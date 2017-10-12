Время с семьей и друзьями, физические упражнения, правильное питание: как потребители поддерживают свое здоровье
Почти две трети участников онлайн-опроса GfK в 17 странах сказали, что для поддержания своего здоровья стараются высыпаться, принимать полезную пищу и не забывать о физических упражнениях. Интересно, что почти такое же количество респондентов (62 процента) теперь включает в список регулярных занятий для поддержания хорошего самочувствия и физического здоровья проведение времени с семьей, друзьями или домашними питомцами. В 2014 году так отвечали лишь 56 процентов опрошенных.
Доля любителей хорошо поспать остается неизменной последние три года – 65 процентов респондентов включили этот пункт в список своих регулярных занятий для поддержания здоровья в норме. При этом некоторые способы сохранения хорошего самочувствия за это время существенно прибавили в сторонниках – особенно это касается следования специальным диетам, перерыва в использовании гаджетов, здорового питания и проведения времени с семьей, друзьями или домашними питомцами.
|
Способы поддержания хорошего физического здоровья и самочувствия
|
2017
|
Разница в процентах 2017 vs 2014
|
Достаточное количество времени на сон
|
65%
|
0
|
Здоровая и питательная пища
|
65%
|
+7
|
Упражнения
|
64%
|
+5
|
Проведение времени с семьей, друзьями или домашними питомцами
|
62%
|
+6
|
Применение средств для ухода за кожей/личной гигиены
|
46%
|
+4
|
Перерыв в использовании технологий
|
34%
|
+10
|
Следование специальной диете
|
30%
|
+12
|
Медитация или другие расслабляющие техники
|
25%
|
+7
|
Травяные, холистические и другие виды альтернативной терапии
|
23%
|
+8
|
Косметическая/элективная хирургия или нехирургические процедуры, включая стоматологию
|
10%
|
+4
|
Ничего из перечисленного
|
1%
|
-3
Исследование GfK показывает растущий запрос потребителей на «качество времени», которое помогает в поддержании физического здоровья. Например, временный отказ от использования гаджетов, как способ улучшить свое самочувствие, в 2014 году выбирали 24 процента участников опроса, в 2017 же их доля выросла до 34 процентов. Кроме того, заметно увеличилась доля респондентов, которые для поддержания своего физического здоровья проводят время с семьей, друзьями или домашними питомцами – с 56 процентов в 2014 до 62 процентов в этом году.
Процент потребителей, выбирающих для поддержания здоровья правильное питание, тоже возрос: «следовать специальной диете» в 2014 году предпочитали 18 процентов респондентов, тогда как в 2017 – уже 30 процентов. Наконец, есть здоровую и питательную пищу в 2017 году предпочитает 65 процентов потребителей – в 2014 этот пункт выбрали 58 процентов опрошенных.
В Канаде, Мексике и Испании самая большая доля любителей провести время с семьей или друзьями для поддержания здоровья
Примерно три четверти онлайн-населения Мексики проводит время с семьей, друзьями или домашними питомцами, таким способом поддерживая свое здоровье – это самая большая доля среди всех 17 стран, принявших участие в опросе. Следом идут Испания и Аргентина (71 процент в каждой из стран) и Канада с Бразилией (по 68 процентов).
Мексика также лидирует по доле потребителей, которые, чтобы чувствовать себя хорошо, на время откладывают в сторону гаджеты и выходят из Интернета: регулярно так поступает 43 процента онлайн-населения страны. На втором месте в этом списке – Китай (40 процентов), затем Аргентина (39 процентов), Испания (38 процентов) и Бразилия (34 процента).
Россия: спорт набрал популярность, а средства для ухода за кожей стали использовать меньше
В России, как и во многих других странах-участницах исследования, самый популярный способ улучшения и поддержания в норме своего здоровья – больше проводить время с семьей, друзьями или домашними питомцами, при этом доля таких ответов по сравнению с 2014 годом осталась неизменной (63 процента). На втором месте – хороший сон (62 процента), затем - здоровое питание (61 процент).
Интересно, что по сравнению с 2014 годом существенно увеличилась доля потребителей, которые для поддержания здоровья прибегают к физическим упражнениям – если три года назад этот ответ выбрали лишь 40 процентов, то в 2017 году – уже 60 процентов участников опроса. А вот использование средств для ухода за кожей или для красоты, напротив, несколько потеряло в популярности: доля респондентов, указавших этот ответ, снизилась с 60 процентов в 2014 до 51 процента в 2017 году. Впрочем, это не помешало России возглавить топ стран по доле выбравших использование средств для ухода за кожей в качестве способа поддержать свое физическое здоровье.
Об исследовании
В опросе GfK приняли участие 23000 онлайн-респондентов в возрасте от 15 лет (в России – от 16 лет) из 17 стран. Вопрос, заданный участникам исследования: Чем из перечисленного Вы регулярно занимаетесь с целью поддержания своего физического здоровья?
Полевой этап исследования был завершен летом 2017 года. Данные были взвешены для отображения демографического состава онлайн-населения в возрасте 15+ (в России 16+) каждой из стран. Глобальное среднее значение в этом релизе взвешено на основе размера каждой страны пропорционально другим странам.
В 2014 году в опросе GfK приняли участие более 21000 респондентов из 16 стран (в Нидерландах исследование не проводилось).
Страны, принявшие участие в исследовании: Аргентина, Австралия, Бельгия, Бразилия, Канада, Китай, Франция, Германия, Италия, Япония, Мексика, Нидерланды, Россия, Южная Корея, Испания, Великобритания и США.
13.10.2017
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