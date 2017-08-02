Студия Артемия Лебедева разработает динамический фасад для жилых домов sky-класса Концерна "КРОСТ"

Wellton Towers – комплекс жилых небоскребов sky-класса переменной этажности, возводимых Концерном «КРОСТ» в районе Хорошево-Мневники СЗАО. После завершения строительства средняя башня комплекса достигнет высоты 200 м и станет шестым жилым зданием в мире после Эмпайр-стейт-билдинг (443 м), московской башни «ОКО» (354 м), Крайслер-билдинг в Нью-Йорке (320 м), башни «Евразия» и здания Московского государственного университета.



В настоящий момент это один из немногих проектов небоскребов, над которым работали исключительно российские проектировщики и архитекторы. Разработкой проекта занималась архитектурная мастерская Концерна «КРОСТ» - студия А-ПРОЕКТ, где сегодня работают более двухсот специалистов высочайшего класса.



Как отмечает заместитель генерального директора Концерна по проектированиюДенис Капралов, у компании уже есть опыт строительства высотных зданий, поэтому с проектом башен проблем не возникло. «Были учтены все повышенные требования к пожарной безопасности, надежности грунта, выбрана самая точная на данный момент строительная технология тоннельной опалубки, которая позволяет строить с минимальными отклонениями. Однако, остается открытым вопрос об оформлении фасадов Wellton Towers - их общая площадь более 70 тыс. кв. м. Мы понимаем, что комплекс должен стать лицом всего района и знаковым объектом столицы, поэтому за разработкой одного из вариантов фасадного решения мы обратились в студию Артемия Лебедева», - рассказывает он.



Концепцию фасадного облика небоскребов предложил арт-директор студии Эркен Кагаров, который уже много лет увлекается воссозданием и математическим обоснованием оптических иллюзий. Он разработал идею динамического фасада, который менял бы свой внешний вид в зависимости от освещения и угла зрения. Реализовано это будет с помощью ламелей на зеркальном основании, направленных под углами друг к другу. Виртуальная модель уже разработана и, по словам Дениса Капралова, сейчас подбираются технические возможности для ее воплощения в жизнь.



«Если мы найдем как реализовать эту задумку на практике, студия Артемия Лебедева займется полным оформлением этих небоскребов: от разработки уникальных шрифтов названия до интерьеров входных групп. В любом случае, сотрудничество строительной компании с ведущей студией дизайна – это шаг вперед по изменению облика города», - уверен Денис Капралов.