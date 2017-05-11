Алмагель® играет с огнём

Зрители уже привыкли к определенному набору штампов в рекламе средств от изжоги, что значительно затрудняет восприятие и идентификацию брендов. Команда агентства предложила переосмыслить образ огня как привычный маркер для рекламы средств от изжоги и использовать в ролике нестандартный для категории типаж простого мужчины-стеклодува, способного самому позаботиться о своем здоровье. Создатели ролика обещают, что в новом видео Алмагель® вы не найдете типичных шаблонов.

«Новая рекламная кампания Алмагель® обходит принятые в категории стандарты. Героем кампании стал не обезличенный офисный служащий, а стеклодув. Ему не нужна помощь умных и прозорливых коллег, он сам умеет позаботиться о себе и точно знает, что делать, когда приходит изжога. Наш герой – мужественный человек, в котором есть обаяние и характер, а это сейчас большая редкость в рекламе на телевидении». Ирина Фролова, бренд менеджер Тева.

«В новой рекламной кампании мы первые рискнули разрушить стандарты, принятые в категории. Отказ от демо-части, новый тип героя – все это, на наш взгляд, вносит в ролик свежую струю, которая найдет отклик у потребителей. Для нас очень важна креативная составляющая, так как мы видим большой потенциал для развития бренда именно в области креатива». Елена Нежеметдинова, заместитель директора по маркетингу ОТС Тева.

«На мой взгляд, самое революционное решение кампании – это отказ от демо-части. За эту смелость мы благодарны клиенту. Без демо 20-ти секундный ролик воспринимается как 30-ти секундный, а это уже полноценная история, рассказанная спокойно, вдумчиво, с деталями и подробностями». Александр Неруш, креативный директор ARENA.

«Место действия в ролике – не привычный офис, а настоящая стеклодувная мастерская со всей ее крафтовой эстетикой. Нам удалось достичь максимальной реалистичности кадра в каждом действии, в каждой детали, создать уникальную атмосферу ручного производства. Это именно те факторы, которые стилистически выделяют ролик из рекламного блока». Юрий Аржинт, руководитель направления ОТС Тева.

«Чтобы обеспечить достоверность, к участию в съемках были привлечены профессиональные стеклодувы из мастерской «Стеклоу». Все оборудование, которое мы видим в кадре: трубки, столы, две специальные печи, стеклянные заготовки вазы, даже кусочки цветного стекла – было привезено из стеклодувной мастерской из Санкт-Петербурга». Игорь Логвиненко, продюсер продакшена.

"Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом"