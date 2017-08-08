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Сбербанк и Яндекс объединяют усилия в развитии электронной коммерции

Сбербанк и Яндекс объединяют усилия в развитии электронной коммерции

Сбербанк и Яндекс подписали соглашение о намерениях создать совместное предприятие на базе Яндекс.Маркета. Объединив инфраструктуру и технологии, компании будут развивать экосистему электронной коммерции, включающую покупку и продажу товаров, в том числе цифровых, а также связанные с этим продукты и услуги.

По условиям соглашения Сбербанк вкладывает в Яндекс.Маркет 30 миллиардов рублей. На момент сделки партнёры оценивают всё предприятие в 60 миллиардов рублей без учёта будущей синергии. Стороны будут иметь равные доли в компании. До десяти процентов акций компании пойдут на формирование опционного фонда для сотрудников Яндекс.Маркета.

Яндекс.Маркет продолжит работать под управлением текущей команды во главе с генеральным директором Максимом Гришаковым. Он войдёт в совет директоров Яндекс.Маркета вместе с ещё тремя представителями от Яндекса и тремя от Сбербанка.

«У наших пользователей появится много новых возможностей: развитая финансовая и платёжная инфраструктура Сбербанка позволит Яндекс.Маркету, например, сделать оплату товара ещё проще и безопаснее и предложить новые сервисы — такие как покупка в кредит. Кроме того, инвестиции Сбербанка укрепят позиции Яндекс.Маркета на рынке и принесут пользу партнерам. В частности, они обеспечат дополнительными ресурсами новые направления: логистику, программу “Заказ на Маркете”, работу с зарубежными магазинами», — заявил генеральный директор Яндекс.Маркета Максим Гришаков.

«Участие Сбербанка в создании лидирующего игрока в сфере электронной торговли важно как для развития цифровой экосистемы Сбербанка, так и для экономики страны в целом. Это партнёрство откроет новые возможности для российских компаний, игроков рынка электронной коммерции, малого и среднего бизнеса, а также создаст как условия для роста экспорта российских товаров за рубеж, так и новые возможности для зарубежных участников рынка. Мы успешно сотрудничаем с Яндексом в различных областях и рады расширению нашего партнёрства в новом стратегическом направлении», — подчеркнул Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф.

«Мы начали развивать сервисы электронной коммерции одновременно с первыми шагами в поиске. За 17 лет Яндекс.Маркет изменил то, как мы выбираем товары онлайн. Но сегодня одной информации о товаре недостаточно, нужно максимально сократить время от выбора до получения товара. Рынок в целом меняется, мы находимся в эпицентре больших перемен и надеемся, что наши совместные усилия приведут к многократному росту Яндекс.Маркета», — говорит руководитель группы компаний Яндекса Аркадий Волож.

Яндекс.Маркет — один из крупнейших игроков на рынке интернет-торговли в России. По итогам 2016 года оборот компании составил около 100 миллиардов рублей. Каждый месяц Яндекс.Маркет посещают более 20 миллионов человек. Около 20 тысяч российских и зарубежных интернет-магазинов предлагают покупателям на сервисе свои товары и привлекают новых клиентов. На сервисе представлено более 150 миллионов товарных предложений.

На данный момент стороны подписали необязывающие документы по созданию совместного предприятия. Сделка будет закрыта после того, как будут подписаны обязывающие документы, проведена комплексная инвестиционная проверка Яндекс.Маркета и получены необходимые регуляторные разрешения. Стороны ожидают закрытия сделки до конца 2017 года.

09.08.2017

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