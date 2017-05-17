Ора-Ито (Ora-Ito): гениальный самоучка и маркетинговый гений

Ора-Ито (Ora-Ito) нет еще и сорока, но он известен во всем мире. Настоящее имя дизайнера— Ито Морабито. По его словам, в нем смешалась французская, аргентинская, итальянская и немецкая кровь. Родился в 1977-м году в Марселе, в 2000-м основал собственную студию. C тех пор практикует междисциплинарный подход. Проектирует для компаний Zanotta, Artemide, Cappellini, Guerlain, Christofle, Gorenje, Vondom и других.

В начале творческой карьеры его отличали щедрость и... мошенничество. С детства он мечтал создать собственный дизайнерский бренд. Но вместо того чтобы годами учиться, потом пять лет корпеть в чужой мастерской, потом лет десять продавливать собственную антрепризу, находчивый мальчик поступил по-своему. Выложил в Интернете эффектные разработки для крупнейших мировых брендов — разумеется, с их логотипами. За пиратские выходки никто не потащил Ито в суд, напротив, мальчика из хорошей семьи заметили и поощрили. Папа дизайнера, Паскаль Морабито, друг именитых скульпторов Армана и Сезара, — известный фабрикант (с 1970-х и до сего дня он выпускает все, что душе угодно: дорожные сумки, парфюм, коньяк, считаясь при этом ювелиром). Тетка Ито Беатрис также занята художественным творчеством. Ора-Ито благодарен родственникам за детство, полное впечатлений и встреч, но всегда умеет дистанцироваться от богемно-артистической семьи. «Я не папенькин сынок. Даже бренд придумал, чтобы не козырять фамилией». Учиться Ито не хотел, объясняя это просто: «Без багажа легче двигаться».

Фрагмент интерьера парижской квартиры Ora-Ito в квартале Маре.

One Line LED, Artemide. 2007.

Ковер Broken Glass Collection, Chevalier édition. 2009.

Флакон парфюма Idylle, Guerlain. 2009.

Дизайнер Ора-Ито нарасхват. Выпускает флаконы для духов Pucci и Guerlain, канделябры для Christofle. Придумал новый дизайн киосков для прессы, спроектировал трамваи для Ниццы. С особым шиком презентовал Futuristic Kitchen — монолитный кухонный блок из композита для Gorenje и линейку бытовой техники Gorenje Ora-Ito для той же марки, сначала в черном, а потом и в белом цвете. «Белый — концентрация света. Его чистота и простота подчеркивают каждую деталь. В сочетании с белым дизайн приобретает особое значение. Свет, полученный из слияния всех цветов, не допускает ошибок».

Последнее увлечение — панели из материала Panbeton для компании Concrete LCDA (2016 г.): бетон, армированный стекловолокном, предназначен для использования в интерьере.

Подсвечник Arborescence, Christofle. 2009.

Составные модули системы хранения, колл. Ora-Gami, Steiner. 2010.

Комплект из коллекции Ora-Gami, Steiner. 2009.

Он придумал термин Simplexity, определив им свой подход к дизайну — как помесь простоты и сложности. Таковы мобильный телефончик myX-8 для Sagem, шезлонг Petal для Сappellini, серия украшений из серебра Abstract Ito для Christofle, светильник One Line для Artemide... Среди знаменитых интерьеров: шоу-рум Toyota на Елисейских Полях, бутик Brightness of Star для Mugler Parfum, ночной клуб Сab на площади Пале-Рояль в Париже. Во время Каннского фестиваля Ора-Ито оформил пляжный ресторан Le Miramar как лаунж Audi. А в апреле 2011 года, в рамках Миланской недели дизайна, показал инсталляцию для автомобильного концерна Citroën, включающую два объекта — Evo Mobil и UFO. Серию мебели с таким же названием (UFO) Ора-Ито создал для испанского бренда Vondom в 2013 году: футуристические формы, по словам авторя, являются следствием «генетической мутации» предмета для сидения.

Шоу-рум Toyota в Париже. 2004.

