Стилист из Саратова устроила пляжную фотосессию в городской луже

Стилист и модель Анна Москвичёва устроила необычную фотосессию на 2-й Дачной улице в Саратове. Девушка в ярком купальнике и шляпе позировала фотографу, сидя на надувном фламинго в луже.

Как сообщает ИА «Версия-Саратов», таким образом Анна решила сделать ярче серую городскую среду и проявить гражданскую позицию.

Вокруг столько луж, нигде ни проехать, ни пройти, разруха. Анна Москвичёва, стилист

Анна рассказала, что изначально планировала провести фотосессию у посёлка Мирный, где проживает её тетя. По её словам, там из-за разбитых дорог местным жителям сложно добираться до своих домов. Девушка считает, что перфоманс вызвал интерес у жителей Саратова, поэтому она не исключает повторение акции в других районах города.

Пока что девушка опубликовала только одну фотографию со съемки. Но первые сообщения о перфомансе появились до этого. Один из очевидцев перфоманса опубликовал видео в сообществе во «Вконтакте» «Саратов онлайн».