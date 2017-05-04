Нимбл - ваш надёжный помощник

Агентство Tomatdesign разработало логотип и фирменный стиль для компании «Нимбл», производящей комплекс программных продуктов, которые помогают вести дела малому и среднему бизнесу в сегменте HoReCa и e-commerce.

Компания «Нимбл» разрабатывает комплекс программных продуктов, которые помогают вести дела малому и среднему бизнесу. «Мы объединяем лучшие механики из разных областей товарно-денежных операций в единую экосистему, открывая для бизнеса новые возможности». Компания начала активно развиваться, сотрудничая с лидерами рынков HoReCa и e-commerce; появилась необходимость в визуальных коммуникациях бренда.

Перед агентством стояла задача разработать логотип и фирменный стиль, способные выполнять рекламные функции в коммуникациях бренда. Важно было сформировать образ надежной, инновационной компании, которая помогает своим клиентам, предлагая бизнес-продукт, которым удобно и приятно пользоваться.

В качестве решения, использовали динамическую айдентику с персонажем. Главным героем коммуникации стала собака — ведь это и есть надежный и верный помощник, который искренне любит нас и делает нашу жизнь проще и радостней. Отличный дружественный образ для сложной по устройству системы.