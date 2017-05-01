Рейтинг самых цитируемых СМИ за март 2017 года
Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг самых цитируемых СМИ за март 2017 года.
Мы, в компании Медиалогия, уверены, что уровень цитируемости - это важный показатель качества работы СМИ. Чем выше уровень цитируемости, тем качественнее и эксклюзивнее материалы. Поэтому, начиная с данного рейтинга, при расчете рейтинга цитируемости в СМИ мы не будем учитывать взаимную перекрестную цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер. Мы разработали специальный математический алгоритм, который выявляет устойчивые пары СМИ, а также автоматически определяет допустимый порог аномальности на основании анализа взаимного цитирования у других СМИ. Цитаты между СМИ, уровень взаимного цитирования у которых превысил порог аномальности, мы исключаем из общего результата данных СМИ. В данном рейтинге это повлияло на следующие СМИ: РИА ФАН, Gazeta.ru, Utro.ru и Rusplt.ru.
|
Топ-3 самых цитируемых информационных агентств
|
|
|
|
|
|
№
|
ИА
|
ИЦ в СМИ
|
|
№
|
ИА
|
Гиперссылки в соцмедиа
|
1
|
ТАСС
|
14 448,72
|
|
1
|
РИА Новости (ria.ru)
|
974 952
|
2
|
РИА Новости
|
11 445,14
|
|
2
|
ТАСС (tass.ru)
|
390 172
|
3
|
Интерфакс
|
6 837,54
|
|
3
|
Интерфакс (Interfax.ru)
|
142 605
|
4
|
НСН
|
1 176,98
|
|
4
|
ИА Росбалт (rosbalt.ru)
|
116 299
|
5
|
РИА ФАН
|
678,52
|
|
5
|
Ura.ru (ura.ru)
|
90 429
В рейтинге информационных агентств по цитируемости в СМИ в марте лидирует ТАСС. Информагентство сообщало об антикоррупционных акциях в городах России, об убийстве бывшего депутата нижней палаты парламента Дениса Вороненкова. Помимо этого, ТАСС сообщал о нападении боевиков на воинскую часть Росгвардии в Чечне.
Лидер в рейтинге по цитируемости в соцмедиа – РИА Новости. Информагентство сообщило о смерти американского миллиардера Дэвида Рокфеллера, а также об убийстве бывшего депутата Дениса Вороненкова. Помимо этого, РИА Новости освещали события, связанные с протестными акциями в России.
Состав тройки лидеров по цитируемости в СМИ и в соцмедиа по-прежнему совпадает. По цитируемости в СМИ также лидирует ТАСС, в соцмедиа - РИА Новости. Интерфакс на 3-й позиции в двух рейтингах.
|
Топ-10 самых цитируемых газет
|
|
|
|
|
|
№
|
Газета
|
ИЦ в СМИ
|
|
№
|
Газета
|
Гиперссылки
в соцмедиа
|
1
|
Известия
|
2 809,00
|
|
1
|
Московский комсомолец (mk.ru)
|
306 476
|
2
|
КоммерсантЪ
|
2 790,08
|
|
2
|
Новая газета (novayagazeta.ru)
|
285 724
|
3
|
Ведомости
|
1 375,99
|
|
3
|
Комсомольская правда (kp.ru)
|
266 218
|
4
|
Российская газета
|
897,26
|
|
4
|
Российская газета (rg.ru)
|
229 129
|
5
|
Новая газета
|
488,10
|
|
5
|
Коммерсантъ (kommersant.ru)
|
177 460
|
6
|
Комсомольская правда
|
346,52
|
|
6
|
Ведомости (vedomosti.ru)
|
175 544
|
7
|
Московский комсомолец
|
306,33
|
|
7
|
Известия (izvestia.ru)
|
136 442
|
8
|
Аргументы и факты
|
132,46
|
|
8
|
Аргументы и факты (aif.ru)
|
98 679
|
9
|
Парламентская газета
|
64,54
|
|
9
|
Независимая газета (ng.ru)
|
29 020
|
10
|
Независимая газета
|
63,04
|
|
10
|
Вечерняя Москва (vm.ru)
|
19 530
В рейтинге газет по цитируемости в СМИ лидируют Известия. В марте газета Известия сообщила, что сенатор Антон Беляков предложил запретить использование суррогатного материнства до того, пока в России не будет выработан новый комплексный подход к этому социальному институту.
В рейтинге газет по цитируемости в соцмедиа лидирует Московский комсомолец, который опубликовал материал «Мои приключения в ОВД после акции Навального: "Вы ж образованная!"».
В рейтинге газет в марте поменялся лидер, на 1-ой позиции по цитируемости в СМИ - газета Известия.
