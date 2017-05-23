Рост задали по учебникам

Корпорация "Российский учебник", объединяющая активы издательского холдинга "Эксмо", ждет подъема рынка учебной литературы. Через три года он может вырасти на 17%, до 32,9 млрд руб., по умеренному сценарию, и до 28,9 млрд руб., на 4%,— по консервативному.

При этом тиражи учебной литературы могут начать восстанавливаться, на это повлияет рост числа учеников. Среди барьеров для развития сегмента издатели выделяют экономическую ситуацию: на фоне снижающейся покупательской способности родителям приходится приобретать за свой счет все больше учебных пособий.

Рынок учебной литературы, по умеренной оценке, до конца 2019 года может вырасти на 17% к уровню 2016-го: с 27,8 млрд до 32,9 млрд руб. По консервативной оценке, рост составит 4%, а объем рынка в таком случае достигнет 28,9 млрд руб., говорится в прогнозе корпорации "Российский учебник", обнародованном на презентации компании. По обоим сценариям бюджетные закупки снижаться не будут: они могут вырасти с 10,5 млрд руб. до 11,8 млрд либо остаться на уровне 10,5 млрд руб., полагают в корпорации.

В "Российский учебник" вошли издательства "Дрофа", "Вентана-Граф", "Астрель", цифровая образовательная платформа Lecta и компания, производящая оборудование для школ и детских садов, "Дрофа--новая школа",— все они контролируются холдингом "Эксмо". По словам президента "Эксмо" и "Российского учебника" Олега Новикова, суммарная выручка компаний, вошедших в корпорацию, в 2016 году составила 5,5 млрд руб. Из них 60% пришлось на продажи учебников, около трети выручки принесли доходы от бюджетных закупок. Общий уровень рентабельности составил 15%.

Наиболее крупным игроком на рынке учебной литературы остается издательство "Просвещение", его доля сейчас составляет около 33%, говорят в издательстве. Суммарная доля "Дрофы", "Вентаны-Граф" и "Астрель" на рынке достигает 28%.

Динамика рынка учебной литературы, скорее всего, будет средней между двумя сценариями, считает Олег Новиков. По его словам, рост может корректироваться в зависимости от экономических условий и объема расходов государства на образование, в частности, бюджетные закупки учебников, которые сейчас в ряде регионов снижаются.

В "Просвещении" соглашаются с прогнозом корпорации. По мнению управляющего директора издательства Дмитрия Климишина, одним из ключевых драйверов рынка можно назвать растущую роль образования в экономике и обществе. Препятствием для развития сегмента может стать экономическая ситуация в стране, соглашается он. "Возможно снижение покупательской способности семьи, притом что возрастает число предложений новых образовательных продуктов, приобретаемых за счет родительских средств",— полагает господин Климишин.

С 2014 года тиражи учебной литературы снизились на 10%, с 190 млн экземпляров до 153 млн. Наиболее сильно сокращается производство прочих учебных пособий, с 145,2 млн до 120 млн экземпляров, отмечают в "Российском учебнике". Однако сейчас спад тиражей учебной литературы приостанавливается, отмечает Олег Новиков, на это влияет рост числа учеников, который может в среднем составить 3% в год. Доля учебной литературы в общей структуре книжного рынка сохранится на уровне трети от совокупного оборота, ожидает господин Новиков, то есть темпы роста книжного и учебного сегментов будут примерно одинаковыми. Участники рынка также указывают, что на развитие сегмента будет влиять и рост бюджетных расходов на образование, которые могут увеличиться с 3,1 трлн руб. до 3,5 трлн.