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Ко дню Великой Победы НТВ, агентство Sputnik и Одноклассники запускают акцию #ОднаНаВсех

Ко дню Великой Победы НТВ, агентство Sputnik и Одноклассники запускают акцию #ОднаНаВсех

24 апреля 2017 года. Телекомпания НТВ совместно с информационным агентством и радио Sputnik и социальной сетью Одноклассники запускают масштабную акцию #ОднаНаВсех.

В ее основу легла знаменитая песня Булата Окуджавы «Нам нужна одна Победа», впервые прозвучавшая в любимом миллионами фильме Андрея Смирнова «Белорусский вокзал».

«И значит, нам нужна одна Победа,

Одна на всех – мы за ценой не постоим», – эти строки на протяжении десятилетий объединяют людей всех возрастов и национальностей из разных городов и стран – тех, кто воевал, кто пережил войну и их потомков.

В канун 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне НТВ, Sputnik и Одноклассники предлагают присоединиться к своей акции #ОднаНаВсех и исполнить эту легендарную песню всем вместе.

Уже 2 мая в эфире НТВ появятся первые клипы под хэштегом #ОднаНаВсех. Героями одного из них станут участники популярного международного детского вокального конкурса НТВ и Sputnik «Ты супер!». Талантливые ребята из России, Азербайджана, Армении, Украины, Эстонии и Беларуси вместе исполнят любимую многими поколениями песню.

Еще несколько роликов будут созданы при содействии информационного агентства и радио Sputnik. От России до Таджикистана, от Казахстана до Эстонии, от Грузии до Молдовы – участниками акции станут жители бывших республик СССР. 

Каждый желающий сможет записать песню «Нам нужна одна Победа» и разместить видео в специально созданных разделах сайтов телеканала НТВ, на страницах агентства Sputnik в Одноклассниках, а также спеть в прямом эфире в мобильном приложении OK Live.

Шанс появиться в эфире НТВ есть у каждого участника акции. Достаточно прислать видео с исполнением легендарной песни! *

Акция #ОднаНаВсех  - 9 мая

9 мая пользователи социальной сети Одноклассники и приложения OK Live смогут рассказать всей стране о том, как отмечают День Победы в разных уголках России и других стран, разместив трансляцию с хэштегом #ОднаНаВсех. Телекомпания НТВ покажет самые лучшие стримы в своем эфире. А благодаря прямым трансляциям агентства Sputnik зрители НТВ смогут увидеть, как празднуют наш общий День Победы ближайшие соседи – от Молдовы до Кыргызстана, от Беларуси до Армении.

*Для удобства участников акции, слова и музыка песни «Нам нужна одна Победа» размещены на сайтах НТВ, Sputnik и ОК.

Страница акции на сайте NTV.RU: http://www.ntv.ru/ОднаНаВсех

24.04.2017

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