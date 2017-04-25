Георгиевская ленточка как отражение патриотических настроений

Георгиевская ленточка продолжает набирать популярность в качестве символа патриотизма, несмотря на напряженную геополитическую обстановку и запрет на демонстрацию в ряде государств. К соответствующему выводу пришли специалисты агентства маркетинговых коммуникаций Pro-Vision Communications, проанализировавшие динамику упоминаний черно-оранжевого биколора в СМИ за последние восемь лет.

Акция «Георгиевская ленточка» была придумана журналистами РИА «Новости» в 2005 году. Тогда же инициативу поддержало Правительство Москвы и общественная организация «Студенческая община», которые и по сей день являются главными организаторами этого общественного проекта.

Следует отметить, что Pro-Vision Communications исследует феномен георгиевской ленточки не впервые. Взаимосвязь между ее упоминаниями в СМИ и ростом патриотических настроений россиян была всесторонне изучена сотрудниками агентства с начала 2015 года. Согласно прогнозам работавших над проектом экспертов, пик соответствующих публикаций должен был прийтись на 2015 год, когда День Победы в России отмечался в юбилейный, 70-й раз. Свежая статистика подтвердила данное предположение: если в 2014 году ленточка упоминалась в СМИ 10 710 раз, то к концу декабря 2015 этот показатель вырос более чем вдвое – до 23 605 публикаций.

В 2016 году упоминаемость ленты сократилась на 40% по сравнению с 2015 годом (до 14 278 раз), но оказалась больше, чем в 2014 году. Это совершенно не означает падения патриотических настроений, скорее, наоборот: делая поправку на такой значимый инфоповод, как 70-летие Победы, можно говорить о сохранении восходящей динамики.

Чаще всего георгиевская ленточка упоминается в региональных изданиях, особенно в Центральном федеральном округе России. Помимо освещения проходящих на территории страны одноименных акций, СМИ активно рассказывают об истории этого символа и перечисляют места раздачи ленточек в том или ином городе. Интересно, что на волне подъема патриотического самосознания населения бренд «Георгиевская ленточка» начали использовать и другие проекты. Наиболее известный из них – патриотическая акция «Бессмертный полк», у которой черно-желтый биколор стал ключевым элементом визуальной айдентики. Массовый выход публикаций, затрагивающих оба бренда, пришелся на 2014 год, потом упоминаемость отошла на второй план, а в 2016 году вновь был зафиксирован резкий рост – сразу на 76%. В первую очередь это связано с расширением географии акции «Бессмертный полк», к которой в прошлом году присоединились Греция, Италия, Испания, Польша, Швеция, Нидерланды, Швейцария, Австралия, Канада, Великобритания и ряд других стран. Находясь в тесной связи с данным проектом, на международный уровень вскоре вышла и георгиевская лента: множество публикаций было связано с появлением патриотического символа в небе над Нью-Йорком, а также с проведением акции «Георгиевская лента» в США второй год подряд.