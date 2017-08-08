Сбербанк и Яндекс объединяют усилия в развитии электронной коммерции

Сбербанк и Яндекс подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие на базе Яндекс.Маркета. Объединив инфраструктуру и технологии, компании будут развивать экосистему электронной коммерции, включающую покупку и продажу товаров, в том числе цифровых, а также связанные с этим продукты и услуги.

По условиям соглашения Сбербанк вкладывает в Яндекс.Маркет 30 миллиардов рублей. На момент сделки партнёры оценивают всё предприятие в 60 миллиардов рублей без учёта будущей синергии. Стороны будут иметь равные доли в компании. До десяти процентов акций компании пойдут на формирование опционного фонда для сотрудников Яндекс.Маркета.

Яндекс.Маркет продолжит работать под управлением текущей команды во главе с генеральным директором Максимом Гришаковым. Он войдёт в совет директоров Яндекс.Маркета вместе с ещё тремя представителями от Яндекса и тремя от Сбербанка.

«У наших пользователей появится много новых возможностей: развитая финансовая и платёжная инфраструктура Сбербанка позволит Яндекс.Маркету, например, сделать оплату товара ещё проще и безопаснее и предложить новые сервисы — такие как покупка в кредит. Кроме того, инвестиции Сбербанка укрепят позиции Яндекс.Маркета на рынке и принесут пользу партнерам. В частности, они обеспечат дополнительными ресурсами новые направления: логистику, программу “Заказ на Маркете”, работу с зарубежными магазинами», — заявил генеральный директор Яндекс.Маркета Максим Гришаков.

«Участие Сбербанка в создании лидирующего игрока в сфере электронной торговли важно как для развития цифровой экосистемы Сбербанка, так и для экономики страны в целом. Это партнёрство откроет новые возможности для российских компаний, игроков рынка электронной коммерции, малого и среднего бизнеса, а также создаст как условия для роста экспорта российских товаров за рубеж, так и новые возможности для зарубежных участников рынка. Мы успешно сотрудничаем с Яндексом в различных областях и рады расширению нашего партнёрства в новом стратегическом направлении», — подчеркнул Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

«Мы начали развивать сервисы электронной коммерции одновременно с первыми шагами в поиске. За 17 лет Яндекс.Маркет изменил то, как мы выбираем товары онлайн. Но сегодня одной информации о товаре недостаточно, нужно максимально сократить время от выбора до получения товара. Рынок в целом меняется, мы находимся в эпицентре больших перемен и надеемся, что наши совместные усилия приведут к многократному росту Яндекс.Маркета», — говорит руководитель группы компаний Яндекса Аркадий Волож.