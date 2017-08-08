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Red Apple 2017 открывает приём работ

Red Apple 2017 открывает приём работ

Креативные работы принимают до 20 октября. После этого экспертное жюри из разных стран приступит к их оценке. Победа на фестивале даст пять баллов в рейтинге креативности АКАР.

27-й Международный фестиваль рекламы Red Apple пройдёт 7–8 декабря 2017 года и традиционно соберет представителей рекламной индустрии, медиа и творческих профессий, чтобы вновь поговорить о том, что волнует креативные умы, что вдохновляет их на творчество и что меняет их жизни. Оба дня фестиваля закончатся церемониями награждения призёров Red Apple. На закрытии фестиваля участников ждёт грандиозная вечеринка.

На награду могут претендовать кейсы, реализованные для клиентов с 1 июня 2016 года по 20 октября 2017 года и ранее не участвовавшие в конкурсе. Агентствам-членам АКАР, РАМУ, IAB, НАРСИ, IN+OUT, АБКР, АИА и АКМА предоставляется скидка на подачу заявок в размере 10%. За две недели до дедлайна (10 октября) стоимость участия увеличится на 15%, а все скидки будут отменены.

В этом году жюри оценит работы в 20 категориях, включая две новых:

  • «Инновационная реклама»
  • «Интерактивная реклама (инструменты)»
  • «Интерактивная реклама (кампании)»
  • «Медиа проекты»
  • «Рекламные кампании»
  • «Телевизионная и кино реклама»
  • «Телевизионная и кино реклама (Мастерство)»
  • «Креативная эффективность»
  • «Промо кампании»
  • «Indoor реклама»
  • «Радиореклама»
  • «Наружная реклама»
  • «Печатная реклама (мастерство)»
  • «Печатная реклама»
  • «Этикетка и упаковка»
  • «Коммуникационный дизайн»
  • «DM-материалы и рекламные сувениры»
  • «Социальная реклама»
  • «Интерактивная реклама (Крафт)» NEW
  • «Использование данных» NEW

Ещё одна новость: в категории «Креативная эффективность» теперь разрешено подавать работы-победители трёх последних фестивалей Red Apple, а не только последнего года.

Скоро на ежегодной презентации Red Apple Launch объявят состав жюри, расскажут о событиях фестиваля и другие интересные новости.

Подробности о подаче работ узнавайте на официальном сайте фестиваля в разделе «Категории и требования», а также по телефону: 8 (495) 783-65-39.

09.08.2017

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