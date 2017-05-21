Стилист из Саратова устроила пляжную фотосессию в городской луже
Девушка выступила против разбитых дорог в городе.
Стилист и модель Анна Москвичёва устроила необычную фотосессию на 2-й Дачной улице в Саратове. Девушка в ярком купальнике и шляпе позировала фотографу, сидя на надувном фламинго в луже.
Как сообщает ИА «Версия-Саратов», таким образом Анна решила сделать ярче серую городскую среду и проявить гражданскую позицию.
Вокруг столько луж, нигде ни проехать, ни пройти, разруха. Анна Москвичёва, стилист
Анна рассказала, что изначально планировала провести фотосессию у посёлка Мирный, где проживает её тетя. По её словам, там из-за разбитых дорог местным жителям сложно добираться до своих домов. Девушка считает, что перфоманс вызвал интерес у жителей Саратова, поэтому она не исключает повторение акции в других районах города.
Пока что девушка опубликовала только одну фотографию со съемки. Но первые сообщения о перфомансе появились до этого. Один из очевидцев перфоманса опубликовал видео в сообществе во «Вконтакте» «Саратов онлайн».
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