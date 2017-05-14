adidas открывает BASEMOSCOW – спортивно-креативное пространство в Парке Горького

С приближением лета adidas возвращается в Парк Горького и приготовил нечто действительно грандиозное. Новый сезон, свежие идеи и смелые свершения – теперь каждый желающий сможет стать частью креативной команды adidas и создавать новое в спорте вместе с брендом.

20-21 мая на Пушкинской набережной Парка Горького adidas открывает BASEMOSCOW – спортивно-креативное пространство, вдохновлённое амбассадорами бренда, людьми, достигшими невероятных высот, – спортсменами, артистами, музыкантами. Их истории – воплощение философии adidas – призваны воодушевить молодое поколение создавать новое. Официальное открытие станет настоящим фестивалем креативности в спорте, где каждый посетитель сможет поиграть в футбол, принять участие в скейт-контесте и посетить высокоинтенсивные женские тренировки Power Tri. За музыку 21 мая будут отвечать актуальные диджеи Raumskaya и Pixelord, группы On-The-Go и Anakondaz, а также рэпер Boulevard Depo.Кульминацией спортивного уикенда станет концерт Ивана Дорна. Узнать больше деталей можно на сайте basemoscow-adidas.ru.

Сразу после открытия на протяжении трёх месяцев в BASEMOSCOW будут проходить разнообразные мероприятия, охватывающие все основные для бренда сферы: спорт, моду, музыку и искусство. Соревнования, тренировки и турниры, концерты, перформансы и вечеринки, организованные adidas, мастер-классы, активации и инициативы от друзей и партнёров – каждый месяц будет посвящен какому-то одному направлению, но остальные не останутся в стороне. Период с 27 мая по 5 июля пройдёт под эгидой футбола: международный турнир по уличному футболу Tango League, трансляции матчей Кубка Конфедераций ФИФА 2017 и финала Лиги Чемпионов УЕФА, женские турниры, панна-баттлы, футбольный фристайл – вот лишь часть активностей, которые бренд подготовил для поклонников этого вида спорта. С 6 июля футболисты уступят место девушкам, готовым испытать на себе креативный подход к тренировкам. adidas вновь проведёт два спортивных уикенда уникальных высокоинтенсивных тренировок Power Tri, а также девушки смогут на регулярной основе посещать занятия по йоге, танцам, боксу и body-балету. Заключительный месяц будет посвящён уличной культуре и спорту – c 26 июля всем желающим будут доступны музыкальные и арт мастер-классы, танцевальные баттлы, а уже в августе на территории BASEMOSCOW откроется скейтпарк, где будут проводиться контесты и тренировки от райдеров команды adidas Skateboarding.

На протяжении всего периода работы adidas BASEMOSCOW для посетителей пространства будут доступны футбольное поле, консоли PlayStation для игры в FIFA17, баскетбольная площадка 5х5, а также регулярные беговые тренировки, йога и Power Tri. Отдохнуть и отлично провести время можно будет в комфортной лаундж-зоне, а выбрать и заказать себе актуальные новинки из ассортимента официального интернет-магазина adidas.ru с оперативной доставкой прямо на BASEMOSCOW – в поп-ап шоу-руме бренда.

В основе adidas BASEMOSCOW лежит идея креативности и безграничного творчества, ведь раздвигая границы возможного, мы непременно создаем что-то оригинальное. Именно поэтому BASEMOSCOW – это пространство, которое создают, в первую очередь, сами люди, это открытая площадка для тех, кто не боится проявить себя и жаждет заявить о себе миру.

ГОТОВ СОЗДАВАТЬ? ВЫХОДИ НА ПЛОЩАДКУ ADIDAS /// BASEMOSCOW!

adidas /// BASEMOSCOW:

Адрес: Парк Горького, Пушкинская набережная

Открытие пространства: 20-21 мая, 12.00 – 22.00

Даты/часы работы: 22 мая – 9 сентября, 10.00 – 22.00

#ясоздаю

Регистрация на все мероприятия, актуальные новости и обновления будут доступны на сайте basemoscow-adidas.ru.