9 из 10 участников в первой десятке игроков рейтинга совпадают. Отличия в составе топ-10: Парламентская газета заняла 9-е место в рейтинге по цитируемости в СМИ, но не вошла в топ-10 СМИ в соцмедиа, а газета Вечерняя Москва заняла 10-ю позицию в рейтинге соцмедиа.
|
Топ-10 самых цитируемых журналов
|
|
|
|
|
|
№
|
Журнал
|
ИЦ в СМИ
|
|
№
|
Журнал
|
Гиперссылки в соцмедиа
|
1
|
Forbes
|
542,06
|
|
1
|
Сноб (snob.ru)
|
343 802
|
2
|
Star Hit
|
39,40
|
|
2
|
Cosmopolitan (cosmo.ru)
|
106 413
|
3
|
Vogue
|
32,21
|
|
3
|
National Geographic (nat-geo.ru)
|
100 564
|
4
|
The New Times
|
18,45
|
|
4
|
Esquire (esquire.ru)
|
71 729
|
5
|
Сноб
|
15,83
|
|
5
|
Forbes (forbes.ru)
|
71 290
|
6
|
Эксперт
|
13,46
|
|
6
|
Psychologies (psychologies.ru)
|
42 155
|
7
|
HELLO!
|
12,74
|
|
7
|
Maxim (maximonline.ru)
|
36 733
|
8
|
Maxim
|
11,63
|
|
8
|
Эксперт (expert.ru)
|
24 633
|
9
|
Огонек
|
7,57
|
|
9
|
Vogue (vogue.ru)
|
20 324
|
10
|
РБК
|
6,09
|
|
10
|
HELLO! (hello.ru)
|
16 797
В рейтинге лидирует Forbes, который обнародовал список богатейших людей планеты 2017 года.
Лидер рейтинга – Snob.ru, который опубликовал материал «Минута славы "Минуты славы" или как нас пытаются заставить смотреть это дерьмо».
Лидеры в десятке рейтингов не совпадают. Журнал Forbes занимает 1-е место по цитируемости в СМИ и 5-е место по цитируемости в соцмедиа. В то время, как журнал Сноб, занимая 1-е место по цитируемости в соцмедиа, в традиционных СМИ стоит на 5-ой позиции.
|
Топ-10 самых цитируемых ТВ-каналов
|
|
|
|
|
|
№
|
ТВ-канал
|
ИЦ в СМИ
|
|
№
|
ТВ-канал
|
Гиперссылки
в соцмедиа
|
1
|
RT
|
1 007,85
|
|
1
|
RT (russian.rt.com)
|
958 994
|
2
|
Первый канал
|
935,10
|
|
2
|
НТВ (ntv.ru)
|
762 478
|
3
|
Россия 24
|
661,25
|
|
3
|
Звезда (tvzvezda.ru)
|
446 452
|
4
|
РЕН ТВ
|
576,98
|
|
4
|
Первый канал (1tv.ru)
|
195 090
|
5
|
НТВ
|
255,68
|
|
5
|
Россия 24 (vesti.ru)
|
120 765
|
6
|
Дождь
|
243,84
|
|
6
|
РЕН ТВ (ren.tv)
|
118 511
|
7
|
Россия 1
|
197,83
|
|
7
|
Дождь (tvrain.ru)
|
43 420
|
8
|
Звезда
|
114,34
|
|
8
|Москва 24 (m24.ru)
|
28 994
|
9
|
ТВ Центр
|
61,87
|
|
9
|
Моя Планета (moya-planeta.ru)
|
22 907
|
10
|
ОТР
|
52,79
|
|
10
|
Россия К (tvkultura.ru)
|
13 284
В марте в рейтинге телеканалов по цитируемости в СМИ и соцмедиа лидирует RT. Телеканал сообщил, что депутат Сергей Вострецов и руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложили альтернативную материнскому капиталу систему поддержки семей.
На сайте RT был опубликован материал «Кадыров и Галустян сняли видеоответ на доклад НАТО».
Помимо RTв тройку лидеров по цитируемости в СМИ вошли Первый канал и Россия 24, в соцмедиа - НТВ и ТК Звезда.
В ТОП-10 по цитируемости в соцмедиа не входят телеканалы ТВ Центр и ОТР. В рейтинг по цитируемости в СМИ не попали Россия К и Москва 24. В соцмедиа активно цитируется телеканал Моя Планета, который не представлен в рейтинге по цитируемости в СМИ.
|
Топ-8 самых цитируемых радиостанций
|
|
|
|
|
|
№
|
Радиостанция
|
ИЦ в СМИ
|
|
№
|
Радиостанция
|
Гиперссылки
в соцмедиа
|
1
|
Эхо Москвы
|
334,70
|
|
1
|
Радио Свобода (svoboda.org)
|
371 944
|
2
|
Говорит Москва
|
279,28
|
|
2
|
Эхо Москвы (echo.msk.ru)
|
172 832
|
3
|
Радио Свобода
|
131,04
|
|
3
|
Голос Америки (golos-ameriki.ru)
|
74 197
|
4
|
Business FM
|
49,93
|
|
4
|
Коммерсантъ FM (kommersant.ru/fm)
|
31 322
|
5
|
Sputnik
|
39,93
|
|
5
|
Business FM (bfm.ru)
|
27 891
|
6
|
Радио "Комсомольская правда"
|
32,94
|
|
6
|
Говорит Москва (govoritmoskva.ru)
|
19 434
|
7
|
Наше радио
|
29,44
|
|
7
|
Love radio (loveradio.ru)
|
7 698
|
8
|
Коммерсантъ FM
|
25,73
|
|
8
|
Вести ФМ (radiovesti.ru)
|
3 239
В рейтинге радиостанций лидирует Эхо Москвы. В интервью Эхо Москвы основной акционер Norvik Banka Григорий Гусельников сообщил, что продаваемый Сбербанком бизнес на Украине, скорее всего, будет работать под латвийским брендом.
В рейтинге по цитируемости в соцмедиа лидирует Радио Свобода с материалом "Государство совершает большую ошибку".
В рейтингах можно отметить разных лидеров. Эхо Москвы, занимая 1-е место по цитируемости в СМИ, находится на 2-й строчке в рейтинге по соцмедиа. В рейтинге соцмедиа лидирует Радио Свобода, занимающая 3-ю позицию в рейтинге по цитируемости в СМИ.
В основном, участники рейтингов повторяются. Исключение составляют радиостанция Комсомольская правда, Sputnik и Наше радио, которые представлены только в рейтинге по цитируемости в СМИ, а также Голос Америки, Loveradio и Вести ФМ, которых цитируют пользователи соцмедиа.
|
Топ-30 самых цитируемых Интернет-ресурсов
|
|
|
|
|
|
№
|
Интернет-ресурс
|
ИЦ в СМИ
|
|
№
|
Интернет-ресурс
|
Гиперссылки в соцмедиа
|
1
|
Life.ru
|
1 816,80
|
|
1
|
Meduza.io
|
726 964
|
2
|
Rbc.ru
|
1 785,89
|
|
2
|
Life.ru
|
673 744
|
3
|
Gazeta.ru
|
1 645,87
|
|
3
|
Rbc.ru
|
540 381
|
4
|
Lenta.ru
|
1 281,03
|
|
4
|
Lenta.Ru
|
465 853
|
5
|
Fontanka.ru
|
608,49
|
|
5
|
Navalny.com
|
373 851
|
6
|
Mosregtoday.ru
|
325,76
|
|
6
|
Газета.Ru
|
287 395
|
7
|
Kp.ru
|
267,68
|
|
7
|
Znak.com
|
275 587
|
8
|
Dni.ru
|
251,44
|
|
8
|
Republic.ru
|
203 630
|
9
|
Meduza.io
|
227,85
|
|
9
|
Bbc.com/russianp>
|
187 876
|
10
|
Vesti.ru
|
224,90
|
|
10
|
Varlamov.ru
|
120 275
|
11
|
Izvestia.ru
|
210,94
|
|
11
|
Daily.afisha.ru
|
113 791
|
12
|
Business-gazeta.ru
|
200,37
|
|
12
|
Tjournal.ru
|
88 449
|
13
|
M24.ru
|
197,36
|
|
13
|
Vz.ru
|
81 416
|
14
|
Svpressa.ru
|
192,38
|
|
14
|
The-village.ru
|
74 177
|
15
|
Znak.com
|
183,71
|
|
15
|
Zona.media
|
65 866
|
16
|
Utro.ru
|
149,45
|
|
16
|
Fontanka.ru
|
64 416
|
17
|
Rusplt.ru
|
121,96
|
|
17
|
Theins.ru
|
64 401
|
18
|
Newsru.com
|
119,54
|
|
18
|
Pravda.ru
|
57 383
|
19
|
Kavkaz-uzel.ru
|
107,73
|
|
19
|
Tsargrad.ru
|
50 644
|
20
|Yuga.ru
|
102,62
|
|
20
|
Inosmi.ru
|
38 344
|
21
|47news.ru
|
100,37
|
|
21
|
Nevnov.ru
|
38 275
|
22
|Zona.media
|
99,58
|
|
22
|
Ridus.ru
|
34 908
|
23
|Republic.ru
|
92,07
|
|
23
|
E1.ru
|
29 750
|
24
|Ren.tv
|
91,42
|
|
24
|
Klops.ru
|
29 680
|
25
|Ridus.ru
|
74,59
|
|
25
|
Vestikavkaza.ru
|
28 583
|
26
|Bbc.com/russian
|
73,93
|
|
26
|
Newsru.com
|
28 485
|
27
|Realnoevremya.ru
|
69,44
|
|
27
|
47news.ru
|
27 289
|
28
|Megatyumen.ru
|
68,79
|
|
28
|
Yugopolis.ru
|
26 540
|
29
|
Rg.ru
|
61,00
|
|
29
|
Svpressa.ru
|
23 346
|
30
|
Ntv.ru
|
57,21
|
|
30
|
Rusplt.ru
|
22 537
В марте в рейтинге интернет-ресурсов по цитируемости в СМИ лидирует Life.ru. Ресурс комментировал ситуацию вокруг убийства бывшего депутата Дениса Вороненкова
Лидер рейтинга в соцмедиа - Meduza.io. На сайте был опубликован материал «То есть патриотов в вашем классе нет?».
Топ-5 рейтинга практически совпадает. По цитируемости в СМИ в рейтинге лидируют Life.ru, Rbc.ru, Gazeta.ru, Lenta.ru и Fontanka.ru, в соцмедиа - Meduza.io, Life.ru, , Rbc.ru,Lenta.ru и Navalny.com.
По цитируемости в традиционных СМИ высоко располагается Fontanka.ru (5-е место), которая занимает 16-е место в соцмедиа. Также более высокие позиции в соцмедиа у Republic.ru, Bbc.com/russian, Znak.com и Zona.media.
В топ-30 интернет-ресурсов по количеству гиперссылок в соцмедиа попадают Navalny.com и Varlamov.ru на 5-й и 10-й позициях соответственно. Пользователи соцмедиа активно цитировали материал Navalny.com "Он вам не Димон", а также материал Varlamov.ru"Откуда в наших городах берется грязь?".
Методика
В медиарейтинги вошли федеральные российские СМИ, а также Интернет-ресурсы, которые освещают федеральные и региональные события.
При подсчете рейтингов не учитывались отраслевые СМИ (IT, авиа, авто, медицина, недвижимость, спорт, строительство, телеком, ТЭК, финансы и другие).
Период исследования: март 2017 года.
Рейтинг цитируемости в СМИ:
4.1. Основа для построения рейтингов – Индекс Цитируемости* (ИЦ) «Медиалогии».
4.2. Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 40 600 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ и блоги. При подсчете рейтингов не учитывались новостные агрегаторы.
4.3. Из рейтинга интернет-ресурсов исключены сайты информационных агентств. Одноименные кириллические названия информационных агентств не позволяют точно определить первоисточник, на который ссылаются СМИ.
Рейтинг цитируемости в соцмедиа:
5.1. Рейтинг построен по количеству ссылок на сообщения СМИ, размещенных пользователями в своих учетных записях в соцмедиа. Для каждой статьи извлекается статистическая информация средствами предоставляемыми непосредственно площадками, учитываются сообщения микроблогов (Twitter) и "поделиться" (Facebook и Вконтакте).
5.2. В рейтинг интернет-ресурсов по цитируемости в соцмедиа не попадают сайты печатных изданий, телеканалов и радиостанций. Они представлены в соответствующих категориях.
Индекс Цитируемости* – интегральный медиапоказатель, учитывающий количество ссылок на источник информации в других СМИ и влиятельность* источника, опубликовавшего ссылку. Влиятельность источника рассчитывается на момент публикации ссылки.
Значение ИЦ СМИ за исследуемый период - это сумма значений ИЦ СМИ в отдельных сообщениях с ссылками на материалы этого СМИ. ИЦ отдельного сообщения рассчитывается по шкале от 0 до 1.
ИЦ рассчитывается на базе математико-лингвистического анализа текстов 40 600 открытых источников.
Во избежание самоцитирования из анализа исключены ссылки на СМИ, входящие в один медиахолдинг, также объединенные единым брендом и редакцией. Не учитываются показатели посещаемости, тиража или аудитории.
Под ссылками подразумеваются упоминания источника в контексте всех возможных словосочетаний: «в газете … опубликовано интервью», «по сообщению…», «как передали…», «по материалам…» и т.п., а также гиперссылки в интернет-изданиях. При обработке результатов учитывается написание упоминаемого источника и вариативность синонимичного ряда.
При расчете ИЦ цитируемость персон СМИ исключена.
Индекс является инструментом для решения задач пресс-служб, а также используется участниками медиаотрасли в качестве одного из критериев оценки опубликованных материалов.
Рейтинги по ИЦ публикуются с периодичностью: месяц, квартал, год.
02.05.2017
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