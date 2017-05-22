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Рейтинг креативности АКАР 2017

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МестоАгентствоБаллы
1 1 Marvelous 186
2 2 Friends Moscow 180
3 3 POSSIBLE Group 168
4 4 Восход 156
5 5 BBDO Russia Group 136
6 6 MORE 68
7 7 Instinct 40
8 8 Great Advertising Group 38
9 9 Zebra Hero 28
10 10 Брендинговое агентство Suprematika 24
11 11 Province Studio 18
12 12 Action 11
13 13 Getbrand 10
14 14 Protein 8
15 14 Red Keds 8
16 15 Leo Burnett Moscow 7
17 16 ARK CONNECT 6
18 16 JAMI 6
19 16 Arnold 6
20 16 IQ Harvest 6
21 16 ODB 6
22 16 Thuoghtform 6
23 16 Джекил и Хайд 6
24 17 Black Sugar 4
25 17 DDVB 4
26 17 TutkovBudkov 4
27 18 ANYBODYHOME 2
28 18 Art Groove 2
29 18 DDB Russia 2
30 18 Louder 2
31 18 McCann Moscow 2
32 18 Notamedia 2
33 18 OutOfTheBox 2
34 18 Re:evolution 2
35 18 Red Pepper 2
36 18 SEVEN 2
37 18 Tomatdesign 2
38 19 Ketchum Maslov 1.5
39 19 SLAVA 1.5

Маркетинговые услуги

МестоАгентствоБаллы
1 1 Friends Moscow 275
2 2 POSSIBLE Group 220
3 3 Marvelous 85
4 4 Восход 60
5 5 MORE 55
6 6 BBDO Russia Group 45
7 7 ARK CONNECT 33
8 8 e:mg 28
9 9 TDI Group Russia 26
10 10 Great Advertising Group 25
11 11 Action 22.5
12 11 Leo Burnett Moscow 22.5
13 12 Instinct 20
14 13 RCG 18
15 14 JAMI 12.5
16 14 Zebra Hero 12.5
17 15 Unite 12
18 16 Black Sugar 10
19 16 TutkovBudkov 10
20 17 OutOfTheBox 8
21 18 Louder 5
22 18 McCann Moscow 5
23 18 Re:evolution 5
24 18 SEVEN 5
25 19 Cheil Russia 2
26 19 Initiative 2
27 19 LIKE AGENCY RUSSIA 2
28 19 Red Keds 2
29 20 Ketchum Maslov 1.3
30 20 SLAVA 1.3

Брендинг 

МестоАгентствоБаллы
1 1 Восход 28
2 2 Брендинговое агентство Suprematika 24
3 3 Province Studio 18
4 4 Getbrand 10
5 4 Great Advertising Group 10
6 5 BBDO Russia Group 6
7 5 IQ Harvest 6
8 5 ODB 6
9 5 POSSIBLE Group 6
10 5 Thuoghtform 6
11 5 Джекил и Хайд 6
12 6 DDVB 4
13 7 Art Groove 2
14 7 Friends Moscow 2
15 7 Tomatdesign 2

23.05.2017

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