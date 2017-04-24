Названы важнейшие тренды в PR на ближайшие пять лет

На втором месте стоит мониторинг социальных сетей и общение с пользователями (social listening) – актуальность этого тренда в ближайшие годы отметили 82% респондентов. На третьем месте – социальные проекты (social purpose), их обозначил 71% опрошенных. Такие результаты показало исследование Global Communications Report 2017, проведенное при участии сети PR-агентств Golin.

Исследование также показало, что 87% экспертов отрасли считают, что само определение PR потеряет свое сегодняшнее значение: в индустрию будут интегрированы смежные области – например, SMM и digital, маркетинговый анализ, бренд-менеджмент. В связи с этим 54% специалистов, работающих в агентствах, полагают, что само определение «связи с общественностью» должно быть расширено, а 33% уверены, что в будущем необходимо найти другой термин для описания работы в отрасли. Лишь 14% опрошенных представителей агентств думают, что определение “public relations” совершенно точно описывает то, чем будут заниматься специалисты.

Почти половина сотрудников PR-агентств (47%) уверены, что в ближайшие пять лет сфера связей с общественностью будет все плотнее интегрироваться с маркетингом, а 12% считают, что PR-индустрия начнет играть даже более весомую роль. 7 % опрошенных считают, что PR будет полностью отделен от маркетинга и станет самостоятельной, независимой отраслью.

Исследование также показало, какими направлениями индустрии интересуются будущие PR-специалисты – сегодняшние студенты, которые в течение ближайших пяти лет будут активно работать в отрасли. На первом месте среди интересов стоит digital storytelling (72%), затем идет работа с лидерами мнений (63%) и social listening (57 %). При этом профессиональная подготовка в названных направлениях составляет у опрошенных лишь 55%, 43% и 46% соответственно.

60% специалистов считают, что работа с брендированным (в большинстве случаев – платным) контентом останется одним из важных трендов в течение следующих пяти лет. При этом 51% опрошенных пиарщиков и маркетологов думает, что потребители не будут замечать различий между платным и бесплатным контентом.

Галина Хатиашвили, директор по маркетингу агентства интегрированных коммуникаций Comunica, исполнительный директор Golin Moscow:

- Мы наблюдаем схожие тренды: все чаще клиенты обращаются к нам с комплексными задачами, где традиционная для PR работа с медиа находится далеко не на первом месте. Digital storytelling в России развивается на стыке маркетинга и PR. Social listening – интересное направление, спрос на него пока небольшой, хотя я уверена, что за ним будущее. Именно за счет social listening мы можем узнать, чего хочет целевая аудитория бренда. Real Time Marketing сегодня используют большинство компаний, вопрос теперь в том, как выделиться среди остальных. Понятие PR, действительно, может быть пересмотрено, тем более что нашей профессии явно нужен ребрендинг.