Зелёный шар НТВ номинирован на PromaxBDA

Новое визуальное оформление и айдентика телеканала НТВ вошли в шорт-лист международного конкурса в области телевизионного маркетинга и дизайна PromaxBDA. Конкурентами НТВ в номинации INTERSTITIAL /SHORT FORM SPOT OR CAMPAIGN стали такие каналы, как Sony Pictures, CNN, A+E Networks, Cartoon Network, BBC и NBCUNIVERSAL. Финалисты будут известны 8 июня 2017.

Новое эфирное оформление на НТВ появилось в сентябре 2016 года в рамках смены общей стратегии, направленной на снижение агрессивного контента в эфире канала и создания новых качественных проектов, рассчитанных на широкую аудиторию 18+. 29 августа на канале вышел ID-ролик, в котором впервые за 9 лет в оформление НТВ вернулся зелёный шар, как символ перезапуска канала и дань уважения к его истории. В первом ролике происходит буквальное включение зелёного шара, который, заряженный энергией и электричеством, начинает дальнейшее взаимодействие с окружающей средой. В последующих промо-роликах шар притягивает водную поверхность, выбрасывает в небо коронарные протуберанцы, которые возникают под действием электрической и магнитной сил, или, как в ролике к 8 марта, становится зелёной, вечноцветущей планетой. Весь промо-стиль основывается на сферической форме и концепции магнетизма. Зелёный шар НТВ стал центром притяжения, геометрическим и идеологическим. Новое визуальное и эфирное оформление телеканала НТВ разработано службами НТВ-маркетинг и НТВ-дизайн.

Премия PromaxBDA – самая престижная награда в области телевизионного маркетинга и дизайна. НТВ участвует в конкурсе PromaxBDA с 2000 года, за это время телекомпания получила более 30 наград, из которых 8 золотых и одна платиновая.