Ребрендинг производителя стойматериалов Unitile

Урбанистика с ярким акцентом от Repinabranding и группы компаний Unitile.

Заказчиком ребрендинга выступила группа компаний Unitile – ведущий отечественный производитель широкого спектра строительных и отделочных материалов. Торговые марки «Шахтинская плитка», «Gracia Ceramica», «Маркинский кирпич» представлены в 2,5 тыс. торговых точках во Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми, Пятигорске, Самаре, Санкт-Петербурге, Тюмени, Уфе, Челябинске, Шахтах, Казани, Саратове. Заводы “Юнитайл” выпускают кирпич, облицовочную плитку, керамогранит, сухие строительные смеси.

Группа компаний Unitile обладает следующими преимуществами:

собственная сырьевая база;

сильные традиции производства;

большие объемы производства;

собственная федеральная сеть филиалов;

принадлежность к сильной инвестиционной компании.

Клиент обратился в агентство Repina Branding за ребрендингом. Из имеющихся на тот момент элементов фирменного стиля имелся только логотип, составленный из квадратов, поэтому задача агентства сводилась по сути к разработке фирменного стиля с нуля.

Разработку бренда специалисты Repina Branding начали с анализа рынка конкурентов и определения архетипа бренда (по теории Юнга).

Рассмотрев бренды Rovese, Kerama Marazzi, Керамин, агентство пришло к следующим выводам:

Все конкуренты позиционируют себя как лидеры; выглядят минималистично, но броско. У всех конкурентов в визуальной идентификации используется форма и метафора плитки (квадрат). Необходимо более четко определить понятие “лидер” для Unitile, а именно, к какому архетипу мы себя относим.

Итак, архетип Правитель - это лидер, который привык устанавливать свои правила игры. Он не нуждается в подтверждении своего статуса и эксклюзивности. Бренд, который позиционирует себя вокруг архетипа “Правитель”, предлагает своей аудитории купить не просто товар, а символ, статус, атрибут власти. Демонстрируя его окружающим, никто не посмеет усомнится в лидерских качествах его обладателя.

Клиенту были предложены 2 стилистических направления: первое подчеркивало эстетически декоративный характер бренда; второе было в большей степени ориентировано на бизнес (речь шла не о плитке, а о строительстве и производстве). Второй подход был единогласно выбран руководством группы компаний Unitile.

Единогласно заказчик выбрал 2-е направление.

Основным элементом айдентики стало изображение красного уголка плитки в форме стрелки. Стрелка объединяет 2 штриха, что символизирует понятие холдинга, группы компаний.

Изначально данные цвета – красный и серый – были заменены более современные и бизнесовые. Новые фирменные цвета – это холодный сине-серий (цвет дорогого мужского костюма) и холодный динамичный красный.

Новая айдентика включает в себя фотоизображения заводских зданий, снятых с необычных ракурсов, поддерживающие урбанистический характер бренда.

Шрифтовая часть логотипа представляет собой уникальное начертание. Для минималистичного дизайна важен ненаборный шрифт, поэтому все буквы знака Unitile были прописаны с нуля.