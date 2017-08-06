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Интерес россиян к покупке недвижимости вырос на 21% в первом полугодии 2017 года

Интерес россиян к покупке недвижимости вырос на 21% в первом полугодии 2017 года

Компания Google провела исследование поисковых запросов пользователей Рунета, связанных с категорией «Недвижимость» и выявила ключевые тренды и тенденции в этой сфере в 2017 году. Результаты отражают сравнительные данные за первое полугодие 2017 года и первое полугодие 2016 года. 

По данным Consumer Barometer, 72% жителей России все чаще предпочитают искать и анализировать информацию в интернете перед принятием решения о покупке недвижимости. В первой половине 2017 года самыми популярными в этой категории стали запросы о покупке жилья — их доля составила 58%, на аренду недвижимости пришлось 25% запросов, а на продажу — 18%. При этом общий объем запросов о покупке недвижимости увеличился на 21% по сравнению с первым полугодием 2016 года.

Сфера недвижимости отличается высокой сезональностью спроса. Анализ поисковых запросов показал, что пик пользовательского интереса к покупке жилья приходится на период с января по март, а вторая волна спроса возникает в октябре-ноябре.

При недельной разбивке наибольший рост числа запросов, связанных с покупкой или продажей недвижимости, приходится на вечер воскресенья, а меньше всего пользователи интересуется этими вопросами в субботу утром.

Квартиры остаются самым популярным типом жилья, о котором люди ищут информацию в сети — 66% запросов посвящены именно им. Однако, доля поисковых запросов, связанных с домами, продолжает расти, и в первом полугодии 2017 года она достигла 33%.

В российском Поиске Google продолжает увеличиваться интерес пользователей к жилищным комплексам — количество таких запросов выросло на 32% в январе-июне 2017 года по сравнению с тем же периодом в 2016 году.

В рамках исследования была определена и тенденция запросов, связанных с покупкой жилья разного размера. Так, среди жителей России самыми популярными остаются однокомнатные квартиры (54%), второе место разделили квартиры-студии и двухкомнатные квартиры (по 19% соответственно), а на третьем месте оказались трехкомнатные квартиры (6%).

Мы также выявили, как эти тенденции отличаются по регионам. В среднем по стране квартиры-студии ищут в три раза реже, чем однокомнатные. Однако, в Северо-Западном округе на каждые десять запросов о покупке однокомнатных квартир приходится семь запросов о покупке квартир-студий. 

Анализ брендовых запросов выявил наиболее популярных игроков российского строительного рынка. Чаще всего пользователи Рунета ищут информацию о компании «ПИК», на втором месте оказалась «ЦДС», а на третьем — «ЛСР».

В первом полугодии 2017 года на 12% снизился интерес к аренде квартир по сравнению с тем же периодом в 2016 году. Самый большой спад был выявлен в Центральном округе — доля таких запросов снизилась на 33%. Однако, отметим, что в первом полугодии 2016 года количество запросов в категории аренды показало резкий скачок, что могло быть связано с проведением Чемпионата Мира по хоккею в России.

В январе-июне 2017 года пользователи преимущественно интересовались арендой однокомнатных квартир (74%), а на втором месте оказались двухкомнатные квартиры (15%). Эта тенденция характерна для большинства регионов России, кроме Сибирского округа — там доля запросов об аренде однокомнатных квартир составила 45%, тогда как 42% пользователей интересовались арендой квартир-студий. В целом по стране число запросов, связанных с арендой студий составляет 8%.

Важным источником информации о недвижимости для жителей России становятся и видеоролики на YouTube. В 2017 году на видеохостинге выросло количество просмотров роликов про квартиры — на 66% по сравнению с первым полугодием 2016 года.

Помимо общей информации о недвижимости, в Google Поиске и YouTube в России большое количество пользовательских запросов посвящены дизайну интерьера. Мы заметили, что корреляция запросов о квартирах и дизайне комнат составляет 84%. Рост интереса к этой категории наблюдается и в онлайн-видео — в первом полугодии 2017 года на 49% увеличилось число просмотров видеороликов на YouTube, посвященных дизайну интерьера.

По мере роста количества поисковых запросов и онлайн-видеороликов в Рунете, связанных с недвижимостью, растет и популярность видеоблогеров в этой категории. Актуальными и востребованными темами становятся советы по ремонту и обзоры квартир.

07.08.2017

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