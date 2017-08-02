В России выпущен первый платежный браслет для фитнес-клубов Raketa.Fit

Уникальный гаджет разработан сетью технологичных фитнес-клубов Raketa.Fit совместно с «Альфа-Банком». Браслет не только обеспечивает доступ во все клубы сети Raketa.Fit, но и заменяет обычную банковскую карту, позволяя расплачиваться гаджетом в любых местах, где работает система MasterCard PayPass.

Особенность новинки, созданной «Альфа-Банком» и сетью Raketa.Fit, в том, что она совмещает в себе функции браслета для входа в фитнес-клуб и идентификации пользователя и дебетовой карты.

«Разработчикам Raketa.Fit и «Альфа-банка» впервые удалось записать на чип банковской карты информацию о клиентах сети фитнес-клубов, биометрическую информацию, а также интегрировать его со всеми внутренними IT-системами клуба — от входных турникетов до замков и соляриев. Существующие IT-решения для фитнеса позволяют использовать носитель данных как платежное средство только на территории клуба. Мы же снимаем это ограничение и даем нашему клиенту полноценное средство платежа, которым он может расплачиваться где угодно. На интеграцию фитнес-браслета и банковской карты у нас ушло около 4 месяцев», — отмечает директор по IT-сети фитнес-клубов Raketa.Fit Павел Савицкий. Благодаря разработке сам браслет остался практически невесомым и удобным для клиентов. Его вес составляет всего 7 грамм.

Впрочем легкость — не единственное преимущество нового гаджета. Браслет со встроенной банковской картой устойчив к передам температуры от +30 до -30, влаге, воде и другим механическим и тепловым воздействиям, в том числе он выдерживает посещение солярия. Сам браслет не вызывает аллергическую реакцию пользователей даже в экстремальных условиях фитнес-клубов. «Проект интересен тем, что при создании браслета мы не использовали готовые решения и каждая его деталь была придумана, произведена и протестирована специально для фитнес-клуба. Помимо команды Raketa.Fit, в проекте участвовал Ярослав Рассадин, промышленный дизайнер, один из создателей суперкара Marussia. Такой союз позволил нам разработать гаджет, который удобно сидит на руке, не мокнет в воде, эластичен, компактен и удобен для спорта и при этом выглядит стильно. В дальнейшем мы планируем выпускать специальные серии браслетов, разработанных совместно с известными российскими дизайнерами», — рассказывает бренд-директор сети фитнес-клубов Raketa.Fit Алекс Малыбаев.

Впрочем, браслет используется не только как пропуск в любой из клубов сети или электронный ключ от сейфовой ячейки или шкафчика, с его помощью можно также оплатить дополнительные услуги: индивидуальные тренировки, платные занятия, солярий на месте, не доставая банковскую карту или кошелек, просто приложив руку к считывающему устройству.

«В ближайшем будущем в гаджет будет внедрена и функция фитнес-трекера. Мы сможем фиксировать двигательную активность наших клиентов, сон, измерять их пульс, вся эта информация наравне с финансовой будет доступна нашим посетителям в мобильном приложении, что позволит разработать индивидуальный курс тренировок, а посетителям сети Raketa.Fit — контролировать состояние своего здоровья и кошелька в мобильном телефоне», — говорит основатель сети фитнес-клубов Raketa.Fit Тихон Косых.

В планах Raketa.Fit и «Альфа-банка» разработать специальное бонусное предложение для клиентов сети на линейку спортивных товаров и специального питания, за покупку которых с помощью нашего фитнес-гаджета посетителям сети будут начисляться бонусы.

Пользоваться новым браслетом в качестве средства оплаты можно в любом месте, где принимают карты MasterCard с функцией PayPass. По сути, браслет является полноценной платежной картой, где чип встроен в фитнес-браслет, а не вмонтирован в привычную пластиковую карту. Чтобы расплатиться, достаточно будет просто поднести браслет к терминалу. Вводить пин-код будет необходимо будет только при покупке свыше 1000 рублей. Проверить и пополнить баланс браслета можно в личном кабинете Raketa.Fit. Поскольку проект с сетью Raketa.Fit действует по предоплаченной системе, открывать банковский счет не потребуется. Члены клуба Raketa.Fit получат браслеты в пользование абсолютно бесплатно. В случае утери пользователь должен будет оплатить восстановление браслета с учетом повторной регистрации в IT-системе. При этом, так же как и банковская карта, браслет всегда остается собственностью фитнес-клуба.

Одними из первых пользователей платежного браслета станут новые и действующие члены клубов сети Raketa.Fit. До конца года расплачиваться фитнес-браслетом за покупки и пользоваться инфраструктурой нынешних и новых спортзалов сети смогут уже вдвое больше москвичей. «Сейчас мы активно готовим площадки для следующих 4-5 клубов Raketa.Fit, со сроками открытия конец 2017 — первый квартал 2018 года», — рассказывает директор по развитию бизнеса Владимир Курдин. Курдин подчеркивает, что многофункциональные браслеты будут выдаваться новым клиентам сети бесплатно.

По словам Марины Голубовой, начальника Управления эмиссии и сопровождения проектов и операций процессингового центра «Альфа-Банка», похожий проект уже был реализован в 2014 году в Нижнем Новгороде во время проведения фестиваля электронной музыки Alfa Future People, где банк впервые представил нестандартное платежное решение в виде браслета.

В создании браслета принимали участие:

Тихон Косых — СЕО Raketa.Fit

Алекс Малыбаев — Бренд директор Raketa.Fit

Ярослав Рассадин — Промышленный дизайнер

Артур Реймер — Дизайнер

Павел Ткаченко — Менеджер по закупкам и концепции Raketa.Fit

Павел Савицкий — CIO IT

Марина Голубова — Начальник Управления эмиссии и сопровождения проектов и операций процессингового центра «Альфа-Банка»

Алексей Еленский — Руководитель направления эквайринга