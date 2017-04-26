Бурановские бабушки сняли клип к фильму "Mortal Kombat" на ТНТ4

Коллектив «Бурановских бабушек» с радостью откликнулся на необычную просьбу директора ТНТ4 Гавриила Гордеева – снять клип к показу фильму Mortal Kombat на канале. Гавра настолько впечатлила работа и самоотдача участниц вокальной группы, что он предложил им стать официальными бабушками ТНТ4.

Предложение Гавра – принять участие в видеоролике канала к фантастическому боевику Mortal Kombat – не показалось бабушкам странным. Их творчество тоже сложно назвать предсказуемым – микс из удмурдских и русских народных песен, перепевки Виктора Цоя, Бориса Гребенщикова, Вячеслава Бутусова и даже специально для них написанные хиты на английском языке. Решившись на эксперимент, Бурановские бабушки приехали в Москву. В офисе канала ТНТ4 они раскрыли секрет – предложение приняли ради многочисленных детей и внуков. «Знаю, игра такая в компьютере есть, - рассказывает бабушка Анна. – Долго не понимала, что такое дети кричат: «Назад-назад-вперед-вперед-Икс», думала, рак так ходит, точнее, пятится. Оказалось, удар смертельный».

Гавр показал отрывки из фильма Mortal Kombat, и бабушки признались, что лучше русских богатырей – Ильи Муромца, Алеши Поповича и Добрыни Никитича – никто не смог бы защитить Землю от опасности.

Они единогласно признали, что Наш Морозко намного круче Сабзиро , а Рейден не сравнится со славянским богом-громовержцем Перуном.

, а не сравнится со славянским богом-громовержцем Перуном. Странным показалось бабушкам имя принцессы Китаны : «Похоже на какую-то китайскую сметану! А звучит и вовсе как название обезболивающего препарата».

: «Похоже на какую-то китайскую сметану! А звучит и вовсе как название обезболивающего препарата». Сверхспособность Сабзиро – замораживать всех и вся - очень понравилась певицам: «Это ж как удобно, а то мы по старинке грибочки, ягодки, капустку, зелень в морозильник складываем, а с такими-то возможностями дело быстрее пошло бы!»

– замораживать всех и вся - очень понравилась певицам: «Это ж как удобно, а то мы по старинке грибочки, ягодки, капустку, зелень в морозильник складываем, а с такими-то возможностями дело быстрее пошло бы!» Император Внешнего мира Шао Кан не показался им отрицательным персонажем. «Чувствую, есть в нем и добро – ну не может быть он злым до конца. Скорее всего, что-то толкнуло его на темную сторону», - делилась впечатлениями баба Катя.

не показался им отрицательным персонажем. «Чувствую, есть в нем и добро – ну не может быть он злым до конца. Скорее всего, что-то толкнуло его на темную сторону», - делилась впечатлениями баба Катя. Больше всего бабушек впечатлила способность Шан Цзуна превращаться в других людей. Бабушка Анна вспомнила, что в детстве хотела превратиться в принцессу или фею: «Все девочки в детстве мечтали об этом, и я не исключение. Зимой я строила замки из снега во дворе и огороде – представляла себя в хоромах царских!»

Бабушки проявили себя как настоящие супергероини: 5 часов подряд пели, танцевали, играли на аккордеоне, кричали и даже делали стойку ниндзя, как герои Mortal Kombat. Все участники съемочного процесса постоянно чувствовали их заботу, внимание и тепло. «Предлагаю вам стать официальными бабушками канала ТНТ4!» - сделал предложение Гавр. Бабушки единогласно согласились, пообещав кормить всех сотрудников в обеденный перерыв вкусными пирожками, соленьями и вареньями. В обязанности бабушек будет входить – постоянно быть милыми, красивыми и иногда называть всех сотрудников «внучок или внучка».