Рейтинг самых цитируемых СМИ за март 2017 года

Мы, в компании Медиалогия, уверены, что уровень цитируемости - это важный показатель качества работы СМИ. Чем выше уровень цитируемости, тем качественнее и эксклюзивнее материалы. Поэтому, начиная с данного рейтинга, при расчете рейтинга цитируемости в СМИ мы не будем учитывать взаимную перекрестную цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер. Мы разработали специальный математический алгоритм, который выявляет устойчивые пары СМИ, а также автоматически определяет допустимый порог аномальности на основании анализа взаимного цитирования у других СМИ. Цитаты между СМИ, уровень взаимного цитирования у которых превысил порог аномальности, мы исключаем из общего результата данных СМИ. В данном рейтинге это повлияло на следующие СМИ: РИА ФАН, Gazeta.ru, Utro.ru и Rusplt.ru.

Топ-3 самых цитируемых информационных агентств № ИА ИЦ в СМИ № ИА Гиперссылки в соцмедиа 1 ТАСС 14 448,72 1 РИА Новости (ria.ru) 974 952 2 РИА Новости 11 445,14 2 ТАСС (tass.ru) 390 172 3 Интерфакс 6 837,54 3 Интерфакс (Interfax.ru) 142 605 4 НСН 1 176,98 4 ИА Росбалт (rosbalt.ru) 116 299 5 РИА ФАН 678,52 5 Ura.ru (ura.ru) 90 429

В рейтинге информационных агентств по цитируемости в СМИ в марте лидирует ТАСС. Информагентство сообщало об антикоррупционных акциях в городах России, об убийстве бывшего депутата нижней палаты парламента Дениса Вороненкова. Помимо этого, ТАСС сообщал о нападении боевиков на воинскую часть Росгвардии в Чечне.

Лидер в рейтинге по цитируемости в соцмедиа – РИА Новости. Информагентство сообщило о смерти американского миллиардера Дэвида Рокфеллера, а также об убийстве бывшего депутата Дениса Вороненкова. Помимо этого, РИА Новости освещали события, связанные с протестными акциями в России.

Состав тройки лидеров по цитируемости в СМИ и в соцмедиа по-прежнему совпадает. По цитируемости в СМИ также лидирует ТАСС, в соцмедиа - РИА Новости. Интерфакс на 3-й позиции в двух рейтингах.

Топ-10 самых цитируемых газет № Газета ИЦ в СМИ № Газета Гиперссылки в соцмедиа 1 Известия 2 809,00 1 Московский комсомолец (mk.ru) 306 476 2 КоммерсантЪ 2 790,08 2 Новая газета (novayagazeta.ru) 285 724 3 Ведомости 1 375,99 3 Комсомольская правда (kp.ru) 266 218 4 Российская газета 897,26 4 Российская газета (rg.ru) 229 129 5 Новая газета 488,10 5 Коммерсантъ (kommersant.ru) 177 460 6 Комсомольская правда 346,52 6 Ведомости (vedomosti.ru) 175 544 7 Московский комсомолец 306,33 7 Известия (izvestia.ru) 136 442 8 Аргументы и факты 132,46 8 Аргументы и факты (aif.ru) 98 679 9 Парламентская газета 64,54 9 Независимая газета (ng.ru) 29 020 10 Независимая газета 63,04 10 Вечерняя Москва (vm.ru) 19 530

В рейтинге газет по цитируемости в СМИ лидируют Известия. В марте газета Известия сообщила, что сенатор Антон Беляков предложил запретить использование суррогатного материнства до того, пока в России не будет выработан новый комплексный подход к этому социальному институту.

В рейтинге газет по цитируемости в соцмедиа лидирует Московский комсомолец, который опубликовал материал «Мои приключения в ОВД после акции Навального: "Вы ж образованная!"».

В рейтинге газет в марте поменялся лидер, на 1-ой позиции по цитируемости в СМИ - газета Известия.

9 из 10 участников в первой десятке игроков рейтинга совпадают. Отличия в составе топ-10: Парламентская газета заняла 9-е место в рейтинге по цитируемости в СМИ, но не вошла в топ-10 СМИ в соцмедиа, а газета Вечерняя Москва заняла 10-ю позицию в рейтинге соцмедиа.

Топ-10 самых цитируемых журналов № Журнал ИЦ в СМИ № Журнал Гиперссылки в соцмедиа 1 Forbes 542,06 1 Сноб (snob.ru) 343 802 2 Star Hit 39,40 2 Cosmopolitan (cosmo.ru) 106 413 3 Vogue 32,21 3 National Geographic (nat-geo.ru) 100 564 4 The New Times 18,45 4 Esquire (esquire.ru) 71 729 5 Сноб 15,83 5 Forbes (forbes.ru) 71 290 6 Эксперт 13,46 6 Psychologies (psychologies.ru) 42 155 7 HELLO! 12,74 7 Maxim (maximonline.ru) 36 733 8 Maxim 11,63 8 Эксперт (expert.ru) 24 633 9 Огонек 7,57 9 Vogue (vogue.ru) 20 324 10 РБК 6,09 10 HELLO! (hello.ru) 16 797

В рейтинге лидирует Forbes, который обнародовал список богатейших людей планеты 2017 года.