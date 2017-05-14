Progression Group. Версия 2.0.1.7

В ее обязанности будет входить полное операционное управление бизнесом и рабочими процессами внутри Progression Group: работа с проектами, командой, внедрение новых технологий, выстраивание новых моделей бизнеса и развитие организационной структуры группы.

Ирина Васенина возьмет на себя стратегическое управление деятельностью компании и посвятит свое время вопросам развития бизнеса, взаимодействия с клиентами и партнерами группы.

Новая структура позволит Progression Group быстрее реагировать на внешние изменения рынка, запросы клиентов и развивать новые направления бизнеса.

“Мир вокруг постоянно меняется и ускоряется: увеличивается объем информации и скорость ее передачи. Каждый из нас находится в постоянно обновляемом информационном поле. Время становится основной ценностью. И этот очевидный факт влияет на все сферы бизнеса, в том числе и на маркетинговые коммуникации ”,- говорит Ирина Васенина, основатель и председатель совета директоров Progression Group – “ чтобы сохранять лидерские позиции, нужно совершенствовать управленческую структуру, адаптируя ее к современной высокоскоростной работе с большими объемами задач и информационных потоков.

Решать такие задачи, параллельно со стратегическими вопросами – неэффективно. Поэтому было принято решение распределить силы и привлечь к управлению группой сильного менеджера с богатым опытом и отличными организаторскими способностями. Я работаю с Еленой Леоновой уже более 18 лет и ценю ее профессиональные и управленческие качества, спокойный, сильный, боевой характер. Успехи Елены не оставляют сомнений, что лучшей кандидатуры, которая могла бы встать у руля группы компаний мне не найти».

Назначение Елены стало логичным продолжением ее успешной многолетней карьеры в индустрии маркетинговых коммуникаций. Начав с должности менеджера по развитию региональной сети, Елена продолжила свое профессиональное развитие уже в клиентском сервисе и дошла до позиции генерального директора.

Елена Леонова – харизматичный лидер, профессионал, к чьему мнению прислушиваются коллеги, клиенты и профессиональные рекламные сообщества.

«Для меня новое назначение – это вызов моим менеджерским и бизнес амбициям. Настало время пересматривать схемы управления бизнесом и агентской экспертизой и запустить свежий релиз Progression Group 2.0.1.7, который, уверена, позволит нам выйти на новый уровень технологий и сервиса в области маркетинговых коммуникаций», - говорит Елена о своем назначении.

Новая структура уже вступила в силу с начала мая 2017 .