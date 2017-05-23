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Жить по-царски – советуют ПТК и "РосСтройИнвест"

Жить по-царски – советуют ПТК и &quot;РосСтройИнвест&quot;

Группа компаний «РосСтройИнвест» совместно с ПТК проводит масштабную рекламную кампанию, посвященную жилому комплексу в Рыбацком - «Пётр Великий и Екатерина Великая».

Группа компаний «РосСтройИнвест», вдохновлённая личностями русских императоров, возводит в Невском районе жилой небоскрёб «Пётр Великий и Екатерина Великая». В архитектуре двух зданий отражены образы великого императора и императрицы.

Живописное место на излучине реки, оптимальная транспортная доступность и развитая внутренняя инфраструктура позволят жить в атмосфере красоты и комфорта, а захватывающие виды из окон на Неву, город и лесопарковую зону послужат вдохновением для будущих жильцов.

В макете автобусов дизайнеры постарались донести до аудитории все основные преимущества жилого комплекса – надежный застройщик, уникальная архитектура, расположение рядом с Невой и лесопарковой зоной, а также указали минимальную стоимость квартиры.

В качестве вида рекламы заказчик выбрал вариант полного брендирования транспорта, что вполне объяснимо, ведь заинтересоваться предложением может широкий круг – автомобилисты, пассажиры, пешеходы. А вот что касается географии рекламы, то тут компания решила сосредоточиться на маршрутах, которые пролегают невдалеке от строящегося объекта. В этом выборе ПТК вполне смогла удовлетворить потребности заказчика.

География размещения - Санкт-Петербург.

24.05.2017

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