Одноклассники запустили виджет для продвижения контента в группах

Администраторы групп в Одноклассниках теперь могут закреплять фотографии, видео и товары в специальном виджете над лентой новостей сообщества. В дальнейшем в настраиваемый блок можно будет добавлять интересные посты и другие типы контента.

С новым инструментом группа в ОК может стать полноценной заменой сайту: с возможностью настраивать главную страницу, общаться с подписчиками с помощью личных сообщений и продавать товары.

В блок с контентом можно добавлять видео из канала, фотоальбомы или отдельные фотографии, товары и каталоги. Из блока с контентом можно также сделать ленту последних фотографий, видео или товаров – в этом случае раздел будет обновляться автоматически при добавлении нового контента в группу.

Новый виджет доступен всем группам в веб-версии Одноклассников. Включить инструмент или поменять тип контента можно в разделе «Управление» в настройках группы. В дальнейшем инструмент появится и в мобильных приложениях социальной сети.