Специалисты считают, что его стиль находится ровно посередине между рафинированной простотой братьев Буруллеков и отвязным футуризмом Карима Рашида. Будущее как источник образности очень важно для Ито. Неслучайно одиннадцать лет назад одновременно с пиратскими сумками для LV он выложил в Интернете головокружительные рендеры: Париж будущего, в котором Триумфальная арка покрыта логотипом Nike, а Эйфелеву башню заслонили магические буквы YSL...

Барная стойка Café Savvinskaya 23 была представлена в ноябре 2012 года во время Московской недели дизайна.

Ора-Ито неоднократно бывал в Москве, дважды, в 2011 и в 2012 году, принимал участие в Московской неделе дизайна. В ноябре 2012-го он представил Café Savvinskaya 23 — функциональную макроскульптуру, барную стойку футуристических очертаний в притягивающем глаз ярко-желтом цвете. После чего объект был размещен в одноименном кафе на территории популярного в то время центра дизайна на Саввинской набережной.

Серия 133 ICO, Cassina. 2016.

Новейшая работа Ора-Ито — стул с подлокотниками 133 ICO для Cassina — был представлен в апреле 2016 года на Миланской неделе дизайна. Он выполнен в традициях итальянского бренда, то есть сочетает ремесленное мастерство с передовыми технологиями: производится на пятиосевом фрезерном центре с программным управлением. ICO не первая коллаборация Ора-Ито с Cassina.

В июне 2015 года во время фестиваля D’Days в парижском шоу-руме Cassina дизайнер представил инсталляцию Modulo, ставшую частью обширной программы LC50: она была посвящена 50-летию со дня смерти великого архитектора Ле Корбюзье и одновременно серийному запуску моделей мебели, разработанных Ле Корбюзье совместно с Пьером Жаннере и Шарлоттой Перриан; после того как марка Cassina выкупила права на их производство, эти иконы дизайна обрели новую жизнь. В 2013-м жизненный путь Ора-Ито уже пересекался с великим архитектором: он создал арт-центр MAMO на крыше легендарного здания Cité Radieuse, построенного по проекту Ле Корбюзье в Марселе.

Наушники Emïly получили премию Red Dot Design Award. 2014.

Отдельная страница в портфолио посвящена гаджетам: наушники, зарядки для мобильных телефонов, USB-разъемы, чехлы для смартфонов и планшетов, беспроводные радиоприемники явно занимают молодого проектировщика. Он продает их под собственным лейблом Ora-ïto и весьма успешно. Модели наушников Emïly и Gïotto, а также чехол для айфона Louïse удостоились в 2014 году дизайнерской премии Red Dot. В том же году Ора-Ито удался еще один хэт-трик: наушники Gïotto и Ayrtön, как и зарядка Mïcha получили IF Design Award. Совместно с компанией Lightec Ора-Ито выпустил серию элегантных очков.

Ора-Ито работает на стыке дисциплин, объединяет в своих проектах разные бренды. Например, внимательно изучив кроссовки RealFlex производства Reebok, он пришел к выводу, что самая красивая их часть — это стелька. Вдохновившись конструкцией и графикой стельки c 76 независимыми сенсорами, он создал скульптурный рельеф из композита Hi-Macs®, разработанного корпорацией LG. А в 2014-м он решил заняться проектированием кроссовок для марки Nike, включив в них фрагменты из гнутой фанеры, — экзотическая обувь посвящена классикам модернизма Чарльзу и Рей Имз, которые, как известно, любили экспериментировать с этим материалом.

Reebok Sculpture, Candido Hermida. Композитный материал LG HI-MACS®. 2011.

Новая идея, которая будет реализована в 2018 году, но уже заявлена в 2016-м — трамваи для Ниццы, для новой линии, которая свяжет аэропорт с портом. Они будут окрашены в придуманный Ора-Ито охристо-красный цвет, в состав которого входят те же пигменты, что использованы в старинных постройках города, в частности, на фасаде виллы Матисса. От обычных вагонов они отличаются тем, что питаются не от натянутых наверху проводов, а от источника на земле. «Трамвай — вид транспорта, востребованный в современных городах, поскольку потребляет минимальное количество электроэнергии, — заявляет Ора Ито. —Наши трамваи нового поколения расходуют ее еще меньше — экономят на 30 процентов меньше».