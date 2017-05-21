Задача бренда «Alfa Stone» — поставка качественных плит из натурального камня (слебов) российским камнеобработчикам, архитекторам, дизайнерам и строительным компаниям.

В платформу бренда заложен диалог с творцом. Бренд не просто говорит о материале и его преимуществах, но понимает его значение для самого мастера, дизайнера — делает открытия, увлекает, предвосхищает желания творцов. Не продает камень, а вдохновляет на его покупку.

Люди, работающие с камнем, говорят, что он имеет магнетическую силу: все, кто начинает с ним работать, покоряются его магии и всей душой отдаются делу, не мысля себя уже ни на каком другом поприще. Они восхищаются силой, характером и природной красотой камня.

Перед командой Tomatdesign стояла задача разработать такой фирменный стиль, который был бы простым по восприятию и привлекательным для архитекторов, дизайнеров по интерьеру и мастеров работающих с камнем.

В основу айдентики мы заложили сам продукт — слебы (вид сбоку): все, кто связан с камнем, без труда его узнают в фирменном стиле. Слеб — и больше ничего лишнего: слеб в типографике; слеб в навигации; слеб на сувенирной продукции. Логотип и фирменный стиль по графической конструкции связаны между собой — логотип и стилеобразующий прием работают по одинаковому принципу. Слебы ювелирно встраиваются во все визуальные элементы стиля так же, как мастер работает с камнем — с особой точностью, без ошибок.