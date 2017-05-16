Бренд Ketchum Maslov эволюционирует: агентство сменит название на Ketchum

Ketchum, ведущее международное коммуникационное агентство, объявило о переходе своего российского офиса Ketchum Maslov на единый глобальный бренд. Ребрендинг является частью долгосрочной стратегии Ketchum, реализуемой в целях соблюдения единообразия бренда во всем мире. Михаил Маслов – партнер и генеральный директор агентства, остается совладельцем и сохраняет все свои функции и будет, как и прежде, отвечать за работу московского офиса и взаимоотношения с ключевыми клиентами.

«Приведение нашего бренда в соответствие с глобальными стандартами – это логичный шаг, который позволит еще больше сблизить московский офис со всей сетью Ketchum, – подчеркнул Михаил Маслов. – Мы активно интегрируем в нашу работу продукты и инструменты, разработанные нашими международными коллегами, и развиваем новые направления, в том числе внутренние коммуникации и коммуникационное сопровождение изменений. Введение единого бренда позволит повысить эффективность этой работы».

Смене названия московского офиса предшествовала серия аналогичных преобразований на других рынках. В 2009 году произошло слияние компании Ketchum с ведущим европейским консалтинговым агентством Pleon. В последующие годы европейские офисы были переименованы из Ketchum Pleon в Ketchum. Ketchum ICON в Сингапуре и Ketchum Estrategia в Бразилии также поменяли название на Ketchum вскоре после их приобретения.

Марк Хьюм, глава Ketchum в Европе, добавил: «С момента присоединения к семье Ketchum российский офис сделал существенный вклад в рост и развитие агентства во всей Восточной Европе. Усиление бренда Ketchum в России является частью долгосрочной концепции развития компании, и мы рады тому, что это поспособствует укреплению взаимодействия внутри нашей сети, повысит эффективность и уровень профессиональной компетенции в пользу наших клиентов и коллег по всему миру».

В 1995 году московская компания, оказывающая услуги полного цикла в сфере связей с общественностью, стала эксклюзивным партнером Ketchum в России. В 2004 году соглашение расширилось на Содружество Независимых Государств (СНГ), и сегодня агентство координирует работу региональной сети на восьми рынках стран бывшего СССР. В 2010 году Ketchum приобрела контрольный пакет Маслов PR, и с тех пор агентство работало под объединенным брендом Ketchum Maslov. Партнерство расширило возможности глобальной клиентской службы Ketchum и укрепило позиции агентства в регионе. Ketchum Maslov было признано лучшим PR агентством в Восточной Европе (2012) и лучшим PR агентством в России (2016) по версии Holmes Report – авторитетного издания в области связей с общественностью.

Ребрендинг Ketchum в России начнется немедленно.