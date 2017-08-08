Телеканал World Fashion начинает online-трансляцию в эфире Яндекса

Телеканал World Fashion подписал договор о сотрудничестве с Яндексом. В августе 2017 года телезрители канала получат возможность смотреть любимые передачи через кнопку "ТВ Онлайн" в сервисе Яндекс.Телепрограмма или в эфире на главной странице Яндекса. Для просмотра прямого эфира достаточно выбрать World Fashion из списка телеканалов.

До этого времени online-трансляция World Fashion Channel осуществлялась только на официальном сайте телеканала www.wfc.tv.

Сотрудничество с Яндексом позволит расширить аудиторию World Fashion Channel, привлечь новых телезрителей и предоставить зрителям канала стабильное качество трансляции на популярном ресурсе. Online-трансляция на Яндексе будет доступна также с мобильных устройств.

Яндекс проводит эксперименты по трансляции контента телеканалов на своих площадках. Яндекс сотрудничает с "Первым каналом", ТНТ, НТВ, “Пятым каналом”, а также с крупнейшими производителями контента для лицензирования библиотек видео и показа в “ТВ Онлайн”.

World Fashion Channel — спутниковый кабельный телеканал о моде, красоте, стиле и жизни во всех ее проявлениях, ведет вещание 24 часа в сутки 7 дней в неделю. World Fashion Channel — мир спасет красота!