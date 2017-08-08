Weleda объявляет о запуске кампании Global Garden и возможности выиграть кругосветное путешествие

Швейцарский бренд органической косметики Weleda представляет новую кампанию Global Garden и запускает конкурс для того, чтобы выбрать Weleda World Traveler, который получит уникальную возможность совершить кругосветное путешествие. Weleda не только оплачивает поездку в каждый пункт назначения в ходе большого путешествия в течение трех месяцев, а также проживание, питание и ряд социальных мероприятий, но и предлагает награду в 10 000 евро.

Международная кампания Global Garden призвана расширить знания о компании Weleda, рассказать о сырьевых проектах и подчеркнуть международный характер бренда, связанного с садами по всему миру. Он продолжает проверенную временем традицию «больших путешествий», которая была популярна несколько веков назад, когда люди отправлялись в разные страны, изучая себя в дороге, ведя дневник, чтобы сохранить путешествия в памяти, и вдохновляясь пейзажами, культурой и достопримечательностями на каждой остановке. Следующей весной один счастливчик, выигравший конкурс, сможет отправиться в эко-путешествие и посетить сырьевые проекты и сады Weleda по всему миру.

Weleda приглашает участников из 18 стран побороться за право отправиться по головокружительному кругосветному маршруту. Любой, кто чувствует в себе задатки фотографа, видеоблогера или иллюстратора, сможет в полной мере раскрыть свои таланты, ведь проект дает огромное поле для творческого развития. Weleda World Traveler должен будет готовить занимательные отчеты на каждом этапе путешествия для сайта Weleda Global Garden.

По окончании всех этапов отбора конкурса экспертное жюри Weleda выберет самого активного Weleda World Traveler, который соберет чемодан и отправится в невероятное путешествие с посещением 11 садов компании Weleda:

Сидней / Австралия

Буэнос-Айрес / Аргентина

Зутермер / Нидерланды

Арлесхайм / Швейцария

Стокгольм / Швеция

Тоскана / Италия

Хэвлок / Новая Зеландия

Сан-Паоло / Бразилия

Илкстон / Великобритания

Юненг / Франция

Прага / Чешская Республика

Кругосветное путешествие в поисках новых открытий обещает быть вдохновляющим и познавательным! Победитель не только узнает о различных растительных ингредиентах, используемых Weleda для производства косметики и лекарств, пообщается с фермерами, узнает о сырьевых проектах, которые помогают поддерживать удаленные деревни и бедные сельскохозяйственные районы по всему миру, но и получит награду в 10 000 евро!

Weleda Россия принимает заявки с 8 августа по 10 сентября 2017 г.