Бренд Rexona совместно с городом построил веломаршрут от Мытищ до метро "Медведково"

Впервые коммерческая организация инвестировала в развитие инфраструктуры города: в завершение третьего сезона проекта НЕПОТЕКА 3.0 бренд Rexona принял участие в строительстве участка велодорожки Москва — Мытищи. Средства на его благоустройство конвертированы из движений, сделанных участниками программы НЕПОТЕКА НА ДОБРО. Официальное открытие велодорожки состоялось 22 сентября 2017 года.

Жители Северного Медведково и подмосковных Мытищ выразили благодарность бренду Rexona и городу за благоустройство части веломаршрута, который связал жилой микрорайон Московской области со станцией метро «Медведково» новым благоустроенным подмостовым пространстом на 91 км МКАД. Реализовать строительство в срок стало возможно благодаря проекту НЕПОТЕКА 3.0, который был поддержан Министерством транспорта Московской области, Департаментом транспорта Москвы и управой Северного Медведково.

«Мы рады участию коммерческих компаний в реализации городских задач, тем самым они доказывают свою вовлеченность в жизнь города и социально важные для жителей проекты. В Москве, как и в Подмосковье, очень много велосипедистов, людей, которые ведут здоровый образ жизни. Мы не раз получали от них просьбы организовать велодорожку между регионами. Появление этого маршрута очень ждали москвичи, в особенности жители Мытищ.», – сказала заместитель руководителя столичного департамента транспорта Алина Бисембаева.

Более 300 000 «непотечников» за шесть недель проекта совершили почти 600 миллиардов движений, которые были конвертированы в деньги – более 2 000 000 рублей. В рамках направления НЕПОТЕКА НА ДОБРО бренд Rexona направил эти средства на строительство части веломаршрута.

Вот так стремление к активному образу жизни в программе НЕПОТЕКА 3.0 от Rexona с пользой для себя и общества приносит реальные результаты и вдохновляет еще больше людей активно двигаться и не останавливаться перед временными трудностями. В планах бренда — новые масштабные проекты, также не исключен запуск четвертого сезона — НЕПОТЕКИ 4.0! Следите за обновлениями и новостями на сайте непотека.рф и в группах в социальных сетях бренда Rexona!