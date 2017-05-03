9 мая россияне испытывают чувство гордости!

Федеральный социологический опрос показал, что в День Победы более 92% россиян испытывают чувство гордости за победу в Великой Отечественной Войне (1941 1945).

В ходе опроса выяснилось, что 8% респондентов попавших в выборку не смогли ответить какой праздник 9 мая (от 18 до 26 лет).

Чаще всего праздник День победы ассоциируется: у 56% респондентов с георгиевской лентой, а у 28% с тюльпанами.

Опрос проводился в апреле 2017 года. В выборку попали 3800 респондентов в 18 городах Российской Федерации ( Москва , Новосибирск , Санкт-Петербург , Екатеринбург , Нижний Новгород , Казань , Челябинск , Омск , Самара , Ростов-на-Дону , Уфа , Красноярск , Пермь , Воронеж , Волгоград , Тюмень , Саратов , Краснодар ). В исследовании общественного мнения приняли участие респонденты в возрасте от 18 до 67 лет.

На вопрос: как Вы относитесь к современной Германии? 21% респондентов указали, что относятся положительно, 42% россиян указали, что относятся скорее положительно, 33% относятся нейтрально и только 4% респондентов указали, что относятся скорее отрицательно.

При этом стоит отметить, что более 89% респондентов участвующих в опросе не как не ассоциируют современную Германию с фашистской.

По данным социологического опроса более 87% россиян ежегодно отмечают праздник День Победы и более 52% респондентов попавших в выборку считают, что праздник Дня Победы является самым главным праздником в году.

Таковы данные социологического исследования, проведенного агентством Zoom Market

Андрей Штыров коммерческий директор агентства ZOOM MARKET отметил, что в связи с такими событиями как присоединение Крыма к территории России и после правильного ведения внешней политики со стороны руководства государства уровень патриотизма в стране за последние несколько лет сильно повысился.