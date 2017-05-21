Петербуржский Бургер Кинг собирает песок для стадиона "Крестовский"

В Санкт-Петербурге сеть быстрого питания «Бургер Кинг» открыла в своих ресторанах точки по сбору песка для стадиона «Крестовский» («Зенит-Арена»).

Акция приурочена к появившимся 19 мая в СМИ информации о том, что представители одной из компаний-подрядчиков обнаружили, что их предшественники очень сильно сэкономили на подготовке почвы на территории нового стадиона в Санкт-Петербурге. Прежние застройщики недосыпали на прилегающую к стадиону площадку около 600 тысяч кубов песка – это примерно 20 тысяч самосвалов (источник - https://www.sports.ru/football/1051363758.html?ext=yandex ).

20.05.2017 в ресторане Бургер Кинг в Санкт-Петербурге появилось объявления о том, что они хотят помочь в строительстве стадиона на Крестовском острове и собрать недостающий песок. Всем неравнодушным к истории с самым дорогим стадионом России предлагается обменять 10 килограмм песка на Воппер (флагманский сендвич Бургер Кинг – прим.). Песок можно привезти в ресторан Бургер Кинг в Санкт-Петербурге по адресу: Проспект Приморский 97 лит А.

«Стадион «Крестовский» должен был стать гордостью нашего города, а становится его позором. Мы внесем посильный вклад, чтобы это исправить и призываем петербуржцев присоединиться к нам. Дадим стадиону песка», - сообщили в пресс-службе «Бургер Кинг Санкт-Петербург».