Новости

Рост задали по учебникам

Рост задали по учебникам

Корпорация "Российский учебник", объединяющая активы издательского холдинга "Эксмо", ждет подъема рынка учебной литературы. Через три года он может вырасти на 17%, до 32,9 млрд руб., по умеренному сценарию, и до 28,9 млрд руб., на 4%,— по консервативному.

При этом тиражи учебной литературы могут начать восстанавливаться, на это повлияет рост числа учеников. Среди барьеров для развития сегмента издатели выделяют экономическую ситуацию: на фоне снижающейся покупательской способности родителям приходится приобретать за свой счет все больше учебных пособий.

Рынок учебной литературы, по умеренной оценке, до конца 2019 года может вырасти на 17% к уровню 2016-го: с 27,8 млрд до 32,9 млрд руб. По консервативной оценке, рост составит 4%, а объем рынка в таком случае достигнет 28,9 млрд руб., говорится в прогнозе корпорации "Российский учебник", обнародованном на презентации компании. По обоим сценариям бюджетные закупки снижаться не будут: они могут вырасти с 10,5 млрд руб. до 11,8 млрд либо остаться на уровне 10,5 млрд руб., полагают в корпорации.

В "Российский учебник" вошли издательства "Дрофа", "Вентана-Граф", "Астрель", цифровая образовательная платформа Lecta и компания, производящая оборудование для школ и детских садов, "Дрофа--новая школа",— все они контролируются холдингом "Эксмо". По словам президента "Эксмо" и "Российского учебника" Олега Новикова, суммарная выручка компаний, вошедших в корпорацию, в 2016 году составила 5,5 млрд руб. Из них 60% пришлось на продажи учебников, около трети выручки принесли доходы от бюджетных закупок. Общий уровень рентабельности составил 15%.

Наиболее крупным игроком на рынке учебной литературы остается издательство "Просвещение", его доля сейчас составляет около 33%, говорят в издательстве. Суммарная доля "Дрофы", "Вентаны-Граф" и "Астрель" на рынке достигает 28%.

Динамика рынка учебной литературы, скорее всего, будет средней между двумя сценариями, считает Олег Новиков. По его словам, рост может корректироваться в зависимости от экономических условий и объема расходов государства на образование, в частности, бюджетные закупки учебников, которые сейчас в ряде регионов снижаются.

В "Просвещении" соглашаются с прогнозом корпорации. По мнению управляющего директора издательства Дмитрия Климишина, одним из ключевых драйверов рынка можно назвать растущую роль образования в экономике и обществе. Препятствием для развития сегмента может стать экономическая ситуация в стране, соглашается он. "Возможно снижение покупательской способности семьи, притом что возрастает число предложений новых образовательных продуктов, приобретаемых за счет родительских средств",— полагает господин Климишин.

С 2014 года тиражи учебной литературы снизились на 10%, с 190 млн экземпляров до 153 млн. Наиболее сильно сокращается производство прочих учебных пособий, с 145,2 млн до 120 млн экземпляров, отмечают в "Российском учебнике". Однако сейчас спад тиражей учебной литературы приостанавливается, отмечает Олег Новиков, на это влияет рост числа учеников, который может в среднем составить 3% в год. Доля учебной литературы в общей структуре книжного рынка сохранится на уровне трети от совокупного оборота, ожидает господин Новиков, то есть темпы роста книжного и учебного сегментов будут примерно одинаковыми. Участники рынка также указывают, что на развитие сегмента будет влиять и рост бюджетных расходов на образование, которые могут увеличиться с 3,1 трлн руб. до 3,5 трлн.

24.05.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Статьи

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Как построить образцовое сообщество в соцсетях: критерии и правилаКак построить образцовое сообщество в соцсетях: критерии и правила
Многие компании, особенно имеющие дело с высокотехнологичными товарами, создали страницы и группы в социальных сетях – это факт. Но еще более неоспоримый факт заключается в том, что без построения настоящего сообщества эти группы остаются всего лишь новостными лентами, дублирующими раздел новостей сайта компании. Особую касту составляют страницы компаний, работающих в сфере hi-tech, IT и telecom. Для эффективной работы в социальных сетях на страницах этих компаний осталось выяснить, что такое «настоящее сообществ» и почему эти компании можно смело выделить в отдельную касту.
Рекламный провокатор России оценил резонансные беларуские кампанииРекламный провокатор России оценил резонансные беларуские кампании (2)
Комментарии Юния Давыдова, президента международной рекламной группы RCG, нескольких беларуских кейсов, которые последние пару лет активно обсуждались в соцсетях и привлекли внимание эпатажностью, нехарактерной в целом для беларуской рекламы. 
Ученые назвали самую депрессивную социальную сетьУченые назвали самую депрессивную социальную сеть
Instagram оказывает «самое пагубное воздействие на здоровье молодых людей», — констатируют сотрудники Британского Королевского общества здравоохранения по итогам своего нового исследования.
Много ли государство &quot;зарабатывает&quot; на нарушителях...Много ли государство "зарабатывает" на нарушителях...
Дайджест постановлений ФАС России о наложении штрафов за нарушения законодательства о рекламе.
6 майских тезисов о креативности в рекламе6 майских тезисов о креативности в рекламе
Международный Фестиваль рекламы и маркетинга «Белый Квадрат» является одним из крупнейших событий креативной индустрии в Восточной Европе и главным событием в сфере маркетинга и рекламы Беларуси. Поэтому где, как ни здесь, можно увидеть повестку дня рекламного рынка – все то, чем дышит индустрия коммерческого творчества и что видит в качестве своих основных ориентиров. Посетив мероприятие в рамках международной команды жюри в номинации «Социальная реклама», мы выделили шесть основных пунктов, которые, на наши взгляд, помогают познакомиться с актуальными трендами и сделать выводы на будущее.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

24.05.2017 - 12:03
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация