Рейтинги

Рейтинг самых цитируемых СМИ за март 2017 года

Рейтинг самых цитируемых СМИ за март 2017 года

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых СМИ за март 2017 года.

Мы, в компании Медиалогия, уверены, что уровень цитируемости - это важный показатель качества работы СМИ. Чем выше уровень цитируемости, тем качественнее и эксклюзивнее материалы. Поэтому, начиная с данного рейтинга, при расчете рейтинга цитируемости в СМИ мы не будем учитывать взаимную перекрестную цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер. Мы разработали специальный математический алгоритм, который выявляет устойчивые пары СМИ, а также автоматически определяет допустимый порог аномальности на основании  анализа взаимного цитирования у других СМИ.  Цитаты между СМИ, уровень взаимного цитирования у которых превысил порог аномальности, мы исключаем из общего результата данных СМИ.   В данном рейтинге это повлияло на следующие СМИ: РИА ФАН, Gazeta.ru, Utro.ru и Rusplt.ru.

Топ-3 самых цитируемых информационных агентств

 

 

 

 

 

ИА

ИЦ в СМИ

 

ИА

Гиперссылки в соцмедиа

1

ТАСС

14   448,72

 

1

РИА Новости (ria.ru)

974 952

2

РИА Новости

11   445,14

 

2

ТАСС (tass.ru)

390 172

3

Интерфакс

6   837,54

 

3

Интерфакс (Interfax.ru)

142 605

4

НСН

1   176,98

 

4

ИА Росбалт (rosbalt.ru)

116   299

5

РИА ФАН

678,52

 

5

Ura.ru (ura.ru)

90   429

В рейтинге информационных агентств по цитируемости в СМИ в марте лидирует ТАСС. Информагентство сообщало об антикоррупционных акциях в городах России, об убийстве бывшего депутата нижней палаты парламента Дениса Вороненкова. Помимо этого, ТАСС сообщал о нападении боевиков на воинскую часть Росгвардии в Чечне.

Лидер в рейтинге по цитируемости в соцмедиа – РИА Новости. Информагентство сообщило о смерти американского миллиардера Дэвида Рокфеллера, а также об убийстве бывшего депутата Дениса Вороненкова. Помимо этого, РИА Новости освещали события, связанные с протестными акциями в России.

Состав тройки лидеров по  цитируемости в СМИ и в соцмедиа по-прежнему совпадает. По цитируемости в СМИ также лидирует ТАСС, в соцмедиа - РИА Новости. Интерфакс на 3-й позиции в двух рейтингах.

Топ-10 самых цитируемых газет

 

 

 

 

 

Газета

ИЦ в СМИ

 

Газета

Гиперссылки

в соцмедиа

1

Известия

2   809,00

 

1

Московский комсомолец (mk.ru)

306 476

2

КоммерсантЪ

2 790,08

 

2

Новая газета (novayagazeta.ru)

285 724

3

Ведомости

1   375,99

 

3

Комсомольская правда (kp.ru)

266 218

4

Российская газета

897,26

 

4

Российская газета (rg.ru)

229 129

5

Новая газета

488,10

 

5

Коммерсантъ (kommersant.ru)

177 460

6

Комсомольская правда

346,52

 

6

Ведомости (vedomosti.ru)

175 544

7

Московский комсомолец  

306,33

 

7

Известия (izvestia.ru)

136 442

8

Аргументы и факты

132,46

 

8

Аргументы и факты (aif.ru)

98 679

9

Парламентская газета

64,54

 

9

Независимая газета (ng.ru)

29 020

10

Независимая газета

63,04

 

10

Вечерняя Москва (vm.ru)

19 530

В рейтинге газет по цитируемости в СМИ лидируют Известия. В марте газета Известия сообщила, что сенатор Антон Беляков предложил запретить использование суррогатного материнства до того, пока в России не будет выработан новый комплексный подход к этому социальному институту.

В рейтинге газет по цитируемости в соцмедиа лидирует Московский комсомолец, который опубликовал материал «Мои приключения в ОВД после акции Навального: "Вы ж образованная!"».

В рейтинге газет в марте поменялся лидер, на 1-ой позиции по цитируемости в СМИ - газета Известия.

9 из 10 участников в первой десятке игроков рейтинга совпадают. Отличия в составе топ-10: Парламентская газета заняла 9-е место в рейтинге по цитируемости в СМИ, но не вошла в топ-10 СМИ в соцмедиа, а газета Вечерняя Москва заняла 10-ю позицию в рейтинге соцмедиа.

Топ-10 самых цитируемых журналов  

 

 

 

 

 

Журнал

ИЦ в СМИ

 

Журнал

Гиперссылки в соцмедиа

1

Forbes

542,06

 

1

Сноб (snob.ru)

343 802

2

Star Hit

39,40

 

2

Cosmopolitan (cosmo.ru)

106 413

3

Vogue

32,21

 

3

National Geographic   (nat-geo.ru)

100 564

4

The New Times

18,45

 

4

Esquire (esquire.ru)

71 729

5

Сноб

15,83

 

5

Forbes (forbes.ru)

71 290

6

Эксперт

13,46

 

6

Psychologies   (psychologies.ru)

42 155

7

HELLO!

12,74

 

7

Maxim (maximonline.ru)

36 733

8

Maxim

11,63

 

8

Эксперт (expert.ru)

24 633

9

Огонек

7,57

 

9

Vogue (vogue.ru)

20 324

10

РБК

6,09

 

10

HELLO! (hello.ru)

16 797

В рейтинге лидирует Forbes, который обнародовал список богатейших людей планеты 2017 года.

Лидер рейтинга – Snob.ru, который опубликовал материал «Минута славы "Минуты славы" или как нас пытаются заставить смотреть это дерьмо».

Лидеры в десятке рейтингов не совпадают. Журнал Forbes занимает 1-е место по цитируемости в СМИ и 5-е место по цитируемости в соцмедиа. В то время, как журнал Сноб, занимая 1-е место по цитируемости в соцмедиа, в традиционных СМИ стоит на 5-ой позиции.

Топ-10 самых цитируемых ТВ-каналов

 

 

 

 

 

ТВ-канал

ИЦ в СМИ

 

ТВ-канал

Гиперссылки

в соцмедиа

1

RT

1   007,85

 

1

RT (russian.rt.com)

958 994

2

Первый канал

935,10

 

2

НТВ (ntv.ru)

762 478

3

Россия 24

661,25

 

3

Звезда (tvzvezda.ru)

446 452

4

РЕН ТВ

576,98

 

4

Первый канал (1tv.ru)

195 090

5

НТВ

255,68

 

5

Россия 24 (vesti.ru)

120 765

6

Дождь

243,84

 

6

РЕН ТВ (ren.tv)

118 511

7

Россия 1

197,83

 

7

Дождь (tvrain.ru)

43 420

8

Звезда

114,34

 

8

 Москва 24 (m24.ru)

28 994

9

ТВ Центр

61,87

 

9

Моя Планета (moya-planeta.ru)

22 907

10

ОТР

52,79

 

10

Россия К (tvkultura.ru)

13 284

В марте в рейтинге телеканалов по цитируемости в СМИ и соцмедиа лидирует RT. Телеканал сообщил, что депутат Сергей Вострецов и руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложили альтернативную материнскому капиталу систему поддержки семей.

На сайте RT был опубликован материал «Кадыров и Галустян сняли видеоответ на доклад НАТО».

Помимо RTв тройку лидеров по цитируемости в СМИ вошли Первый канал и Россия 24, в соцмедиа - НТВ и ТК Звезда.

В ТОП-10 по цитируемости в соцмедиа не входят телеканалы ТВ Центр и ОТР. В рейтинг по цитируемости в СМИ не попали Россия К и Москва 24. В соцмедиа активно цитируется телеканал Моя Планета, который не представлен в рейтинге по цитируемости в СМИ.

Топ-8 самых цитируемых радиостанций 

 

 

 

 

 

Радиостанция

ИЦ в СМИ

 

Радиостанция

Гиперссылки

в соцмедиа

1

Эхо Москвы

334,70

 

1

Радио Свобода (svoboda.org)

371 944

2

Говорит Москва

279,28

 

2

Эхо Москвы (echo.msk.ru)

172   832

3

Радио Свобода

131,04

 

3

Голос Америки (golos-ameriki.ru)

74 197

4

Business FM

49,93

 

4

Коммерсантъ FM (kommersant.ru/fm)

31 322

5

Sputnik

39,93

 

5

Business FM   (bfm.ru)

27 891

6

Радио "Комсомольская правда"

32,94

 

6

Говорит Москва (govoritmoskva.ru)

19 434

7

Наше радио

29,44

 

7

Love radio (loveradio.ru)

7 698

8

Коммерсантъ FM

25,73

 

8

Вести ФМ (radiovesti.ru)

3 239

В рейтинге радиостанций лидирует Эхо Москвы. В интервью Эхо Москвы основной акционер Norvik Banka Григорий Гусельников сообщил, что продаваемый Сбербанком бизнес на Украине, скорее всего, будет работать под латвийским брендом.

В рейтинге по цитируемости в соцмедиа лидирует Радио Свобода с материалом "Государство совершает большую ошибку".

В рейтингах можно отметить разных лидеров. Эхо Москвы, занимая 1-е место по цитируемости в СМИ, находится на 2-й строчке в рейтинге по соцмедиа. В рейтинге соцмедиа лидирует Радио Свобода, занимающая 3-ю позицию в рейтинге по цитируемости в СМИ.

В основном, участники рейтингов повторяются. Исключение составляют радиостанция Комсомольская правда, Sputnik и Наше радио, которые представлены только в рейтинге по цитируемости в СМИ, а также Голос Америки, Loveradio и  Вести ФМ, которых цитируют пользователи соцмедиа.

Топ-30 самых цитируемых Интернет-ресурсов

 

 

 

 

 

Интернет-ресурс

ИЦ в СМИ

 

Интернет-ресурс

Гиперссылки в соцмедиа

1

Life.ru

1 816,80

 

1

Meduza.io

726 964

2

Rbc.ru

1 785,89

 

2

Life.ru

673 744

3

Gazeta.ru

1   645,87

 

3

Rbc.ru

540 381

4

Lenta.ru

1   281,03

 

4

Lenta.Ru

465 853

5

Fontanka.ru

608,49

 

5

Navalny.com

373 851

6

Mosregtoday.ru

325,76

 

6

Газета.Ru

287 395

7

Kp.ru

267,68

 

7

Znak.com

275 587

8

Dni.ru

251,44

 

8

Republic.ru

203 630

9

Meduza.io

227,85

 

9

Bbc.com/russianp>

187 876

10

Vesti.ru

224,90

 

10

Varlamov.ru

120 275

11

Izvestia.ru

210,94

 

11

Daily.afisha.ru

113 791

12

Business-gazeta.ru

200,37

 

12

Tjournal.ru

88 449

13

M24.ru

197,36

 

13

Vz.ru

81 416

14

Svpressa.ru

192,38

 

14

The-village.ru

74 177

15

Znak.com

183,71

 

 

15

Zona.media

65 866

16

Utro.ru

149,45

 

16

Fontanka.ru

64 416

17

Rusplt.ru

121,96

 

17

Theins.ru

64 401

18

Newsru.com

119,54

 

18

Pravda.ru

57 383

19

Kavkaz-uzel.ru

107,73

 

19

Tsargrad.ru

50 644

20

 Yuga.ru 

102,62

 

20

Inosmi.ru

38 344

21

 47news.ru 

100,37

 

21

Nevnov.ru

38 275

22

 Zona.media 

99,58

 

22

Ridus.ru

34 908

23

 Republic.ru 

92,07

 

23

E1.ru

29 750

24

 Ren.tv 

91,42

 

24

Klops.ru

29 680

25

 Ridus.ru 

74,59

 

25

Vestikavkaza.ru

28 583

26

 Bbc.com/russian 

73,93

 

26

Newsru.com

28 485

27

 Realnoevremya.ru 

69,44

 

27

47news.ru

27 289

28

 Megatyumen.ru 

68,79

 

28

Yugopolis.ru

26 540

29

Rg.ru

61,00

 

29

Svpressa.ru

23 346

30

Ntv.ru

57,21

 

30

Rusplt.ru

22 537

В марте в рейтинге интернет-ресурсов по цитируемости в СМИ лидирует Life.ru. Ресурс комментировал ситуацию вокруг убийства бывшего депутата Дениса Вороненкова

Лидер рейтинга в соцмедиа - Meduza.io. На сайте был опубликован материал «То есть патриотов в вашем классе нет?».

Топ-5 рейтинга практически совпадает. По цитируемости в СМИ в рейтинге лидируют Life.ru, Rbc.ru, Gazeta.ru, Lenta.ru и Fontanka.ru, в соцмедиа - Meduza.io, Life.ru, , Rbc.ru,Lenta.ru и Navalny.com.

По цитируемости в традиционных СМИ высоко располагается Fontanka.ru (5-е место),  которая занимает 16-е место в соцмедиа. Также более высокие позиции в соцмедиа у Republic.ru, Bbc.com/russian, Znak.com и Zona.media.

В топ-30 интернет-ресурсов по количеству гиперссылок в соцмедиа попадают Navalny.com и Varlamov.ru на 5-й и 10-й позициях соответственно. Пользователи соцмедиа активно цитировали материал Navalny.com "Он вам не Димон", а также материал Varlamov.ru"Откуда в наших городах берется грязь?".

Методика           

В медиарейтинги вошли федеральные российские СМИ, а также Интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события.

При подсчете рейтингов не учитывались отраслевые СМИ (IT, авиа, авто, медицина, недвижимость, спорт, строительство, телеком, ТЭК, финансы и другие).

Период исследования: март 2017 года.

Рейтинг цитируемости в СМИ:

4.1.     Основа для построения рейтингов – Индекс Цитируемости* (ИЦ) «Медиалогии».

4.2.     Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 40 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.

4.3.     Из рейтинга интернет-ресурсов исключены сайты информационных агентств. Одноименные кириллические названия информационных агентств не позволяют точно определить первоисточник, на который ссылаются СМИ.

Рейтинг цитируемости в соцмедиа:

5.1.  Рейтинг построен по количеству ссылок на сообщения СМИ, размещенных пользователями в своих учетных записях в соцмедиа. Для каждой статьи извлекается статистическая информация средствами предоставляемыми непосредственно площадками, учитываются сообщения микроблогов (Twitter) и "поделиться" (Facebook и Вконтакте).

5.2. В рейтинг интернет-ресурсов по цитируемости в соцмедиа не попадают сайты печатных изданий, телеканалов и радиостанций. Они представлены в соответствующих категориях.

Индекс Цитируемости* – интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность* источника, опубликовавшего ссылку. Влиятельность источника рассчитывается на момент публикации ссылки.

Значение ИЦ СМИ за исследуемый период - это сумма значений ИЦ СМИ в отдельных сообщениях с ссылками на материалы этого СМИ. ИЦ отдельного сообщения рассчитывается по шкале от 0 до 1.

ИЦ рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов 40 600 открытых источников.

Во избежание самоцитирования из анализа исключены ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, также объединенные единым брендом и редакцией. Не учитываются показатели посещаемости, тиража или аудитории.

Под ссылками подразумеваются упоминания источника в контексте всех возможных словосочетаний: «в газете … опубликовано интервью», «по сообщению…», «как передали…», «по материалам…» и т.п., а также гиперссылки в интернет-изданиях. При обработке результатов учитывается написание упоминаемого источника и вариативность синонимичного ряда.

При расчете ИЦ цитируемость персон СМИ исключена.

Индекс является инструментом для решения задач пресс-служб, а также используется участниками медиаотрасли в качестве одного из критериев оценки опубликованных материалов.

Рейтинги по ИЦ публикуются с периодичностью: месяц, квартал, год.

02.05.2017

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