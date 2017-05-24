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Лучшие часы и дни для размещения онлайн-рекламы

Лучшие часы и дни для размещения онлайн-рекламы

RTBHouse - международная технологическая компания, предоставляющая передовые технологии ретаргетинга, провела исследование эффективности рекламных кампаний в зависимости от времени суток и дней недели.

Чаще всего пользователи кликают на рекламные баннеры в будни, а высокая конверсия наблюдается по вторникам и средам. Пики продаж приходятся на время между 14:00 - 16:00 и  20:00 – 23:00. Исследование охватило рекламные кампании собственных клиентов RTBHouseна более чем 40 рынках.

Шоппинг больше не является времяпрепровождением выходного дня. Сегодня покупатели загружают сайты онлайн-магазинов чаще в рабочие дни, чем по уикендам. По данным, собранным RTB House на многих рынках, включая Европу, Латинскую Америку, Азию и Океанию, Ближний Восток и Африку, количество кликов и конверсий значительно увеличивается по вторникам – компания отметила рост кликов на 37%  и 43% конверсий соответственно. И наоборот, худшим днем для электронной коммерции была признана суббота: когда принятие решений о покупке снижалось на 11% от общего результата за неделю.

Пользователи в Рoссии нажимают на рекламные объявления преимущественно по понедельникам, с количеством кликов выше на 42%, но с наибольшей вероятностью совершат покупку в пятницу (когда число конверсий на 26% выше, чем в субботу –неудачный день для онлайн-магазинов с точки зрения совершения заказов). Самая высокая активность покупателей на сайтах была замечена  между 14:00 и 16:00 (19% от общего числа конверсий).

Антон Мелехов, генеральный директор RTB House в России, объясняет – для чего мы должны сегодня исследовать интерес пользователей к шоппингу в соответствии с днями недели. Знания в этой области – ключевая точка к успеху в индустрии электронной коммерции. «Ранее компьютеры и интернет не были основным каналом продаж, обычно люди проводили время за компьютером в коммерческих целях. Сегодня, когда возможность выхода в интернет обеспечивается огромным количеством смартфонов, планшетов и портативных компьютеров, пользователь может заказать товар и завершить покупку в любой день или час рабочей недели, вне зависимости от местонахождения.»

В связи с ростом объемов данных о поведении пользователей, а так же изменениями в процессе совершения покупок из-за постоянно изменяющихся технологий, маркетологи должны глубже изучать свою целевую аудиторию. С более качественными данными маркетологи могут оперативно реагировать на основные тенденции в совершении шоппинга, а так же доставлять наиболее точные, персонализированные рекламные сообщения покупателям во время пика активности.

„Именно в этот момент подключается Искусственный Интеллект”, - говорит Антон Мелехов. – „Самообучающиеся алгоритмы использовали в персонализированном ретаргетинге (поддерживаемом технологиями глубокого обучения) принцип работы нейронов человеческого мозга. Накапливая данные, они могут анализировать рынки в режиме 24/7 и реагировать на любое даже небольшое изменение. Это позволяет корректировать рекламные активности для индивидуумов по дням, часам или даже минутам, чтобы максимально использовать покупательский потенциал, что ранее не было возможным».

Исследование основано на данных, собранных из более чем 1000 кампаний, размещаемых по модели RTB, технологии онлайн-рекламы, которая позволяет покупать и продавать отдельные просмотры объявлений в режиме реального времени. Данные были получены при использовании инструментов персонализированного ретаргетинга, разработанных RTB House.

RTB House - одна из немногих компаний в мире, которая разработала и внедрила собственную технологию для покупки рекламы по модели RTB (в режиме реального времени). Компания работает по всему миру и осуществляет кампании для глобальных брендов на 40 рынках Европы, Латинской Америки, Азии и Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.

25.05.2017

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