт в список своих регулярных занятий для поддержания здоровья в норме. При этом некоторые способы сохранения хорошего самочувствия за это время существенно прибавили в сторонниках – особенно это касается следования специальным диетам, перерыва в использовании гаджетов, здорового питания и проведения времени с семьей, друзьями или домашними питомцами.

Способы поддержания хорошего физического здоровья и самочувствия 2017 Разница в процентах 2017 vs 2014 Достаточное количество времени на сон 65% 0 Здоровая и питательная пища 65% +7 Упражнения 64% +5 Проведение времени с семьей, друзьями или домашними питомцами 62% +6 Применение средств для ухода за кожей/личной гигиены 46% +4 Перерыв в использовании технологий 34% +10 Следование специальной диете 30% +12 Медитация или другие расслабляющие техники 25% +7 Травяные, холистические и другие виды альтернативной терапии 23% +8 Косметическая/элективная хирургия или нехирургические процедуры, включая стоматологию 10% +4 Ничего из перечисленного 1% -3

Исследование GfK показывает растущий запрос потребителей на «качество времени», которое помогает в поддержании физического здоровья. Например, временный отказ от использования гаджетов, как способ улучшить свое самочувствие, в 2014 году выбирали 24 процента участников опроса, в 2017 же их доля выросла до 34 процентов. Кроме того, заметно увеличилась доля респондентов, которые для поддержания своего физического здоровья проводят время с семьей, друзьями или домашними питомцами – с 56 процентов в 2014 до 62 процентов в этом году.

Процент потребителей, выбирающих для поддержания здоровья правильное питание, тоже возрос: «следовать специальной диете» в 2014 году предпочитали 18 процентов респондентов, тогда как в 2017 – уже 30 процентов. Наконец, есть здоровую и питательную пищу в 2017 году предпочитает 65 процентов потребителей – в 2014 этот пункт выбрали 58 процентов опрошенных.

В Канаде, Мексике и Испании самая большая доля любителей провести время с семьей или друзьями для поддержания здоровья

Примерно три четверти онлайн-населения Мексики проводит время с семьей, друзьями или домашними питомцами, таким способом поддерживая свое здоровье – это самая большая доля среди всех 17 стран, принявших участие в опросе. Следом идут Испания и Аргентина (71 процент в каждой из стран) и Канада с Бразилией (по 68 процентов).

Мексика также лидирует по доле потребителей, которые, чтобы чувствовать себя хорошо, на время откладывают в сторону гаджеты и выходят из Интернета: регулярно так поступает 43 процента онлайн-населения страны. На втором месте в этом списке – Китай (40 процентов), затем Аргентина (39 процентов), Испания (38 процентов) и Бразилия (34 процента).

Россия: спорт набрал популярность, а средства для ухода за кожей стали использовать меньше

В России, как и во многих других странах-участницах исследования, самый популярный способ улучшения и поддержания в норме своего здоровья – больше проводить время с семьей, друзьями или домашними питомцами, при этом доля таких ответов по сравнению с 2014 годом осталась неизменной (63 процента). На втором месте – хороший сон (62 процента), затем - здоровое питание (61 процент).

Интересно, что по сравнению с 2014 годом существенно увеличилась доля потребителей, которые для поддержания здоровья прибегают к физическим упражнениям – если три года назад этот ответ выбрали лишь 40 процентов, то в 2017 году – уже 60 процентов участников опроса. А вот использование средств для ухода за кожей или для красоты, напротив, несколько потеряло в популярности: доля респондентов, указавших этот ответ, снизилась с 60 процентов в 2014 до 51 процента в 2017 году. Впрочем, это не помешало России возглавить топ стран по доле выбравших использование средств для ухода за кожей в качестве способа поддержать свое физическое здоровье.

Об исследовании