Новости компаний

Weleda объявляет о запуске кампании Global Garden и возможности выиграть кругосветное путешествие

Weleda объявляет о запуске кампании Global Garden и возможности выиграть кругосветное путешествие

Швейцарский бренд органической косметики Weleda представляет новую кампанию Global Garden и запускает конкурс для того, чтобы выбрать Weleda World Traveler, который получит уникальную возможность совершить кругосветное путешествие. Weleda не только оплачивает поездку в каждый пункт назначения в ходе большого путешествия в течение трех месяцев, а также проживание, питание и ряд социальных мероприятий, но и предлагает награду в 10 000 евро.

Международная кампания Global Garden призвана расширить знания о компании Weleda, рассказать о сырьевых проектах и подчеркнуть международный характер бренда, связанного с садами по всему миру. Он продолжает проверенную временем традицию «больших путешествий», которая была популярна несколько веков назад, когда люди отправлялись в разные страны, изучая себя в дороге, ведя дневник, чтобы сохранить путешествия в памяти, и вдохновляясь пейзажами, культурой и достопримечательностями на каждой остановке. Следующей весной один счастливчик, выигравший конкурс, сможет отправиться в эко-путешествие и посетить сырьевые проекты и сады Weleda по всему миру.

Weleda приглашает участников из 18 стран побороться за право отправиться по головокружительному кругосветному маршруту. Любой, кто чувствует в себе задатки фотографа, видеоблогера или иллюстратора, сможет в полной мере раскрыть свои таланты, ведь проект дает огромное поле для творческого развития. Weleda World Traveler должен будет готовить занимательные отчеты на каждом этапе путешествия для сайта Weleda Global Garden.

По окончании всех этапов отбора конкурса экспертное жюри Weleda выберет самого активного Weleda World Traveler, который соберет чемодан и отправится в невероятное путешествие с посещением 11 садов компании Weleda:

  • Сидней / Австралия                  
  • Буэнос-Айрес / Аргентина
  • Зутермер / Нидерланды   
  • Арлесхайм / Швейцария  
  • Стокгольм / Швеция 
  • Тоскана / Италия
  • Хэвлок / Новая Зеландия
  • Сан-Паоло / Бразилия
  • Илкстон / Великобритания
  • Юненг / Франция
  • Прага / Чешская Республика

Кругосветное путешествие в поисках новых открытий обещает быть вдохновляющим и познавательным! Победитель не только узнает о различных растительных ингредиентах, используемых Weleda для производства косметики и лекарств, пообщается с фермерами, узнает о сырьевых проектах, которые помогают поддерживать удаленные деревни и бедные сельскохозяйственные районы по всему миру, но и получит награду в 10 000 евро!

Weleda Россия принимает заявки с 8 августа по 10 сентября 2017 г.

09.08.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Новости

Анализ рынков

Конструктор сайтов - 10 лучших сервисов для создания сайта в 2017 году.

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Russia.travel - как не развить туризм за 264 миллиона рублейRussia.travel - как не развить туризм за 264 миллиона рублей
Ростуризм запустил Национальный туристический портал Russia.travel в 2013 году, а это четыре года назад. Основу контента портала Russia.travel составляют достопримечательности, исторические места и памятники. Cегодня речь пойдет о первом национальном туристическом сайте России.
Сайт Reddit оценили в $1,8 млрд. Почему он такой дорогой?Сайт Reddit оценили в $1,8 млрд. Почему он такой дорогой?
В конце июля Reddit получил $200 млн инвестиций. Таким образом, бизнес социального новостного агрегатора с месячной аудиторией в 500 млн человек был оценён в $1,8 млрд.
&quot;Инвестпроект у нас не получился&quot;: &quot;Горпечать&quot;..."Инвестпроект у нас не получился": "Горпечать"...
Крупнейшая в Казани сеть торговли периодикой перешла в новое юрлицо и все еще надеется выжить на чипсах и мороженом.
Шеринговые онлайн-сервисыШеринговые онлайн-сервисы
В детстве родители учили нас делиться игрушками и сладостями. Надо сказать, далеко не каждому это было по душе. Но теперь, благодаря возможностям интернета, делиться своим имуществом (и не только) стало намного легче, приятнее и выгоднее.
Стигматы и заплатыСтигматы и заплаты (3)
Вы заметили, что составители рекламных блоков на федеральном телеканале «Россия 1» стали радикально менее привередливы? Я бы даже сказал: всеядны. 

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

09.08.2017 - 14:27
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация