Wrigley анонсировала выпуск драже Skittles с изображением Стражей Галактики

Компания Wrigley, один из крупнейших в мире производителей жевательной резинки, и бренд Skittles объявили о начале сотрудничества с компанией Marvel Entertainment. Образы героев космического блокбастера MARVEL «Стражи Галактики. Часть 2» (16+)*,который выйдет в широкий прокат в России и странах СНГ 4 мая, появятся на упаковках драже Skittles.

Продукция с изображениями известных супергероев Питера Квилла, лидера команды Стражи Галактики, Гаморы и Дракса появится на полках всех торговых сетей. Маркетинговая акция продлится до 16 июля 2017 года.

«Стражи Галактики. Часть 2»(16+) - это увлекательный и динамичный фильм с элементами юмора, который очень точно рассказывает нашу историю: в повседневной жизни нас окружает множество необычных вещей, надо только вовремя их заметить. Партнерство с MARVEL дает нам возможность в полной мере отразить девиз бренда и подарить нашим потребителям яркие эмоции и новые впечатления» — отмечает Лера Палий, маркетинг менеджер бренда Skittles.

Глобально бренд Skittles имеет долгую историю сотрудничества с брендом MARVEL. Ранее на упаковках Skittles появлялись образы героев из фильмов «Первый мститель: Противостояние» (16+)*, и «Стражи Галактики. Часть 1» (12+)*. В России Skittles и MARVEL сотрудничают впервые.

С 10 апреля, параллельно с маркетинговой кампанией, в России стартовала национальная промо-акция «Опустоши галактику призов», которая позволяет выиграть классные призы - билеты в кино, мобильный контент, а также iPad Air. Для этого нужно купить пачку Skittles, сохранить чек, зарегистрировать чек на сайте skittlespromo.ru и получить гарантированный приз. Розыгрыш призов продлится до 16 июля.

Блокбастер «Стражи Галактики. Часть 2» (16+)* подарит зрителям новую встречу с самой экзотической командой героев MARVEL! На этот раз Землянину Питеру Квиллу, молчаливому громиле Драксу, зеленокожей наемнице Гаморе, живому дереву Груту и говорящему еноту (особенно енот!) предстоит раскрыть одну из самых главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле отец Питера Квилла? Один из самых ожидаемых фильмов MARVEL выйдет в широкий прокат в России и странах СНГ 4 мая 2017 года.











