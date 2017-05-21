Ученые назвали самую депрессивную социальную сеть

Чтобы прийти к такому выводу, ученые опросили 1500 человек в возрасте от 14 до 24 лет. Респондентов просили оценить, какое из приложений оказывает наиболее негативное влияние на их психику, вызывает депрессию, агрессию, чувство тревоги и неудовлетворенности своим телом и внешностью в целом.

В итоге первое место в отрицательном влиянии на тех, кто предрасположен к депрессии, бессоннице и заниженной самооценке, занял Instagram. Вот лишь некоторые причины его пагубного воздействия:

постоянное сравнение своей внешности с чужими «вышколенными» фотографиями;

невозможность лечь спать вовремя;

страх упустить последние события из жизни людей, на аккаунты которых они подписаны;

пренебрежение дружбой и отношениями с людьми в реальном времени;

зависть (к чужим покупкам, стилю жизни, успехам и путешествиям).

Второе место в антирейтинге заняли Facebook и Snapchat.