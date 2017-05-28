Усманов пообещал раз в неделю дарить по iPhone авторам лучших мемов о нем

Миллиардер Алишер Усманов сообщил 29 мая на странице «ВКонтакте», что «очень польщен» тем, как пользователи сети отреагировали на его видеообращения к оппозиционеру Алексею Навальному.

«Я очень ценю шутки и юмор и рад, что вызвал своими видео появление стикеров, карикатур, пародий, видео роликов и мемов», — написал Усманов.

Миллиардер пообещал, что будет публиковать на своей странице во «ВКонтакте» «примеры творчества по теме моих видеообращений». Он пообещал, что еженедельно станет дарить автору наиболее удачного видео новый смартфон iPhone 7 Plus — на точно такой же Усманов снял свое первое видеообращение. Кроме того, победитель получит «футболку с мемом и моим автографом», добавил Усманов.

На этой неделе Усманов наградил автора ролика, который смешал два видеообращения бизнесмена, ролики Алексея Навального и кадры из фильма «Собачье сердце». Помимо этого миллиардер наградил авторов стикеров в Telegram под названием «Лайк Шер Алишер».

В конкурсе могут участвовать видео, фотографии, картинки и стикеры, связанные с видеообращением Усманова и «всеми сопутствующими историями», сказано на странице конкурса, где можно заявить свои «примеры творчества».

В апреле Усманов подал в суд иск к Навальному, в котором потребовал удалить расследование «Он вам не Димон» и опровергнуть заявления о взятках, которые, по данным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), миллиардер давал премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Как выяснил «Дождь», миллиардер также потребовал опровергнуть расследование ФБК 2012 года, в котором утверждалось, что он давал взятку вице-премьеру Игорю Шувалову.

18 мая Алишер Усманов опубликовал во «ВКонтакте» видеообращение к Навальному, в котором обвинил его во лжи, назвал «лузером» и «неучем» и потребовал извинений. Усманов признался, что «шесть лет реально отсидел в тюрьме, причем по реально сфабрикованному делу», однако отметил, что никогда не давал взятки.

24 мая Усманов опубликовал второе видеообращение к Навальному. Он сравнил оппозиционера с Шариковым из повести «Собачье сердце» Михаила Булгакова, в очередной раз обвинил «Алексея Полиграфовича Навального» во лжи и потребовал извинений. Оба видеообращения миллиардер закончил словами «тьфу на тебя».