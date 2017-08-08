Red Apple 2017 открывает приём работ

Креативные работы принимают до 20 октября. После этого экспертное жюри из разных стран приступит к их оценке. Победа на фестивале даст пять баллов в рейтинге креативности АКАР.
27-й Международный фестиваль рекламы Red Apple пройдёт 7–8 декабря 2017 года и традиционно соберет представителей рекламной индустрии, медиа и творческих профессий, чтобы вновь поговорить о том, что волнует креативные умы, что вдохновляет их на творчество и что меняет их жизни. Оба дня фестиваля закончатся церемониями награждения призёров Red Apple. На закрытии фестиваля участников ждёт грандиозная вечеринка.
На награду могут претендовать кейсы, реализованные для клиентов с 1 июня 2016 года по 20 октября 2017 года и ранее не участвовавшие в конкурсе. Агентствам-членам АКАР, РАМУ, IAB, НАРСИ, IN+OUT, АБКР, АИА и АКМА предоставляется скидка на подачу заявок в размере 10%. За две недели до дедлайна (10 октября) стоимость участия увеличится на 15%, а все скидки будут отменены.
В этом году жюри оценит работы в 20 категориях, включая две новых:
- «Инновационная реклама»
- «Интерактивная реклама (инструменты)»
- «Интерактивная реклама (кампании)»
- «Медиа проекты»
- «Рекламные кампании»
- «Телевизионная и кино реклама»
- «Телевизионная и кино реклама (Мастерство)»
- «Креативная эффективность»
- «Промо кампании»
- «Indoor реклама»
- «Радиореклама»
- «Наружная реклама»
- «Печатная реклама (мастерство)»
- «Печатная реклама»
- «Этикетка и упаковка»
- «Коммуникационный дизайн»
- «DM-материалы и рекламные сувениры»
- «Социальная реклама»
- «Интерактивная реклама (Крафт)» NEW
- «Использование данных» NEW
Ещё одна новость: в категории «Креативная эффективность» теперь разрешено подавать работы-победители трёх последних фестивалей Red Apple, а не только последнего года.
Скоро на ежегодной презентации Red Apple Launch объявят состав жюри, расскажут о событиях фестиваля и другие интересные новости.
Подробности о подаче работ узнавайте на официальном сайте фестиваля в разделе «Категории и требования», а также по телефону: 8 (495) 783-65-39.
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