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ГМИИ им. А.С. Пушкина разработал креативную кампанию, посвященную импрессионистам

ГМИИ им. А.С. Пушкина разработал креативную кампанию, посвященную импрессионистам

#кИмпрессионистамНужноПрийти . В Москве появился Руанский собор, Бульвар капуцинок и Оперный проезд - ГМИИ им. А.С. Пушкина представляет креативную кампанию, посвященную коллекции импрессионистов и постимпрессионистов Пушкинского музея.

Места, изображенные на знаменитых картинах, превращаются в реальные адреса, до которых можно добраться на такси, метро или пешком по указателям. Теперь знаменитые топонимы импрессионизма можно увидеть на Новом Арбате, Ленинском проспекте, Никитском и Чистопрудном бульварах, Крымском валу появились рекламные щиты со слоганом «К импрессионистам нужно прийти» и точным расстоянием до музея.

25 апреля 1876 года в журнале «Le Charivari»  была опубликована статья, в которой  критик Луи Леруа впервые употребляет термин «импрессионизм». Этим словом журналист обозначил искусство, показанное на только что открывшейся в Париже  выставке художников-новаторов.  Несмотря на первоначальный критический смысл, термин оказался точным и впоследствии стал широко употребляться.

В собрании ГМИИ им. А.С. Пушкина на Волхонке, 14 хранится картина Клода Моне «Бульвар капуцинок в Париже», которая выставлялась на той самой первой выставке. Большинство ведущих художников XIX–XX столетий – Моне, Ренуар, ван Гог, Сезанн, Матисс, Пикассо, Дерен и другие – представлены в Пушкинском музее важнейшими для их творчества работами. Только в немногих крупнейших музеях мира, таких как Лувр, Музей д’Орсэ, Метрополитен-музей, есть собрания французской живописи этого периода, сопоставимые по качеству и значению с коллекцией Музея. Не нужно уезжать из Москвы, чтобы соприкоснуться с этим искусством – к импрессионистам нужно прийти.

Марина Лошак, директор: «ГМИИ им. А.С. Пушкина впервые запускает креативную кампанию, посвященную не выставке-блокбастеру, а постоянной экспозиции Музея. Целью проекта является напомнить нашему зрителю о том, что представленное в Музее собрание работ Клода Моне, Эдгара Дега, Огюста Ренуара, Винсента ван Гога, Поля Гогена, Анри Матисса и других великих импрессионистов и постимпрессионистов, представленное в Пушкинском музее, может по праву считаться одной из выдающихся коллекций мира».

Евгения Киселева, куратор проекта: «Слоган кампании “К импрессионистам нужно прийти” имеет прямое и переносное значение. Используя образы знаменитых топонимов с полотен “Бульвар капуцинок в Париже”, “Руанский собор в полдень”, “Сосна Берто. Сен-Тропе”, мы приглашаем прохожих прийти к искусству импрессионистов буквально и посетить постоянную экспозицию Пушкинского музея».

ГМИИ им. А.С. Пушкина выражает благодарность ПАО «Росбанк» за возможность реализации креативной кампании.

Состав творческой группы: 

ГМИИ им. А.С. Пушкина
Марина Лошак - Директор
Евгения Киселева – Руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью
Инна Милосердова – советник 
Динара Шарлапаева – заведующая сектором маркетинга и рекламы
Юлия Рыкова – менеджер специальных проектов
Тамара Великоднева - менеджер digital-проектов
Елена Антонова – копирайт 
Нора Мушон – координатор btl-проектов
Андрей Шикин - дизайнер 

Росбанк
Елена Кожадей – директор департамента корпоративных коммуникаций и рекламы
Екатерина Плужник – руководитель отдела корпоративной социальной ответственности  

Агентство MORE 
Креативный директор: Ярослав Орлов, Мария Борзилова
Стратег: Стас Ивницкий
Копирайтер: Юля Андриянова
Арт-директор: Дима Аркатов, Илья Березин
Junior арт-директор: Иван Камышев
Дизайн-директор: Стас Леонтьев
Аккаунт-директор: Надя Сидорова
Аккаунт-менеджер: Игорь Серегин

27.04.2017

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