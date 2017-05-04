Что покупают россияне в период майских праздников?

Аналитики торговой сети «Перекресток» выяснили, какие товары пользуются наибольшим спросом среди россиян в период майских праздников. Максимальный рост продаж демонстрирует квас (+343%), а также готовый шашлык из мяса (+279%) и из птицы (+273%).

Что едят?

Жители практически всех регионов в майские праздники предпочитают уже замаринованное мясо. Максимальный рост продаж мяса в маринаде демонстрирует Нижний Новгород (+437%), Пермь (+307%) и Москва (+300%), птицы – Челябинск (+589%), Москва (+362%), Пермь (+267%). Продажи мяса охлажденного (-5%) и рыбы (-17%) падают во всех регионах, продажи птицы охлажденной (-6%) существенно выросли только в Казани (+19%). Падение продаж также наблюдается в категории колбасных изделий (-6%) во всех городах, кроме Самары (+12%), Казани (+8%) и Ростова-на-Дону (+7%). Снижаются продажи и сыров (-12%) – везде, кроме Самары (+6%).

Что пьют?

Наиболее популярным в майские праздники среди россиян напитком является вино (+37%), на втором месте – пиво (+30%), замыкает тройку лидеров водка (+28%). Вино демонстрирует максимальный рост в Челябинске (+68%), Самаре (+63%), Нижнем Новгороде (+56%); пиво – в Самаре (+35%), Нижнем Новгороде (+27%), Казани (+26%), водка – в Ростове-на-Дону (+57%), Самаре (+56%), Казани (+42%). Самый большой рост коньяка отмечается в Челябинске (+87%), Казани (67%) и Самаре (+43%). Среди безалкогольных напитков особой популярностью пользуется квас (+343%), самый высокий рост зафиксирован в Казани (+409%), Нижнем Новгороде (+384%) и Москве (+356%). Продажи сладких газированных напитков также больше всего растут в Нижнем Новгороде и Москве.

ТОП-7 продаж продуктов в майские праздники в Москве

В период майских праздников максимальный рост продаж демонстрируют шашлык из птицы (+362%), квас (+356%) и шашлык из мяса (+300%). Высоким спросом среди москвичей пользуются средства от насекомых (+166%) и одноразовая посуда (+100%). В ТОП-7 товаров на майские праздники вошли вино и пиво (по +24%).