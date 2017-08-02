"Ollis" на автобусах ПТК рекламирует быструю и простую доставку

Агентство «A1сityinfo» проводит рекламную кампанию сети ресторанов традиционной итальянской, японской и мексиканской кухни «Ollis» на автобусах ПТК. В ней рекламодатель решил проинформировать аудиторию о разнообразных блюдах в своем меню, а также о возможности удобного заказа и быстрой доставки.

Рекламная кампания проходит под слоганом «Так просто заказать» – фраза обыгрывается в макете, указывая на возможность заказа через интернет. В меню ресторана представлены не только блюда, приготовленные по традиционным итальянским рецептам, но и авторские разработки шеф-поваров сети. Примеры того, что можно заказать в «Ollis» также решено продемонстрировать на макете – кроме пиццы, это бургеры и роллы.

Под рекламу по заданию заказчика были задействованы задние борта автобусов малой вместимости. А автобусы средней и большой вместимости оформлены рекламой формата «билборд». Таким образом, обеспечена направленность на разные аудитории – автомобилистов, пассажиров, пешеходов. А разнообразный выбор маршрутов ПТК создал условия для максимально широкого распространения информации рекламодателя.

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