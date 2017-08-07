Социальная реклама должна стать важной частью государственной информационной политики России

Тему необходимости развития социальной рекламы, как важной части государственной информационной политики страны, уже несколько лет на федеральном уровне поднимает Общественный фонд «Мир молодежи». С 2009 года проводится Всероссийский конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд». В этом году соорганизаторами конкурса выступили Генпрокуратура России и Минприроды России. Конкурс помогает ежегодно выявлять наиболее острые социальные проблемы в стране, которые волнуют молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. На данный момент накоплено более 10.000 интересных по исполнению социальных плакатов и роликов.

Помимо этого, 1 марта 2016 года по инициативе Президента Фонда «Мир молодежи», основателя конкурса Евгения Мартынова был создан Национальный экспертный совет по социальным коммуникациям. Первое заседание прошло в Государственной Думе Российской Федерации при участии представителей исполнительной и законодательной власти, профессионального сообщества в сфере рекламы, медиа, образования и социально ответственного бизнеса. Этот экспертно-консультативный орган призван заниматься выработкой рекомендаций совместно с представителями профильной индустрии по вопросам касающихся, в первую очередь, социальной рекламы. Предполагается, что развитие данного направления работы поможет повысить качество жизни людей в стране, путем вынесения в общественное поле социальных проблем и предложений о том, как их можно решать (примером служит конкурс социальной рекламы «Новый Взгляд»). Также Нацсовет ставит перед собой задачи по формированию совместно с экспертами единой тематической повестки, разработке определенных критериев оценки социальной рекламы, которую участники рынка часто фальсифицируют, выдавая коммерческую за социальную рекламу.

По мнению Президента Фонда «Мир молодежи» Евгения Мартынова: «Социальная реклама должна стать частью государственной политики России. На сегодняшний день ей уделяют недостаточное количество внимания. ФЗ «О рекламе» одной статьей регулирует все вопросы, связанные с ее критериями, оценкой и размещением, в нем много лакун. По нему предполагается, что СМИ должны выделять до 5 % своих площадок для размещения соцрекламы. Получается при отсутствии желания издания выделять такие площадки, ее может не быть и вовсе. Одной из главных, на мой взгляд, проблем является то, что социальная реклама используется сегодня чаще всего как "заглушка", финансируется по остаточному принципу, на рынке отсутствует должная экспертиза, которая должна внимательным образом оценивать все детали предлагаемого плаката или видеоролика, после чего, выносить соответствующее заключение о социальной значимости сообщения. Также, не во всех субъектах существуют городские квоты для бесплатного размещения социальной региональной или федеральной повестили. Приятным исключением являются Москва, Московская область, Санкт-Петербург и несколько других регионов. По всем правилам, необходимо проводить замеры до и после проведения социальной информационной кампании. Зарубежный опыт показывает, что социальная реклама является действенным инструментом при формировании диалога с обществом, но там социальная реклама носит скорее шокирующий характер, в отличии от нашей, где стараются сглаживать углы».