Новости

Зелёный шар НТВ номинирован на PromaxBDA

Зелёный шар НТВ номинирован на PromaxBDA

Новое визуальное оформление и айдентика телеканала НТВ вошли в шорт-лист международного конкурса в области телевизионного маркетинга и дизайна PromaxBDA. Конкурентами НТВ в номинации INTERSTITIAL /SHORT FORM SPOT OR CAMPAIGN стали такие каналы, как Sony Pictures, CNN, A+E Networks, Cartoon Network, BBC и NBCUNIVERSAL. Финалисты будут известны 8 июня 2017.

Новое эфирное оформление на НТВ появилось в сентябре 2016 года в рамках смены общей стратегии, направленной на снижение агрессивного контента в эфире канала и создания новых качественных проектов, рассчитанных на широкую аудиторию 18+. 29 августа на канале вышел ID-ролик, в котором впервые за 9 лет в оформление НТВ вернулся зелёный шар, как символ перезапуска канала и дань уважения к его истории. В первом ролике происходит буквальное включение зелёного шара, который, заряженный энергией и электричеством, начинает дальнейшее взаимодействие с окружающей средой. В последующих промо-роликах шар притягивает водную поверхность, выбрасывает в небо коронарные протуберанцы, которые возникают под действием электрической и магнитной сил, или, как в ролике к 8 марта, становится зелёной, вечноцветущей планетой. Весь промо-стиль основывается на сферической форме и концепции магнетизма. Зелёный шар НТВ стал центром притяжения, геометрическим и идеологическим. Новое визуальное и эфирное оформление телеканала НТВ разработано службами НТВ-маркетинг и НТВ-дизайн.

Премия PromaxBDA – самая престижная награда в области телевизионного маркетинга и дизайна. НТВ участвует в конкурсе PromaxBDA с 2000 года, за это время телекомпания получила более 30 наград, из которых 8 золотых и одна платиновая. 

10.05.2017

на печать


Комментарии

Написать комментарий

 Проверочный код

Статьи

Анализ рынков

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

Рассылка

Подписка на рассылку

E-mail:
 

Также нашу рассылку вы можете получать через

E-mail:  
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Есть мнение ...

Названы важнейшие тренды в PR на ближайшие пять летНазваны важнейшие тренды в PR на ближайшие пять лет
88 % маркетологов и PR-специалистов считают, что сторителлинг в цифровых медиа (digital storytelling) будет лидирующим коммуникационным трендом в течение ближайших пяти лет.
Бизнес-вегетарианство: кто съел всю капусту?Бизнес-вегетарианство: кто съел всю капусту?
Кто придумал вегетарианство? Как из системы питания оно превратилось в маркетинговый мегатренд? И как на это реагируют популярные бренды?
Миллиард на миллиарде: как устроен мировой сериальный бизнес....Миллиард на миллиарде: как устроен мировой сериальный бизнес....
В июле на экраны выйдет седьмой сезон «Игры престолов», (производство одной серии — в среднем $10 млн). ForbesLife подсчитал, как работает сериальный бизнес.
В рекламе азартных игр – измененияВ рекламе азартных игр – изменения (1)
На портале www.pravo.gov.ru опубликован Федеральный закон от 28 марта 2017 года №44-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части формирования механизмов увеличения доходов субъектов детско-юношеского спорта и субъектов профессионального спорта». Статья 2 этого закона вносит изменения в статью 27 ФЗ «О рекламе», устанавливающую требования к рекламе основанных на риске игр, пари. Изменения вступили в силу с 1 апреля 2017 года.
Исследование Google и Wildberries: популярность онлайн-покупок...Исследование Google и Wildberries: популярность онлайн-покупок...
Мы решили узнать больше о поведении и потребительских привычках онлайн-покупателей и выявить основные тренды в области покупки одежды в Сети. Для этого мы проанализировали внутренние данные поисковых систем Google и подкрепили их результатами исследования интернет-магазина Wildberries.

Книги по дизайну

Загрузка ...

Репортажи

Выставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия ЩетининаВыставка, посвящённая 100-летию со дня рождения Георгия Щетинина (2)
В Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка, посвященная не столь широко известному, но заслуживающему пристального внимания художнику-иллюстратору ХХ века Георгию Щетинину.
ДИЗАЙН и РЕКЛАМАДИЗАЙН и РЕКЛАМА
Выставка рекламной индустрии "ДИЗАЙН и РЕКЛАМА" проходит 22-й раз с 12 по 15 апреля 2016 года в Центральном Доме художника на Крымском Валу. 
Художник-археологХудожник-археолог
ГЦТМ имени А. А. Бахрушина открылась выставка «Кирилл Данелия. Новая археология» — проект, в центре внимания которого Кирилл Данелия, как художник и коллекционер. 
Московское метро - Подземный Памятник архитектурыМосковское метро - Подземный Памятник архитектуры
Открывается выставка "Московское метро - Подземный Памятник архитектуры". Поход за креативом и вдохновением. Возможность посмотреть как выглядели проекты метро. Реализованные или нет экспонаты выставки интересны дизайнерам.
Художественные сокровища РоссииХудожественные сокровища России (1)
Открылась выставка «Художественные сокровища России. Лучшее из российских собраний: от иконы до живописи модерна». Как всякая новая выставка работа получилась спорная. Новая площадка, попытка нового экспонирования, известные и не известные работы русских мастеров. Стоит пойти и составить собственное мнение.

Форум

Вакансии

  • Загрузка ...

на правах рекламы

10.05.2017 - 14:48
RSS-каналы Advertology.RuRSS    Читать Advertology.Ru на Facebookfacebook    Читать Advertology.Ru ВКонтактеВКонтакте    Читать Advertology.Ru на Twittertwitter   
Advertology.Ru - все о рекламе, маркетинге и PR

Вход | Регистрация