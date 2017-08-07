Традиционно вкусно, по-новому привлекательно

Компания «ОЧАКОВО» – крупнейший в России производитель натуральных напитков – специально для утонченных ценителей медового напитка выпустила «Медовуху «М» в удобной современной упаковке. Алюминиевая банка объемом 0,33 литра отлично подойдёт для пикника, прогулок или душевного общения в кругу друзей.

«Медовуха «М» входит в портфель компании «ОЧАКОВО» с 2015 года. С момента появления на рынке напиток быстро нашел своего потребителя и приобрел популярность.

Благодаря натуральному цветочному мёду и длительному процессу брожения – не менее 21 дня – медовуха от «ОЧАКОВО» обладает душистым ароматом, насыщенным и очень мягким вкусом. Для производства каждой банки «Медовухи «М» используется не менее 55 грамм российского мёда двух специально подобранных сортов.

Учитывая предпочтения современных потребителей медового напитка, для «Медовухи «М» была разработана новая, модная и удобная упаковка – алюминиевая банка объемом 0,33 литра.

Дизайн банки сохранил нежный орнамент и общее минималистичное оформление. «Медовуха «М» в новой упаковке выделяется среди конкурентов на полке и способна привлечь внимание современной молодой аудитории своим модным дизайном, став альтернативой слабоалкогольным коктейлям.

Новинка от «ОЧАКОВО» в ближайшее время появится на полках магазинов.